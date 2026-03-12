  • Новость часаГазпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 марта 2026, 14:18 • Новости дня

    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет

    Минобороны Турции объяснило выборе ПВО НАТО вместо С-400 для перехвата ракет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При перехвате двух баллистических ракет над территорией Турции системой ПВО были задействованы наиболее быстрые и эффективные средства, выбранные автоматически, это были комплексы ПВО НАТО вместо комплексов с-400, заявили в Минобороны страны.

    Системы С-400 не были задействованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией из-за особенностей работы автоматизированной системы противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ПВО Турции интегрирована в единую противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оснащённую современными средствами раннего предупреждения, управления и ракет-перехватчиками. По словам Актюрка, при обнаружении угрозы система сама определяет, какой из элементов комплекса сможет быстрее и эффективнее ликвидировать цель.

    «При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства», – пояснил представитель министерства.

    Сейчас воздушное пространство Турции также защищают зенитно-ракетные комплексы С-400, приобретённые у России. Министр обороны Яшар Гюлер ранее охарактеризовал это решение как «самое разумное» для национальной безопасности страны.

    Напомним, в понедельник силы ПВО НАТО сбили баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и ее обломки упали возле города Газиантеп. Инцидент не привел к жертвам или ранениям среди населения.

    Позже власти Турции потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе после уничтожения ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для усиления защиты воздушного пространства на территории турецкой Малатьи разместили зенитно-ракетный комплекс Patriot, предоставленный НАТО.


    11 марта 2026, 21:11 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Военный КСИР Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель группы советников КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке, и допустил пленение американских военных.

    Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке, заявил руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави. Он сообщил, что удары были нанесены по всем военным объектам США в регионе, передает РИА «Новости».

    «Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе», – сказал Фадави в эфире иранского телевидения.

    По словам Фадави, также существует высокая вероятность того, что иранские военные взяли в плен американских солдат, однако он не представил подтверждающих доказательств. Он отметил, что вероятность такого развития событий весьма велика, но подробностей не привел.

    Кроме того, Фадави подчеркнул, что у Ирана есть ракеты, способные запускаться из-под воды, и страна готова их применить в случае необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран перестроил военную тактику, сделав основной целью атаки американскую ПВО и системы раннего предупреждения.

    Ранее в среду власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа США и Израилю за удары по жилым кварталам и гибель мирных жителей.

    В свою очередь, Вашингтон обратился к Бухаресту с просьбой временно усилить авиабазу на востоке Румынии для поддержки операций на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    11 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Эрдоган назвал Нетаньяху главным бедствием Израиля после Холокоста

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля стал настоящим проклятием для собственного народа, пережившего ужасы Холокоста, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Выступая перед однопартийцами в Анкаре, Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал израильского премьера, передает РИА «Новости». По словам президента, даже граждане еврейского государства, вынужденные скрываться в убежищах, винят в происходящем главу своего правительства.

    «Даже израильский народ, который каждую ночь проводит в бомбоубежищах, говорит, что самым большим бедствием, которое обрушилось на них после Холокоста, является Нетаньяху», – подчеркнул турецкий политик.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом остаются крайне напряженными на фоне обострения в секторе Газа. Турция резко осуждает действия израильского руководства, а дипломатические контакты фактически сведены к минимуму и поддерживаются лишь спецслужбами при острой необходимости.

    Ранее начальник управления по коммуникациям турецкого правительства Бурханеттин Дуран заявил, что правительство Биньямина Нетаньяху стало катастрофой для региона и для самого израильского народа.

    Министерство иностранных дел Турции предрекло израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху судьбу нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    11 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Экс-генерал СБУ пригрозил Орбану и его семье

    Бывший генерал СБУ Омельченко пригрозил Орбану и его семье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала выступил с персональными угрозами в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

    Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи, передает РИА «Новости».

    Омельченко заявил: «Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

    Поводом для подобных заявлений, по словам экс-генерала, стала позиция Орбана по отношению к Украине, которую Омельченко назвал антиукраинской. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также оказывал давление на венгерского премьера из-за блокировки очередного кредита Евросоюза для Киева.

    До этого Зеленский пообещал передать ВСУ телефонный номер Виктора Орбана и предложил им связаться с ним напрямую.

    Позже Еврокомиссия назвала недопустимыми угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    11 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    11 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    За шесть часов над Россией сбили 22 украинских БПЛА

    Минобороны сообщило о перехвате 22 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские средства ПВО уничтожили двадцать два украинских беспилотника, в том числе над акваторией Черного моря и рядом российских регионов, сообщает Минобороны.

    Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени, сообщает Минобороны России. В сообщении ведомства в Max уточняется, что восемь беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, четыре – над Курской областью, еще четыре – над Белгородской областью.

    Три беспилотника были ликвидированы над Пермским краем, два – над Краснодарским краем, один – над территорией Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области погибли два человека.

    Также в среду украинские БПЛА нанесли удар по промышленному предприятию в городе Губаха Пермского края, пострадавших не было.

    Всего в ночь со вторника на среду средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны поражали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Саратовской областями.


    12 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    Комплекс «Елка» внедрили для защиты ключевых объектов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший московский переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка», оснащенный ИИ, внедряется в систему защиты критически важных объектов России, сообщил официальный представитель компании-производителя.

    Новейший переносной комплекс кинетического перехвата беспилотников «Елка» с искусственным интеллектом внедряется в систему защиты критически важных объектов России, передает ТАСС. Как сообщили в компании-производителе, «Елка» дополняет существующую противовоздушную оборону, повышая эффективность отражения воздушных угроз и не заменяя уже действующие системы. В данный момент комплекс применяется в приграничных районах и зоне спецоперации на Украине, а также проходит тестирование для защиты других инфраструктурных объектов.

    По словам источника агентства, комплекс также используется для дополнительной защиты энергетических, транспортных объектов, административных центров и стратегических военных объектов. В компании отметили, что простота применения позволяет быстро интегрировать «Елку» в систему обороны критических объектов, обеспечивая дополнительный уровень безопасности для инфраструктуры.

    Комплекс «Елка» не оснащён боевой частью и поражает цели исключительно кинетическим ударом. Он рассчитан на широкий спектр целей: от FPV-дронов и дронов-разведчиков до тяжелых ударных беспилотников самолетного типа. Масса изделия составляет 1,3 кг, максимальная скорость полета – до 230 километров в час, а дальность захвата и поражения – до 3 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антидроновый комплекс «Радон-О» прошел успешные испытания. Госкорпорация Ростех пообещала представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с беспилотниками.

    11 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Оппозиция Финляндии призвала к запрету ядерного оружия на территории страны

    В Финляндии предложили запретить размещение ядерного оружия в мирное время

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Финляндии обсуждается инициатива о недопустимости размещения ядерного оружия в мирный период и ограничении его транзита, отмечают местные СМИ.

    Председатель оппозиционной партии «Центр» и бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в эфире телеканала  Yle призвал парламентские партии страны закрепить обязательство не размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Финляндии стоит последовать примеру других государств Северной Европы, таких как Швеция, Норвегия и Дания, где «нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия».

    Кайкконен отметил, что подобное решение могли бы совместно принять все парламентские партии, официально заявив о неприменимости развертывания ядерных вооружений на территории Финляндии в мирный период. Он также предложил обсудить вопрос о введении ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предложил разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

    На следующий день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не собирается становиться ядерной державой и не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

    В Кремле в ответ подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расценено как угроза безопасности России, и пообещали принять ответные меры.


    12 марта 2026, 08:47 • Новости дня
    Медведев заявил о переменах в правилах и этике войны из-за БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Широкое применение беспилотников в ходе спецоперации на Украине не только усилило их боевые возможности, но и поставило новые этические и правовые вопросы, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» указал, что опыт боевых действий в ходе СВО привел к появлению новых возможностей в сфере беспилотных систем, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что совершенствование алгоритмов управления и технологий искусственного интеллекта позволило одному оператору одновременно управлять целым роем дронов, а также увеличило дальность и объем передачи информации благодаря современным телекоммуникационным комплексам, включая спутниковую связь.

    Медведев отметил: «Все это породило принципиально новую ситуацию в области правил и этики ведения войны. В рисуемом экспертами ближайшем будущем беспилотники радикально дистанцируют убийцу от жертвы, превращая акт насилия в подобие захватывающего «шутера».

    Он считает, что подобная «дистанционная война» снижает порог применения силы, размывает моральную ответственность и создает иллюзию «чистых» и «почти бескровных» конфликтов. Также, по его словам, делегирование решения о жизни и смерти автономным системам с искусственным интеллектом вызывает эсхатологические вопросы о допустимости таких решений машинами, не обладающими сознанием и состраданием.

    Медведев подчеркнул, что не за горами разработка новых типов платформ БПЛА, морских автономных кораблей и сверхтяжелых носителей для сотен и тысяч дронов. Он высказал риторический вопрос о соответствии подобного развития международному гуманитарному праву и необходимости новых договоров.

    Дмитрий Медведев предупредил о рисках, связанных с неконтролируемым развитием искусственного интеллекта.

    Также Медведев заявил о существенном изменении канонов войны из-за появления новых видов вооружений. Зампред Совбеза указывал на неожиданный для военных стратегов масштаб ущерба от беспилотников.


    12 марта 2026, 08:24 • Новости дня
    Новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО

    В зоне СВО испытали дроны «Свод» с ИИ-наведением на два километра

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне СВО начали испытывать дроны «Свод» с системой машинного зрения и искусственного интеллекта, способные автоматически захватывать цель на расстоянии до двух километров.

    В зоне спецоперации проходят испытания новых беспилотников линейки «Свод», которые объединяют машинное зрение и технологии искусственного интеллекта и способны автоматически захватывать цель на дистанции до двух километров, передает ТАСС. Проект поддерживает «Кулибин-клуб» «Народного фронта», который оказывает помощь разработчикам.

    Главный конструктор семейства дронов «Овод» Андрей Иванов, в которое входит «Свод», так описал новинку: «Свод» – отдельная линейка устройств с доработанной системой интеллектуального наведения, сопровождения и автономного поражения цели. В „Своде“ [к машинному зрению] добавляется в целом технология искусственного интеллекта, которая подразумевает разумный подход к выбору цели. Задачи «Свода» – увидеть, захватить, подсказать пилоту и после подтверждения человеком поразить цель. Особенность в том, что мы можем захватывать цель в ясную погоду почти за два километра. «Своды», на данный момент, проходят апробацию во всех передовых подразделениях, которые этим занимаются».

    Он отметил, что уникальность решения в возможности захватить цель издалека, а по мере сближения при необходимости переназначить объект поражения или вовсе отменить атаку. По словам конструктора, оператору больше не нужно непрерывно «вести» дрон: аппарат способен двигаться в режиме автопилота, а человек вмешивается, если система неверно выбрала цель.

    Иванов добавил, что в ясную погоду беспилотник фиксирует цель на дистанции до двух километров и берет ее на сопровождение. При скорости полета около 40 метров в секунду эта дистанция преодолевается примерно за 50 секунд, что, по его оценке, дает значительный временной резерв для принятия решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тульские разработчики передали на передовую 4 тыс. дронов-камикадзе «Овод» с машинным зрением.

    В российские подразделения поступили 1,5 тыс. беспилотников «Тор» с модулями искусственного интеллекта.

    Разведывательный аппарат «Сова» с функцией автоматического распознавания объектов также нашел применение в зоне спецоперации.

    12 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Армии мира ускорили создание аналогов Starlink из-за недоверия к Маску

    Мировые армии ускорили создание аналогов Starlink из-за риска отключения

    Tекст: Мария Иванова

    Военные ведомства ведущих стран спешно разворачивают собственные спутниковые группировки после того, как Starlink уже ограничил доступ войскам на поле боя.

    Глобальная нестабильность заставляет государства искать технологический суверенитет, поскольку использование иностранных сервисов для координации войск считается слишком рискованным, пишет New Scientist. Особенно остро проблема стоит из-за непредсказуемости владельца компании Илона Маска.

    Евросоюз создает систему IRIS из 300 спутников, начало работы которой намечено на 2030 год. Китай разрабатывает сеть Guowang на 13 тыс. аппаратов, а Россия занимается реализацией проекта «Сфера». Британия также сохранила долю в провайдере Eutelsat OneWeb ради доступа к критически важным технологиям.

    Профессор Университета Суррея Барри Эванс отметил: «У вас есть правительства, полагающиеся на одного человека, и это одна из вещей, которая беспокоит Европу». Эксперт добавил, что предприниматель способен отключать связь в различных регионах по своему усмотрению.

    Современные боевые действия требуют передачи огромных объемов данных для разведки и управления беспилотниками. В отличие от радиостанций, сигналы Starlink сложнее заглушить, а терминалы дешевы и могут использоваться малыми подразделениями. Однако создание собственных аналогов требует колоссальных затрат и времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая спутниковая группировка «Рассвет» станет российским аналогом системы Starlink.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс допустил присоединение Украины и Британии к защищенной европейской сети IRIS2.

    Сообщалось, что Украина пытается создать альтернативную систему связи на случай отключения американских терминалов.

    12 марта 2026, 06:15 • Новости дня
    Корабль ТОФ уничтожил подлодку и беспилотники на учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малый противолодочный корабль «МПК-107» отработал в Авачинском заливе у берегов Камчатки уничтожение подводной лодки и беспилотников условного противника, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

    Малый противолодочный корабль «МПК-107» Тихоокеанского флота провёл учения в Авачинском заливе у берегов Камчатки, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе ТОФ говорится: «В акватории Авачинского залива малый противолодочный корабль »МПК-107« провел противолодочное учение и отразил атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника». Для уничтожения беспилотника был задействован зенитный ракетный комплекс «Оса-М2».

    Кроме того, моряки установили контакт с имитированной подводной лодкой и выполнили практическое бомбометание с помощью реактивных установок РБУ-6000. Учения проходили в рамках курсовой задачи К-2, предусматривающей действия одиночного корабля в море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку. Корветы «Резкий» и «Герой» начали учения вместе с атомными подлодками и комплексами «Бастион». Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров «противника» в ходе учений в Японском море.

    12 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Минобороны показало пуск ракеты «Оникс» с АПЛ «Казань»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты «Оникс» с борта АПЛ «Казань» из подводного положения в Баренцевом море.

    Минобороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты «Оникс» с борта атомной подводной лодки «Казань» из подводного положения в Баренцевом море, передает РИА «Новости».

    В начале ролика командир лодки отдает приказ: «Решил выполнить стрельбу по морской цели», после чего по кораблю объявляется боевая тревога и ракетная атака.

    Боевые части постепенно докладывают командиру о готовности к стрельбе, а затем БЧ-2 получает команду на автоматическую предстартовую подготовку. Финальный этап видео включает запуск ракеты из-под воды, подтверждение «ракета в воздухе» и кадры полета к цели.

    По сообщению пресс-службы Северного флота, стрельба была проведена в рамках плановой боевой подготовки. Крылатая ракета нанесла удар по морской мишени, имитирующей корабль условного противника, на расстоянии до 300 километров. Объективный контроль подтвердил попадание головной части ракеты по цели.

    В операции участвовали надводные корабли и морская авиация Северного флота, которые обеспечивали безопасность района. Атомная подводная лодка «Казань» относится к проекту 885М «Ясень-М» – это современные лодки с пониженным акустическим полем, способные нести высокоточное оружие большой дальности для поражения целей на воде, земле и под водой.

    АПЛ «Казань» была заложена на предприятии «Севмаш» в Северодвинске в июле 2009 года, спущена на воду в марте 2017 года и принята в состав ВМФ России в мае 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ назвали отправку атомной подлодки «Казань» на Кубу «сигналом Путина». Подлодка «Казань» провела ракетную стрельбу крылатыми ракетами «Калибр». Экипаж подлодки «Казань» прошел успешные испытания по погружению на максимальную глубину в Баренцевом море.

    12 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Захарова заявила о необоснованности удара Израиля по дому культуры в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что израильский удар по Дому русской культуры в Ливане был нанесен без каких-либо на то оснований.

    Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что израильский удар по Дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован, передает РИА «Новости».

    «Удар не был абсолютно ничем спровоцирован. В помещении не проводилось никакой военной или схожей активности», – отметила Захарова.

    Она подчеркнула, что на момент атаки в здании отсутствовала военная деятельность, а сам объект выполнял исключительно культурные функции. Российская сторона выразила обеспокоенность действиями Израиля и призвала к недопустимости подобных инцидентов впредь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание Русского дома в ливанской Набатии было разрушено в результате удара Израиля, несмотря на отсутствие в нем военной деятельности.

    Посольство России в Ливане осудило атаку по культурно-гуманитарному учреждению. Удар израильских ВВС по Дому русской культуры рассматривается как акт военной агрессии против организации, действующей в координации с Россотрудничеством.

    Ночной удар израильского беспилотника по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте привел к гибели восьми человек и ранил еще 31.

