Захарова: Украинским силовикам поручили фактически провести всеобщую мобилизацию

Tекст: Ольга Иванова

Украинским силовикам поручили в начале 2026 года выдать около 2 млн повесток, что фактически станет всеобщей мобилизацией, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на недавнем брифинге.

По словам Захаровой, поступила информация о том, что властями Украины перед силовиками поставлена задача «максимально закрутить гайки» в обеспечении мобилизации. Она подчеркнула: «На практике это будет просто равносильно всеобщей мобилизации на Украине».

Такие меры, по мнению дипломата, свидетельствуют о растущем давлении внутри страны и попытках властей нарастить численность вооруженных сил. Захарова также отметила, что подобные действия могут вызвать широкое общественное недовольство.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал, что украинские подразделения больше не могут пополняться за счет принудительной мобилизации. По его словам, украинские силовые структуры в 2025 году потеряли на уровне 500 тыс. человек.



