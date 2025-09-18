Путин заявил об оправданности электронного голосования на выборах

Путин назвал электронное голосование объективным и поблагодарил парламентариев

Tекст: Елизавета Шишкова

Электронное голосование на прошедших выборах оправдало себя и зарекомендовало как объективный инструмент, передает ТАСС.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций. Путин поблагодарил парламентариев за внимание к теме электронного голосования и отметил его значимость для политической системы страны.

В ходе встречи Путин отметил: «У нас много было споров – можно, нельзя, будет лучше, хуже. В целом это электронное голосование себя оправдало, оно максимально объективное и дает возможность людям высказаться». Глава государства подчеркнул, что данный формат позволяет обеспечить прозрачность и открытость избирательного процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 24 регионах дистанционное электронное голосование прошло при перебоях с интернетом, но уровень организации и явка оказались рекордными.

В единый день голосования система дистанционного электронного голосования и сайт ЦИК подверглись многочисленным кибератакам.

Явка в ходе единого дня голосования 2025 года составила примерно 47%, что на восемь процентов выше, чем во время аналогичной кампании в 2022 году.