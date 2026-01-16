Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.16 комментариев
Ученые нашли в космосе опасное для Земли железное облако
Ученые нашли в космосе загадочное железное облако и спрогнозировали будущее Земли
В созвездии Лиры найдено необычное железное облако, которое может показать, что произойдет с планетами после гибели их звезд, пишут британские СМИ.
В космосе обнаружено огромное «железное облако», напоминающее брусок, что может дать представление о будущем Земли, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Times. Уникальный объект нашли астрономы из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона. Находка находится в северном созвездии Лиры на расстоянии около 2400 световых лет от нашей планеты.
Исследователи предполагают, что этот объект может быть останками каменистой планеты, которую поглотила собственная звезда в конце своего жизненного цикла. Однако они подчеркивают, что это лишь одна из версий.
Астрономы отмечают, что через несколько млрд лет аналогичный процесс ожидает и Солнце. Когда его «топливо» начнет иссякать, оно превратится в гиганта и, скорее всего, поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю.
