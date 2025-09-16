  • Новость часаИзраильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги
    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 14:05 • Новости дня

    Володин заявил о снижении числа нарушений на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число зафиксированных нарушений в ходе выборов в стране снизилось по сравнению с прошлыми годами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    По словам Володина, случаев нарушений на выборах стало значительно меньше, чем ранее, и их практически не фиксируют, передает ТАСС.

    Он поблагодарил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову за ее работу по наведению порядка в избирательной сфере. «Выскажем слова благодарности председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Памфиловой за ее прямоту, за позицию, за то, что она наводит порядок в этой сфере, защищает права и свободы наших граждан», – заявил Володин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прошедшие выборы завершились успешно, а итоги свидетельствуют о сплочении граждан вокруг курса президента.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что явка в ходе единого дня голосования 2025 года составила примерно 47%, что на восемь процентов выше, чем во время аналогичной кампании в 2022 году.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил партийные результаты на выборах в регионах.

    15 сентября 2025, 18:51 • Новости дня
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики

    Путин: Экономика России должна пройти по острому лезвию

    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам о сложной задаче, стоящей перед властями.

    По его словам, важно пройти по «острому лезвию» – поддерживать макроэкономическую стабильность, не переохлаждая при этом экономику, передает ТАСС.

    «Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Он также отметил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

    Комментарии (18)
    15 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    Комментарии (16)
    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам

    ЕК: Выдача шенгенских виз россиянам сократилась в семь раз за шесть лет

    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество шенгенских виз, выданных гражданам России, значительно уменьшилось за шесть лет, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    По его словам, в 2024 году россияне получили 541 тыс. виз, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 4 млн, передает ТАСС.

    Ламмерт уточнил, что в 2023 году число выданных виз составило 517 тысяч, а в 2024 году показатель немного вырос – до 541 тыс. виз. Однако он подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом это «колоссальный спад».

    Еврокомиссия занимается разработкой новой стратегии по вопросам выдачи шенгенских виз гражданам России, добавил Ламмерт.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.

    Портал Euractiv писал, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Российская телерадиосеть предупредила о помехах на телеэкранах из-за солнечной интерференции

    Tекст: Денис Тельманов

    С 27 сентября по 20 октября на телеэкранах в России возможны помехи из-за солнечной интерференции.

    Помехи на телеэкранах могут возникнуть в любой точке России с 27 сентября по 20 октября из-за солнечной интерференции, передает РИА «Новости».

    «Цифровые технологии РТРС минимизируют влияние интерференции, делая ее практически незаметной для большинства телезрителей», – говорится в сообщении Российской телерадиосети (РТРС).

    В РТРС уточнили, что период интерференции может наблюдаться в каждом регионе не более двух недель. Связисты подготовили альтернативные источники сигнала, поэтому вероятность помех при просмотре цифрового эфирного ТВ минимальна.

    «Интерференция происходит два раза в год и длится три недели, начиная со дней осеннего и весеннего равноденствия», – пояснили в пресс-службе ведомства.

    График влияния интерференции доступен на сайте ртрс.рф, в «Кабинете телезрителя» и мобильном приложении «Телегид».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля начала испытывать воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой, с задержкой примерно в сутки.

    Поток быстрого солнечного ветра от крупной корональной дыры может вызвать на Земле геомагнитные бури продолжительностью до шести суток с пиком активности 14-16 сентября и скоростью ветра до 700 км/с.

    В четверг специалисты ожидают умеренное увеличение вспышечной активности на Солнце, но угрозы для Земли и ее технических систем не прогнозируется.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт оценил партийные результаты на выборах в регионах

    Политолог Минченко: ЛДПР может обогнать КПРФ на выборах в Госдуму в 2026 году

    Эксперт оценил партийные результаты на выборах в регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам прошедших выборов «Единая Россия» и ЛДПР укрепили позиции, что дает основания ждать от них улучшения результатов в ходе парламентской кампании в 2026 году. «Новые люди» закрепляются в статусе третьей партии, а «Справедливая Россия» может оказаться на грани вылета, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В воскресенье в России завершился Единый день голосования.

    «Единая Россия» на прошедших выборах в региональные и городские заксобрания показала средний прирост по стране 14%. Это очень хороший результат, продиктованный усилением партии вследствие консолидации общества вокруг флага и президента», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Также он отметил укрепление позиций ЛДПР и рост представительства фракции «Новых людей» по сравнению с 2020 годом, когда они начали участвовать в региональных выборах. «Кроме того, по итогам ЕДГ-2025 мы видим несколько нисходящую динамику у «Пенсионеров России», но в целом партия демонстрирует устойчивость на протяжении последних кампаний», – продолжил аналитик.

    «У КПРФ произошел некоторый откат позиций. Но самая грустная ситуация у «Справедливой России», демонстрирующей понижающую динамику в большинстве регионов. В ряде областей они вообще потеряли фракции по итогам прошедших выборов, например, в Рязанской и Воронежской. Думаю, главная задача эсеров состоит в том, чтобы определиться: это партия социальной справедливости или «ура-патриотов», – детализировал эксперт.

    «В Воронежской области результаты вообще оказались удивительными – там чуть не получился двухпартийный парламент, поскольку ЛДПР и «Новые люди» едва преодолели пятипроцентный барьер прохождения в облдуму», – объяснил спикер.

    «Таким образом, к выборам в Госдуму 2026 года «Единая Россия» идет с усилением позиций. Скорее всего, она улучшит свой результат 2021 года. ЛДПР имеет все шансы обогнать КПРФ в борьбе за второе место, а «Новые люди» окончательно закрепились в статусе третьей партии, что дает основание ожидать от них улучшения показателей предыдущих парламентских выборов. Эсеры же оказываются на грани вылета», – уверен собеседник.

    Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что «Единая Россия» оценивает итоги ЕДГ-2025 как уверенную победу партии. По предварительным данным, фракция получила 380 мандатов на выборах в законодательные собрания субъектов.

    «При высокой явке мы получаем достаточно высокий результат по партийному списку и в Воронежской, и в Белгородской области», – сообщил он. Отметим, на выборах депутатов Белгородской областной думы по итогам обработки 52,68% протоколов «Единая Россия» набрала 71,92%, ЛДПР – 9,24%, КПРФ – 8,18%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,78, «Партия пенсионеров» – 3,55%, «Коммунисты России» – 1,39%.

    По результатам обработки 39,81% протоколов на выборах в областную думу Воронежской области в лидерах также оказалась «ЕР» с 78,75%, на втором месте – КПРФ (8,04%), следом идут ЛДПР (4,96%), «Новые люди» (4,31%). «СР» и «Родина» набирают менее 2% каждая.

    «Единая Россия» побеждают на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, набрав 54,48% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Второе место занимает «Справедливая Россия» с 13,43%, третье место у ЛДПР – 9,79%. Далее идут «Новые люди» с 8,11%, КПРФ с 5,94% и Российская партия пенсионеров за справедливость с 5,69%.

    На выборах в Госсовет Республики Коми «Единая Россия» набирает 44,50% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР с 14,11% голосов. Партия «Справедливая Россия – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96%, передает ТАСС.

    На выборах депутатов Костромской облдумы после обработки 100% протоколов единороссы набирают 50,25% голосов. КПРФ получает 11,27% голосов. У ЛДПР 12,11% голосов, у партии «Новые люди» – 6,83%, у «Партии пенсионеров» –7,25%, у «Справедливой России – За правду» – 6,14%.

    Кроме того, «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Курганской облдумы после обработки 100% протоколов. Партия набирает 54,91% голосов, КПРФ – 10,69% голосов. У ЛДПР 12,85% голосов, у «Новых людей» – 7,37%, у «Партии пенсионеров» – 6,24%, у «Справедливой России – За правду» – 5,87%.

    Партия «Единая Россия» получает более 65% голосов на выборах депутатов Магаданской областной думы по итогам обработки 100% протоколов. На втором месте ЛДПР – 12,83%, на третьем КПРФ – 8,4%. Партия «Новые люди», впервые выдвинувшая кандидатов на этих выборах, получила 5,07%, «Справедливая Россия – За правду» – 5,22%.

    «Единая Россия» вернула себе большинство в гордуме Томска. Согласно данным облизбиркома, в 26 из 27 одномандатных округов победу одержали кандидаты от ЕР, в 26-м округе больше всего голосов набрал кандидат от КПРФ Владимир Чолахян, передает «Интерфакс». По единому избирательному округу партия набрала 42,58% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 14,67%, КПРФ – 12,76%, «Новые люди» – 12,66%, ЛДПР – 10,7%.

    Также партия власти, предварительно, получила 51 депутатский мандат из 76 на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области, выиграв в 29 округах из 38, заявил Якушев. Он подчеркнул, что этот регион является непростым. «Во-первых, он большой. Во-вторых, у нас совпали в этом году выборы в Новосибирской области и в законодательные собрания региона, и в законодательное собрание административного центра, то есть города Новосибирска, и очень много было выборов на муниципальном уровне», – приводит его слова ТАСС.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 19:01 • Новости дня
    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ

    Политолог Баширов: Успех глав регионов на выборах показывает поддержку курса страны

    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ
    @ Ирина Семенова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Успех на выборах глав регионов обеспечили два основных условия. Первое – консолидация граждан вокруг флага и президента. Второе – поддержка позитивных социальных изменений, предложенных тем или иным кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в России завершился Единый день голосования.

    «Итоги единого дня голосования (ЕДГ) оказались весьма показательными. Во всех регионах выборы глав регионов завершились победами действующих руководителей субъектов и врио, причем уже в первом туре. Каждый из них получил поддержку более 60% избирателей, что свидетельствует о крайне уверенном результате», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    Эксперт пояснил, что такие итоги демонстрируют всеобщую поддержку курса государства. «Общество консолидировалось вокруг флага и президента», люди одобряют общее направление развития России, что непосредственно отражается на электоральных процессах.

    «Но, несмотря на достигнутый консенсус по ключевым вопросам, включая СВО, кандидаты сохраняли обязанность формулировать четкие перспективы развития своих регионов, то есть предложить избирателям лучшую картину будущего. Поэтому граждане делали выбор в том числе на основе своих практических потребностей и бытовых нужд», – добавляет собеседник.

    «Победившие кандидаты активно продвигали перспективные инфраструктурные проекты и выступали с инициативами по повышению качества социальных услуг и созданию комфортной среды. Эти усилия в сочетании с высоким доверием к государственной политике и стали залогом их успеха», – заключил Баширов.

    Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов регионов. При этом в 21 субъекте голосование проходило по вопросу утверждения высших должностных лиц. В Ненецком автономном округе, глава которого избирается законодательным органом по представительству президента, депутаты парламента отдали победу Ирине Гехт.

    В остальных 20 регионах состоялись прямые выборы руководителя субъекта. При этом в 19 кампаниях выиграли в первом туре кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Исключением стала Республика Чувашия, где победителем был признан самовыдвиженец Олег Николаев (результат – 67% при явке в 58%).

    В Татарстане победу одержал Рустам Минниханов (88%, явка – 75%). Также очень высокой оказалась поддержка населения Курской области в пользу Александра Хинштейна – свой голос в его пользу отдали 86% (явка – 54%). Тройку лучших результатов закрывает Александр Дрозденко – избранный губернатор Ленинградской области. За него высказались 84% граждан (явка – 62%).

    Высоким процентом поддержки заручились и Евгений Солнцев (избран губернатором Оренбургской области с результатом в 83% при явке 49%), Вениамин Кондратьев (избран губернатором Краснодарского края с результатом 83% при явке 68%) и Мария Костюк (избрана главой ЕАО с результатом в 83% при явке 74%).

    Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя: за него отдали голос 81% населения города (явка – 81%). Жители Ростовской области поддержали Юрия Слюсаря (результат – 81% при явке 61%). В свою очередь жители Брянской области отдали предпочтение Александру Богомазу (результат – 78% при явке 58%).

    В Тамбовской области победил Евгений Первышов (73% при явке 54%), в Калужской – Владислав Шапша (72% при явке 44%), в Костромской – Сергей Ситников (67%, явка – 39%), а в Архангельской – Александр Цыбульский (67%, явка – 36%). В Пермском крае выиграл Дмитрий Махонин (70% при явке – 37%), а в Республике Коми – Ростислав Гольдштейн (70%, при явке – 37%).

    На Камчатке избиратели поддержали Владимира Солодова (62% при явке – 46%). А в Новгородской, Свердловской и Иркутской областях – Александр Дронова (62% при явке – 37%), Дениса Паслера (61% при явке – 39%) и Игоря Кобзева (60% при явке – 33%) соответственно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что прошедшее голосование стало важной вехой в новейшей истории выборов в России. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, продолжается активная интеграция в политическую жизнь участников СВО и лиц, связанных с проведением спецоперации. Во-вторых, в рамках ЕДГ проявились новые тренды и новации, которые получат развитие в кампании по выборам в Госдуму 2026 года. В-третьих, голосование показало способность России сохранять независимость и устойчивость избирательной системы в условиях внешнего давления.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Темпы роста экономики России должны опережать мировые
    Путин: Темпы роста экономики России должны опережать мировые
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые.

    По словам главы государства, финансовая стабильность и выполнение намеченных проектов напрямую зависят от состояния экономики страны, передает ТАСС.

    «Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель, а именно – обеспечить необходимые для этого темпы роста», – сказал он.

    Президент добавил, что Россия должна не просто идти в ногу с глобальной экономикой, но и стремиться опережать ее. Для этого, считает Путин, необходимо раскрывать потенциал отраслей и регионов, развивать международное сотрудничество, внедрять современные технологии и осваивать перспективные направления.

    Ранее Путин обозначил стратегическую цель для страны, подчеркнув значимость роста доходов граждан и повышения уровня жизни.

    На Петербургском международном экономическом форуме в июне президент заявил, что ВВП России в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4%.

    Комментарии (8)
    15 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые объекты Роспотребнадзора в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новые объекты Роспотребнадзора в различных регионах страны.

    Мероприятие прошло в честь Дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президент поздравил работников Роспотребнадзора, подчеркнув, что благодаря их труду и вкладу предыдущих поколений специалистов в России создана одна из самых передовых систем санитарного и эпидемиологического контроля в мире.

    «Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников – талантливым врачам и ученым – в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться», – заявил Путин.

    В сентябре прошлого года в ходе встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой Путин отметил, что ведомство оказалось на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулось.

    Комментарии (6)
    15 сентября 2025, 17:24 • Новости дня
    В Москве подросток выстрелил в голову сверстнику из-за ссоры

    Стало известно о задержании 15-летнего стрелка после ранения подростка

    Tекст: Денис Тельманов

    На северо-западе Москвы был ранен 17-летний молодой человек в результате выстрела, совершенного другим подростком во время конфликта.

    Инцидент произошел вечером 13 сентября на северо-западе Москвы, передает ТАСС.

    По данным следствия, конфликт между двумя подростками возник на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры пятнадцатилетний обвиняемый произвел не менее одного выстрела в голову семнадцатилетнему парню.

    Пострадавший был срочно госпитализирован в городскую больницу. По информации пресс-службы ГСУ СК России, угрозы жизни и здоровью потерпевшего в настоящее время нет. Подозреваемый в стрельбе уже задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области подросток принес в школу два строительно-монтажных патрона, нагрел один из них зажигалкой и взорвал его на уроке, из-за чего пострадал одноклассник.

    В Алтайском крае 13-летний мальчик нанес смертельное ранение 11-летней девочке из пневматического ружья. В Находке 13-летний мальчик оказался в больнице после выстрела в глаз из предмета, похожего на пистолет.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Суд назначил штраф Божене Рынске за унизительные высказывания

    Божена Рынска оштрафована судом на 20 тыс руб за интервью

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской районный суд Москвы признал Божену Малашенко, ранее Рынску, виновной в административном нарушении и назначил ей штраф.

    Как сообщает РИА «Новости», прокуратура Москвы проинформировала о решении суда по делу Божены Малашенко (бывшей Рынски). В интервью, размещенном в интернете, она допустила публичные высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку и происхождению.

    По информации прокуратуры, в отношении Малашенко было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.

    «По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей».

    Решение суда вступило в законную силу. Сама Божена Малашенко пока публично ситуацию не прокомментировала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Божена Рынска заявила о своем удивлении из-за того, что несмотря на западные санкции, в Москве продается продукция дорогих западных брендов.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для 18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в апарт-отеле.

    Судебное решение о заключении под стражу вынес Московский районный суд Петербурга, сообщает ТАСС.

    Мера пресечения в виде ареста избрана до 14 ноября для Максима Жмаева, который обвиняется в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, Жмаев в апарт-отеле на Витебском проспекте из-за ссоры нанес 15-летней девушке не менее 35 ударов ножом в различные части тела.

    После совершения преступления Жмаев пытался покончить с собой. На допросе он полностью признал свою вину. Девушка, погибшая в результате нападения, проживала в садоводческом товариществе «Звездочка» в Павловске, а обвиняемый зарегистрирован в Южно-Сахалинске.

    Ранее, как передавал ТАСС, о трагедии сообщил сотрудник апарт-отеля, обнаруживший тело и вызвавший полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учащийся вуза в Петербурге признал вину в убийстве 15-летней школьницы. Тело 15-летней девочки с множественными ножевыми ранениями нашли в апарт-отеле Петербурга, а подозреваемым оказался молодой человек.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин напомнил об истоках Роспотребнадзора со времен Ивана Грозного

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время открытия объектов Роспотребнадзора выделил, что истоки санитарной службы уходят ко времени Ивана Грозного и создания Аптекарского приказа.

    Официальная дата образования санитарно-эпидемиологической службы приходится на 15 сентября 1922 года. Путин подчеркнул, что история службы начинается гораздо раньше указанной даты, передает ТАСС.

    «Но мы знаем – вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, – на самом деле история гораздо более давняя, еще со времен Ивана Грозного, Аптекарский приказ, по-моему, был создан соответствующим решением тогда. Вот с тех пор», – заявил президент.

    Напомним, Путин в понедельник по видеосвязи открыл новые объекты Роспотребнадзора в регионах.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    В Госдуме оценили идею запрета иностранной музыки на стадионах

    Депутат Свищев выступил против запрета зарубежной музыки на стадионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил мнение, что не следует полностью запрещать зарубежную музыку на спортивных мероприятиях.

    По его словам, в мировой музыке есть большое количество достойных композиторов и исполнителей, которых нельзя «равнять под одну гребенку» с иностранными спортивными организациями, которые вводят запреты в отношении России, передает телеканал «360».

    «В зарубежной музыке есть много хорошего, и мы знаем с вами величайших мировых композиторов, исполнителей, группы и так далее. Не надо равнять всех под одну гребенку и вставать в одну обойму с иностранными спортивными организациями, которые запрещают на международных соревнованиях все, что связано с Россией: и гимн, и флаг, и музыку, и надписи на русском», – отметил Свищев.

    Он также подчеркнул, что российская музыка неоднородна – есть как качественные произведения, так и композиции с сомнительными текстами. По его мнению, важно не запрещать все хорошее, а навести порядок в собственной индустрии.

    Ранее депутат Сергей Колунов предложил полностью запретить или максимально ограничить использование иностранной музыки на спортивных событиях, считая, что спортивные площадки должны способствовать продвижению отечественных исполнителей. Колунов обратил внимание, что западные артисты в 2022 году осудили СВО и прекратили выступления в России.

    Ранее песни недружественных стран призвали запретить в публичных местах в Курской области.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    В Госдуме заявили о попытке ЕС надавить на Россию визовыми мерами

    Депутат Журова назвала ограничений в выдаче шенгенских виз россиянам провокацией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.

    Она отметила: «Сейчас реально очень сложно получить визу, очень много отказов. Они в данный момент хотят, видимо, поддавить на нас. Но это такая неконструктивная мера», передает ТАСС.

    По словам Журовой, ЕС рассчитывает, что затруднения с получением виз вызовут недовольство россиян и их негативную реакцию в адрес властей России. Депутат считает такую практику провокацией и добавляет, что сложности с визами в первую очередь затрагивают граждан, у которых есть жизненная необходимость для поездок, например, семейные или учебные вопросы.

    Журова также подчеркнула, что эти ограничения нарушают права человека, однако, по ее мнению, в Европе об этом не думают, а целью мер является давление для возможных уступок на переговорах. Она отметила, что туристы, для которых поездки не критичны, уже перестроили свои планы, а необходимость визы чаще связана с важными жизненными обстоятельствами.

    В понедельник портал Euractiv сообщил, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Власти Эстонии запретили импорт изобутана из России и Белоруссии.

    Комментарии (0)
