    Спор за немецкие репарации раскалывает русофобов Европы
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    Россияне назвали главные фильмы 90-х
    Путин поддержал идею обсуждения создания регулятора для сферы ЖКХ
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении
    Лавров заявил о понимании Трампом истоков украинского конфликта
    Захарова назвала безъядерный статус гарантией безопасности Украины
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    7 комментариев
    18 сентября 2025, 17:41 • Новости дня

    Путин заявил об оправданности электронного голосования на выборах

    Путин назвал электронное голосование объективным и поблагодарил парламентариев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По итогам прошедших выборов президент России Владимир Путин отметил объективность и эффективность применения электронного голосования.

    Электронное голосование на прошедших выборах оправдало себя и зарекомендовало как объективный инструмент, передает ТАСС.

    Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций. Путин поблагодарил парламентариев за внимание к теме электронного голосования и отметил его значимость для политической системы страны.

    В ходе встречи Путин отметил: «У нас много было споров – можно, нельзя, будет лучше, хуже. В целом это электронное голосование себя оправдало, оно максимально объективное и дает возможность людям высказаться». Глава государства подчеркнул, что данный формат позволяет обеспечить прозрачность и открытость избирательного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 24 регионах дистанционное электронное голосование прошло при перебоях с интернетом, но уровень организации и явка оказались рекордными.

    В единый день голосования система дистанционного электронного голосования и сайт ЦИК подверглись многочисленным кибератакам.

    Явка в ходе единого дня голосования 2025 года составила примерно 47%, что на восемь процентов выше, чем во время аналогичной кампании в 2022 году.

    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 16:55 • Новости дня
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    Путин прокомментировал идею переименования Волгограда в Сталинград
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил о необходимости обсуждать вопрос возможного возвращения Волгограду имени Сталинград.

    По его словам, решение должно приниматься самими жителями города. «Надо подумать. Местные жители решают», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул важность деполитизации темы роли Иосифа Сталина в Победе в Великой Отечественной войне. Он отметил, что нельзя забывать личный вклад Сталина, несмотря на существовавшие репрессии.

    «Много было проблем, связанных с репрессиями, – это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», – сказал он.

    В мае общественное движение «Ветераны России» направило обращения к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совфеда Валентине Матвиенко о переименовании Волгограда в Сталинград.

    Ранее Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград. До этого он подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 14:44 • Видео
    Канцлер Мерц долго не протянет

    Согласно новому соцопросу YouGov, самой популярной политической силой в ФРГ стала «Альтернатива для Германии», ее рейтинг поддержки достиг 27%. Блок канцлера Фридриха Мерца ХДС-ХСС имеет 26% на двоих с тенденцией к дальнейшему снижению. Что это значит на практике?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:13 • Новости дня
    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов в зоне СВО

    Путин: Свыше 700 тыс. военных России находятся на линии боевого соприкосновения на СВО

    Путин заявил о нахождении более 700 тыс. российских бойцов в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине находятся более 700 тыс. российских военнослужащих, заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководителями парламентских фракций.

    Глава государства подчеркнул масштаб вовлечения личного состава, отметив: «На линии боевого соприкосновения свыше 700 тыс. человек находятся», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно подчеркивает значимость и проявляет особое уважение к военным, принимающим участие в спецоперации.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 09:11 • Новости дня
    Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
    Песков: Прямая линия с Путиным пройдет в декабре
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия с президентом Владимиром Путиным планируется на декабрь 2025 года, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», – заявил Песков Telegram-каналу «Юнашев Live».

    При этом в какие именно числа планируется проводить прямую линию, не уточняется.

    В среду сообщалось, что президент поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Прошлая прямая линия с главой государства прошла 19 декабря 2024 года. Она длилась 4 часа 27 минут.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер
    @ Adam Hunger/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца орденом Пирогова. Медалей удостоены теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

    Кроме того, российский лидер наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» директора Московского зоопарка Светлану Акулову, передает РИА «Новости».

    Молодые теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Директор музыкального училища имени Гнесиных Валерий Гроховский получил звание заслуженного артиста России.

    В 2020 году Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 00:24 • Новости дня
    Путин посмертно наградил погибших в ДТП медиков из Ярославля

    Tекст: Ирма Каплан

    Бригада медиков погибла в ДТП в августе 2022 года после столкновения с бензовозом в Ярославской области, указом президента России Владимира Путина от 17 сентября, они посмертно представлены к награде за исполнение профессионального долга.

    «За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну – фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)», – сказано в документе, представленном на официальном портале правовых актов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бригада медиков погибла в ДТП после столкновения с бензовозом в Ярославской области, сообщил врио губернатора Михаил Евраев в августе 2022 года.


    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин призвал выдвигать ветеранов СВО на руководящие посты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидерами парламентских фракций о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.

    Глава государства, говоря об участии в выборах ветеранов СВО, отметил, что именно такие граждане, готовые рисковать своим здоровьем и жизнью, заслуживают доверия для назначения на ключевые должности, передает ТАСС.

    «Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это вот будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», – заявил президент.

    Напомним, на прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.

    В Кремле высоко оценили участие более 1,6 тыс. ветеранов СВО в избирательных кампаниях разного уровня, отметив значимость их жизненного опыта.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин поручил увеличить компенсацию по «земским» программам в приграничье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размер единовременной компенсационной выплаты специалистам по «земским» программам будет увеличен до двух млн рублей с 2027 года, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    Изменения затронут Белгородскую, Брянскую и Курскую области, где реализуются меры поддержки привлечения медицинских кадров в сельскую местность, передает ТАСС.

    В перечне поручений президента отмечается, что главы регионов должны рассмотреть возможность увеличения выплат с учетом особенностей труда в отдельных населенных пунктах.

    Путин также поручил отменить ограничения по возрасту для участия в программах «Земский учитель» и «Земский тренер».

    Поручения даны по итогам совещания Путина с членами правительства.

    В прошлом году Путин поручил продлить программы «Земский доктор» и «Земский учитель».

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин поручил предоставлять соцподдержку ветеранам СВО в беззаявительном порядке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил разработать порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам спецоперации и их семьям в автоматическом режиме – без необходимости подавать заявления.

    Соответствующее поручение опубликовано в перечне поручений на сайте Кремля. Реализацией инициативы займутся правительство, Минобороны, фонд «Защитники Отечества» и региональные власти. Им необходимо представить предложения по созданию электронного механизма предоставления помощи, чтобы участники СВО и их семьи получали поддержку либо в беззаявительном порядке, либо проактивно.

    Для этого планируется использовать федеральный и региональные порталы госуслуг. Как отмечается в поручении, доклад о проделанной работе президент ожидает до 25 сентября.

    Ранее Путин подписал закон, который предоставляет статус ветерана боевых действий лицам, выполнявшим задачи в рамках спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их принятия в состав России.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин поблагодарил избирателей за участие в выборах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что участие граждан в выборах обеспечивает устойчивость политической системы страны.

    Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность россиянам, которые приняли участие в выборах, передает ТАСС. Глава государства отметил, что доверие, оказанное избирателями, имеет особую важность для обеспечения политической стабильности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что число зафиксированных нарушений в ходе выборов в стране снизилось по сравнению с прошлыми годами.

    Проведение единого дня голосования в 81 регионе, где прошли прямые выборы губернаторов и депутатов, обеспечило устойчивость и стабильность политической системы страны. По итогам выборов Центральная избирательная комиссия не получила жалоб, требующих выноса на заседание.


    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 23:13 • Новости дня
    Путин присвоил звания заслуженных артистов балерине Андреевой и певцу Тишману

    Tекст: Ирма Каплан

    Указом президента России Владимира Путина от 17 сентября звания заслуженных артистов удостоены балерина Любовь Андреева и певец Марк Тишман.

    «Присвоить почетные звания Андреевой Любовь Вадимовне – артистке балета Санкт-Петербургского государственного Бюджетного учреждения культуры «Академический театр Балета Бориса Эйфмана», – сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    О присвоении почетные звания заслуженного артиста России певцу Марку Тишману, артисту-вокалисту Фонда социально-культурных инициатив, город Москва, сказано в упоминаемом документе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 17 сентября Путин наградил коллектив национального медицинского центра глазных болезней им. Гельмгольца орденом Пирогова. Кроме того, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. удостоены теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а также медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    Путин поддержал идею введения налога на роскошь в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.

    На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что такие предложения выглядят «очень разумно», передает РИА «Новости». Глава государства напомнил, что аналогичные меры применялись в других странах, включая США во время Вьетнамской и Корейской войн, когда налоги на высокодоходных граждан были повышены.

    Путин подчеркнул, что в России также реализуются схожие подходы, подразумевающие повышение налоговой нагрузки для обеспеченных граждан.

    «По поводу других фискальных вопросов, обложения дивидендов, налога на роскошь и так далее. В целом все, мне кажется, очень разумно. В некоторых других странах, я уже говорил об этом, в тех же Штатах, во время, сейчас я хочу дополитизировать этот вопрос, во время Вьетнамской войны, Корейской войны, они так и делали. Они поднимали налоги как раз на людей с высокими доходами. В принципе и мы так делаем», – сказал он.

    В марте Минпромторг обновил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется подготовка к ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Прямая линия будет по традиции совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией, уточнил представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Песков сообщал, что прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.

    В среду сообщалось, что глава государства поручил начать подготовку к проведению новой прямой линии.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Песков: Путин проведет встречу с лидерами фракций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителями парламентских фракций, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент в четверг работает в Ново-Огареве, у него намечена встреча с руководителями фракций Госдумы, сказал Песков, передает ТАСС.

    На встрече будут руководителями «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России – За правду», а также «Новых людей», указал Песков.

    Каждый из глав фракций сможет по отдельности пообщаться с Путиным.

    В четверг у президента планируются внутренние рабочие встречи закрытого характера.

    В ноябре 2024 года Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о позитивном вкладе ветеранов СВО в политику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что ветераны специальной военной операции смогут принести положительные изменения в деятельность политических партий и органов власти.

    «Знаю, что в ваши ряды вливаются участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий – и на местах, и в центре, в Государственной думе, в федеральных органах власти», – подчеркнул Путин на встрече с руководителями парламентских фракций, обсуждая итоги прошедших выборов и участие в них участников боевых действий.

    По его мнению, опыт и позиции ветеранов будут востребованы как на региональном уровне, так и в федеральных структурах управления, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявил на встрече с лидерами парламентских фракций о необходимости выдвигать на руководящие посты людей, которые не боятся служить Родине.

    На прошедших в этом году выборах выдвинули 1616 ветеранов спецоперации.

    Комментарии (0)
