Памфилова: ЦИК провел выборы в экстремальных условиях без нарушений

Tекст: Вера Басилая

Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла на удивление спокойно, без характерных для мирного времени проблем. Она подчеркнула, что комиссии научились проводить выборы в экстремальных условиях, не ища поводов для их переноса, несмотря на угрозы и атаки на объекты в приграничных областях, сообщается на сайте Кремля.

«Мы не ищем повода, чтобы выборы отложить, то есть развиваем наши демократические институты», – заявила Памфилова.

По ее словам, система стала более устойчивой и динамичной, а меры безопасности позволили сохранить прозрачность процесса.

Она сообщила, что в Белгородской и Брянской областях несколько участков пришлось эвакуировать, однако выборы были организованы в резервных помещениях. В Севастополе из-за ложных сообщений о минировании на ряде участков также принимались дополнительные меры, но процесс прошел без сбоев.

Памфилова отдельно подчеркнула отсутствие жалоб, требующих рассмотрения в ЦИК, и рост явки на 5% по сравнению с 2022 годом – до 46%. Впервые была использована отечественная цифровая платформа, полностью изолированная от интернета, и она сработала без единой ошибки, показала высокую эффективность и защищенность.

Ранее Владимир Путин провел встречу с Эллой Памфиловой в Кремле.

Президент России оценил итоги прошедших выборов положительно после встречи с руководителями фракций.

Путин отметил укрепление политической системы России несмотря на сложности.