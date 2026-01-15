Силы ПВО за четыре часа сбили восемь украинских беспилотников

Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над четырьмя регионами России

Tекст: Мария Иванова

В течение четырех часов подразделения сил ПВО России перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, пишет Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, атаки были зафиксированы с 8.00 до 12.00 по московскому времени.

Три дрона были сбиты над территорией Башкортостана, два – над Ростовской областью, еще два – над Самарской областью. Один беспилотник был уничтожен в Белгородской области.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что атаки были успешно отражены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее в четверг в Самарской области уничтожили два дрона.

Над Брянской областью уничтожили две украинские ракеты «Нептун» и шесть беспилотников.

За прошлую ночь над Россией нейтрализовали 34 украинских беспилотника.