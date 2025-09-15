Памфилова заявила о победе всех действующих губернаторов России

Памфилова: Все действующие губернаторы победили на выборах в 20 регионах России

Tекст: Елизавета Шишкова

Все действующие губернаторы одержали победу на выборах в двадцати субъектах России, передает ТАСС.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что избраны Ростислав Гольдштейн в Коми, Олег Николаев в Чувашии, Рустам Минниханов в Татарстане, Владимир Солодов на Камчатке, Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае, Дмитрий Махонин в Пермском крае, Александр Цыбульский в Архангельской области, Александр Богомаз в Брянской области, Владислав Шапша в Калужской области, Сергей Ситников в Костромской области, Александр Хинштейн в Курской области, Александр Дрозденко в Ленинградской области, Александр Дронов в Новгородской области, Юрий Слюсарь в Ростовской области, Евгений Первышов в Тамбовской области, Михаил Развожаев в Севастополе, Евгений Солнцев в Оренбургской области, Денис Паслер в Свердловской области и Игорь Кобзев в Иркутской области. Губернатором Еврейской автономной области впервые стала Мария Костюк.

Памфилова также объявила, что депутаты заксобрания Ненецкого автономного округа избрали губернатором Ирину Гехт. По ее словам, итоги голосования по губернаторским выборам подведены практически во всех регионах, где они проходили, за исключением Краснодарского края, где обработка протоколов завершается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, явка избирателей в ходе единого дня голосования 2025 года составила примерно 47%.

Почти половина действующих губернаторов, участвовавших в выборах в этом году, смогли превзойти свои результаты по итогам предыдущих избирательных кампаний.