Политолог: Победа Костюк символизирует формирование новой элиты России
Политолог Федорова рассказала об интеграции участников СВО и помогающих фронту в политическую жизнь России
Президент Владимир Путин заявлял, что участники СВО должны стать новой политической элитой страны. Мария Костюк как человек, глубоко вовлеченный в тематику СВО, а также другие участники спецоперации в рамках ЕДГ-2025 показали, что этот процесс уже начался, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее Костюк победила на выборах главы ЕАО.
«Мы все помним бэкграунд Марии Костюк: она работала в фонде «Защитники Отечества» начальником управления по работе с регионами и руководила программой «Время героев», а ее сын, герой России, принимал участие в СВО. Это яркий пример того, как женщина, органично и глубоко вовлеченная в тему спецоперации, собирает большую поддержку среди граждан», – сказала политолог Анна Федорова.
Федорова добавила, что интеграция ветеранов СВО в политическую жизнь подразумевает не только самих бойцов, но и членов их семей, волонтеров и всех, кто оказывает им помощь на фронте и в тылу.
Политолог также напомнила о словах президента Владимира Путина о том, что участники спецоперации должны стать новой политической элитой страны. «Судя по списку участников этих выборов, мы видим, что процесс уже идет», – констатировала она, добавив, что избиратели поддерживают интеграцию вернувшихся бойцов в обычную жизнь и их новые социальные роли.
Общий ход голосования политолог охарактеризовала как предсказуемый и спокойный. «Если на уровне региональных штабов всегда возможны частные неожиданности, то в целом кампания прошла в прогнозируемых рамках», – констатировала она.
Такой результат является позитивной тенденцией, которая свидетельствует о высокой легитимности процесса, четкой работе избирательной системы и адекватной стратегии партий, что в итоге и обеспечило нейтральный или позитивный настрой граждан.
Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.
Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одержала победу на выборах, набрав 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
В свою очередь председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым событием.