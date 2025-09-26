Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
Памфилова: ЦИК провел выборы в экстремальных условиях без нарушений
Избирательные комиссии научились проводить выборы в экстремальных условиях, не ища поводов для их переноса, все прошло без нарушений, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла на удивление спокойно, без характерных для мирного времени проблем. Она подчеркнула, что комиссии научились проводить выборы в экстремальных условиях, не ища поводов для их переноса, несмотря на угрозы и атаки на объекты в приграничных областях, сообщается на сайте Кремля.
«Мы не ищем повода, чтобы выборы отложить, то есть развиваем наши демократические институты», – заявила Памфилова.
По ее словам, система стала более устойчивой и динамичной, а меры безопасности позволили сохранить прозрачность процесса.
Она сообщила, что в Белгородской и Брянской областях несколько участков пришлось эвакуировать, однако выборы были организованы в резервных помещениях. В Севастополе из-за ложных сообщений о минировании на ряде участков также принимались дополнительные меры, но процесс прошел без сбоев.
Памфилова отдельно подчеркнула отсутствие жалоб, требующих рассмотрения в ЦИК, и рост явки на 5% по сравнению с 2022 годом – до 46%. Впервые была использована отечественная цифровая платформа, полностью изолированная от интернета, и она сработала без единой ошибки, показала высокую эффективность и защищенность.
Ранее Владимир Путин провел встречу с Эллой Памфиловой в Кремле.
Президент России оценил итоги прошедших выборов положительно после встречи с руководителями фракций.
Путин отметил укрепление политической системы России несмотря на сложности.