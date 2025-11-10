Лукашенко высказался о размещении в Белоруссии «Буревестника» и «Посейдона»

Лукашенко: Белоруссии не нужно размещать у себя «Буревестник» и «Посейдон»

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил: «Этот «Буревестник» летает сутки, можно запустить с Владивостока – он любую точку поразит. Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?», передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

По словам Лукашенко, несмотря на наличие таких видов оружия, как «Орешник» и тактическое ядерное вооружение, нельзя полагаться только на них для обеспечения обороноспособности страны. Он подчеркнул необходимость развития собственного вооружения, включая автоматы, пулеметы, пистолеты, а также военную технику.

Лукашенко отметил, что конфликт на Украине продемонстрировал эффективность малых мобильных групп, которые наносят удары и быстро перемещаются на технике. Президент сообщил, что Белоруссия производит собственные машины для этих целей, а также получает предложения от Китая и России по военной технике. Особенно он выделил белорусские автомобили марки «Волат», которые используются в армии.

Глава государства также подчеркнул, что Белоруссия не собирается воевать на других территориях и не заинтересована в захвате других стран. «Нам своей земли достаточно, поэтому мы строим свою оборону», – отметил Лукашенко.

Президент сообщил, что российский комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре. Это мобильный комплекс, который будет постоянно перемещаться по определенным точкам территории Белоруссии и будет готов нанести удар при необходимости.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

В конце октября Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре. В июле в Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят «Орешником».