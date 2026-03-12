Лукашенко сообщил о задержании главы минприроды за взятку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил президент республики Александр Лукашенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк задержан по обвинению во взяточничестве, передает РИА «Новости».

Глава государства уточнил, что Масляка взяли с поличным, и сейчас он находится в следственном изоляторе.

Лукашенко заявил: «Его взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. Швед (председатель Верховного суда, ранее бывший генпрокурор Белоруссии Андрей Швед ), а сейчас Гора Дмитрий Юрьевич это жестко контролируют. Если надо – доложат».

По словам Лукашенко, тема задержания была поднята в контексте обсуждения мер по борьбе с необоснованным и недобросовестным посредничеством, которое, по его словам, способствует развитию коррупционных схем.

