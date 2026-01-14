Politico: Европа может упустить редкоземельные ресурсы Гренландии

Tекст: Дарья Григоренко

На южной оконечности острова находится проект «Кванефьельд», в недрах которого залегают крупные запасы неодима и празеодима – редкоземельных металлов, необходимых для производства магнитов, используемых в ветрогенераторах, электромобилях и военной технике, пишет Politico.

Если месторождение начнет разрабатываться, Гренландия может стать первой в Европе территорией, добывающей эти стратегические ресурсы.

Австралийская компания Energy Transition Minerals при поддержке инвесторов из Китая готова начать работы, однако ни Дания, ни Евросоюз, ни власти Гренландии не использовали свои рычаги влияния, чтобы продвинуть проект. В 2009 году Дания передала гренландцам контроль над природными ресурсами, а спустя двенадцать лет местное правительство заблокировало разработку из-за присутствия радиоактивного урана в месторождении. В итоге проект оказался в юридическом тупике.

«Кванефьельд иллюстрирует, как политическая и нормативная неопределенность – в сочетании с геополитикой и высокими капиталовложениями – затрудняет запуск даже стратегически важных проектов», – заявил бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, ныне советник Energy Transition Minerals. Эта ситуация отражает более широкие проблемы Гренландии: несмотря на запасы редкоземельных металлов, медь, графит, никель, нефть и газ, ресурсы почти не осваиваются. Действует лишь две небольших шахты, добывающих золото и полевой шпат.

Только в 2023 году Евросоюз подписал меморандум о сотрудничестве с властями Гренландии по развитию добычи, а также планирует финансировать молибденовое месторождение Мальмбьерг для нужд оборонной промышленности, чтобы снизить зависимость от импорта стратегических металлов. Однако на фоне усиления интереса США и Китая, а также угроз заявлений Дональда Трампа о возможности силового захвата острова, Европа рискует опоздать.

Осваивать месторождения на острове непросто: Гренландия малонаселена (менее 60 тыс. жителей), инфраструктура развита слабо, а арктические условия крайне суровы. К тому же, действует жесткий экологический контроль, включая запрет на добычу урана с 2021 года, что ограничивает возможности извлечения редкоземельных металлов. Аналогичная ситуация и с нефтью – несмотря на огромные потенциальные запасы, дальнейшие поиски были запрещены из экологических соображений.

Изменения климата постепенно открывают доступ к недрам Гренландии: ледяной покров тает, увеличиваются навигационные возможности. По мнению ученых, по мере дальнейшего потепления освоение ресурсов станет проще. Представитель Еврокомиссии отметил, что ЕС работает с местными властями, но решение о будущем минеральных ресурсов принадлежит только народу Гренландии. Однако в условиях ужесточения политики США, где, по мнению экспертов, интересы местного населения могут быть проигнорированы, роль Европы в судьбе острова остается под вопросом.

Ранее глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что США могут вскоре взять под контроль Гренландию.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на достижение компромисса с США по вопросу Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.