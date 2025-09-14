Памфилова заявила, что кампания ЕДГ-2025 «прошла довольно спокойно»

Памфилова: Выборы в России прошли довольно спокойно

Tекст: Антон Антонов

«На сей момент мне «порадовать» вас, в кавычках, какими-то там вопиющими фактами, нечем. Кампания все-таки прошла довольно спокойно, нормально, и это вот такие небольшие эксцессы, когда кто-то там потерял эмоциональное равновесие и решил во всей красе показать себя на участках… больше ничего нет», – приводит слова Памфиловов РИА «Новости».

Памфилова подчеркнула, что результаты дистанционного электронного голосования она считает абсолютно достоверными и точными, выразив в этом «уверенность на 200%».

По предварительной информации, полученной от избирательных комиссий, в пяти субъектах России были признаны недействительными 149 избирательных бюллетеней на восьми участках. Речь идет о Республике Коми, Воронежской, Омской, Орловской и Самарской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования. Памфилова сообщала, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России произошла беспрецедентная хакерская атака. При этом Памфилова подчеркнула, что атака не повлияла на проведение голосования.