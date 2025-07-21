О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.0 комментариев
Лукашенко пообещал выполнить обязательства по самолету «Освей»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил выполнение договоренностей с Россией по проекту нового магистрального самолета, подчеркнув важность совместного авиастроения для обеих стран.
О выполнении обязательств по созданию совместного самолета «Освей» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, передает ТАСС. Лукашенко подчеркнул: «Самолет «Освей» мы создадим обязательно, выполним свои обязательства перед Российской Федерацией. Малые и средние магистральные самолеты нужны в России – такой огромной территории, конечно, нужны. Мы готовы здесь работать».
Глава Белоруссии отметил, что республика располагает развитой ремонтной базой в сфере самолетостроения и вертолетостроения и нацелена на развитие компетенций до уровня полного производства авиатехники. «Развиваем до уровня производства, чтобы мы могли не только ремонтировать, но и производить. Начинали с каких-то узлов, сейчас вышли на более высокий уровень», – добавил Лукашенко, выразив заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями Самарской области.
Президент также сообщил об интересе к совместным проектам в области космоса и ракетостроения и напомнил о сотрудничестве с Россией в создании спутников и чипов. Опытный образец самолета «Освей» планируется создать в Белоруссии в 2026 году на базе «558 Авиационного ремонтного завода» в рамках совместной программы с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах ведут разработку легкого многоцелевого самолета. Завершена разработка технических параметров российско-белорусского самолета «Освей». Новый самолет обладает рядом преимуществ, включая экономичность и приспособленность к эксплуатации в сложных климатических условиях.