Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.7 комментариев
ОБСЕ: Мы ждем реакции стран-участниц на действия США в Гренландии
ОБСЕ заявила об ожидании реакции стран-участниц на вмешательство США в Гренландию
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рассчитывает на быструю реакцию государств-участников при инциденте с вмешательством США в дела Гренландии.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ожидает, что государства-участники оперативно отреагируют на интервенционные действия США в отношении Гренландии, передает ТАСС. Глава МИД Швейцарии и действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис отметил, что сейчас организация внимательно следит за развитием ситуации вокруг Гренландии.
«В настоящий момент мы следим за развитием ситуации. Если бы что-то произошло (вмешательство со стороны США – прим. ТАСС), конечно, мы ожидаем, что государства-участники незамедлительно запросят [председательство] обсудить, углубиться, сделать что-то», – заявил Кассис на пресс-конференции в Вене.
Он подчеркнул, что, по его мнению, все страны-участницы понимают, что любые действия, нарушающие международное право, недопустимы и требуют обсуждения на уровне организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные СМИ отмечали, что Европа долгое время игнорировала минеральные ресурсы Гренландии и теперь может пожалеть об этом.
До этого глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров остается верен Дании, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.
Лидер фракции «Обновление Европы» в Европарламенте Валери Айе предложила использовать американский госдолг, находящийся в распоряжении Евросоюза, как инструмент давления на США по вопросу Гренландии.