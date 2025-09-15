Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.5 комментариев
Памфилова заявила о гарантии стабильности России после выборов
Памфилова назвала успешно проведенные выборы гарантом стабильности в России
Проведение единого дня голосования в 81 регионе, где прошли прямые выборы губернаторов и депутатов, обеспечило устойчивость и стабильность политической системы страны, отметила глава ЦИК Элла Памфилова.
Центральная избирательная комиссия РФ уже завтра приступит к подготовке выборов в Государственную думу, передает ТАСС.
Элла Памфилова на брифинге подчеркнула, что работа по организации кампании стартует в ближайшее время, отметив: «Уже с завтрашнего дня, как мы это обычно делаем, мы начинаем готовиться к следующей федеральной кампании по выборам депутатов в Государственную думу, сейчас нам наши враги подбросили еще целый ряд аспектов, по которым нам придется дополнительно поработать, чтобы отразить все их истеричные грязные атаки. Ничего не получится, потому что мы и в данной ситуации справились с этой нагрузкой».
Следующие выборы в Госдуму намечены на сентябрь 2026 года, днем голосования станет третье воскресенье месяца – 20 сентября. По итогам единого дня голосования в 2025 году, который проходил с 12 по 14 сентября, в 81 регионе России прошли масштабные избирательные кампании, включая прямые выборы губернаторов в 20 субъектах и выборы депутатов законодательных собраний в 11 регионах.
Дистанционное электронное голосование было организовано в 24 регионах, а в Москве открылись экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где использовалась столичная электронная платформа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, явка на едином дне голосования 2025 года составила примерно 47%, что на восемь процентов выше показателя 2022 года.
Главы всех двадцати регионов сохранили свои посты, а в Еврейской автономной области впервые губернатором избрана женщина.
Все кандидаты от партии «Единая Россия», по предварительным данным, одержали победу на губернаторских выборах.