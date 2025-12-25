Путин заявил о пользе повышения налогов для экономики

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета в Кремле высказался о последствиях повышения налогов, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что при грамотном подходе увеличение налоговой нагрузки может принести стране ощутимую пользу.

«Если мы все вместе обеспечим снижение серых зон в экономике, сокращение вот этого сегмента, если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей, предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны благодаря повышению фискальной нагрузки и сохраним сбалансированность бюджета и экономики, то это не может положительно не отразиться на ситуации в стране в целом и на материальном положении наших граждан», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что повышение налогов должно сопровождаться адресной помощью ключевым секторам, не допускать ухудшения социальной поддержки и обеспечивать дальнейшее развитие экономики. По его словам, это позволит не просто увеличить доходы бюджета, но и создать условия для улучшения материального положения граждан. Путин добавил, что столь комплексный подход будет способствовать общей стабильности в стране.

