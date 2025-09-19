Пять представителей программы «Время героев» победили на выборах по итогам ЕДГ–2025

Американист: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду

Американист Дудаков: Визит Трампа в Британию превратился в клоунаду и шапито

Tекст: Анастасия Куликова

«Визит Дональда Трампа в Британию изначально превратился в клоунаду и шапито. Во-первых, в Лондоне проходят протесты против президента США. Причем участники акции в большинстве своем не британцы, а американцы либеральных взглядов, которые уехали в эмиграцию после победы Трампа. Поэтому они не питают никаких симпатий к нынешнему главе Белого дома», – отметил американист Малек Дудаков.

«Во-вторых, Трамп снова нарушает протокол», – продолжил собеседник, напомнив, что похожая ситуация была в 2019 году. Тогда американский лидер заставлял королеву Елизавету II ждать его, а также коснулся ее спины. Сейчас же политик похлопывает по плечу Карла III, обгоняет британского монарха во время смотра почетного караула. Местная пресса обращает пристальное внимание на такие жесты. Это считается «обязательным информационным шумом» вокруг визита и нормой работы СМИ Британии.

Впрочем, действия Трампа, вероятно, нравятся далеко не всем в королевской семья. Карл III, в частности реагирует на «выходки» президента США взаимностью. «Король Британии, например, предлагал американскому политику алкогольные коктейли, отлично зная, что тот не пьет алкоголь. Кроме того, на торжественный ужин в Виндзорском замке пригласили медиамагната Руперта Мердока, с которым глава Белого дома судится», – детализировал Дудаков.

По его мнению, Карл III рассказывал Трампу про «зеленую повестку», которая американцу совсем не близка. «Я не думаю, что им удалось о чем-то договориться или сделать шаг к улучшению отношений между странами. Более серьезные переговоры пройдут в четверг: глава США и Кир Стармер обсудят Украину и другие вопросы. Сомневаюсь, что встреча политиков приведет к подвижкам», – заключил политолог.

Накануне король Британии Карл III и его супруга Камилла приняли Дональда Трампа и его жену Меланию в Виндзорском замке, куда чета Трампов приехала на каретах. По прибытии президент США и британский монарх проинспектировали почетный караул. При этом пресса обратила внимание на то, что король Карл III скромно ходил позади Трампа, пока тот шел с гвардейцем и что-то обсуждал с ним.

Во время подъема по лестнице глава Белого дома несколько раз дружески похлопывал британского монарха по плечу, хотя прикасаться к нему не принято по этикету. В 2019 году во время своего первого государственного визита в Британию Трампа тоже посчитали «нарушителем протокола»: тогда он слегка коснулся спины королевы Елизаветы II, отмечало агентство РИА «Новости».

Вечером в Виндзорском замке прошел торжественный банкет. Королева Камилла и супруга Трампа Мелания пришли в желтом и синем платьях. Карл III выступил с речью, в которой затронул Украину. Он повторил, что Лондон остается на стороне Киева. Американский лидер заявил, что США и Британия принесли человечеству «больше пользы, чем любые другие две страны за всю историю». «Мы должны продолжать отстаивать ценности и народы англоязычного мира», – отметил он.

Глава Белого дома подарил Карлу III реплику меча генерала Дуайта Эйзенхауэра в качестве символа «исторического партнерства». Трамп в свою очередь получил в подарок книгу в кожаном переплете, изготовленную вручную в Королевской переплетной мастерской Виндзорского замка в честь 250-летия Декларации независимости, принятой в Филадельфии 4 июля 1776 года, пишет ТАСС.

Примечательно, что, когда Трампа принимали в Виндзорском замке, в центральной части Лондона проходили акции против его визита. Демонстранты несли плакаты с надписями «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа» (отсылка к сообщениям о размещении американского ядерного оружия в Британии), а также с сатирическими изображения главы США в виде недовольного малыша и с напоминаниями о связях хозяина Белого дома с финансистом Джеффри Эпштейном, передает РИА «Новости».

В четверг у американского политика запланированы переговоры с премьером Британии Киром Стармером. Последний отказался от идеи добиться нулевых пошлин на экспорт стали в США и вместо этого сосредоточится во время переговоров с Трампом на вопросе о «постоянной» ставке на уровне 25%, пишет Financial Times.

Впрочем, их встреча «не будет лишена опасностей», сообщает Reuters. Тревогу вызывает совместная пресс-конференция политиков, на которой журналисты могут расспросить обоих о деле финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненном в сексуальном насилии, и израильско-палестинском конфликте.