«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Телескоп FAST подтвердил происхождение быстрых радиовсплесков из двойных систем
Китайский телескоп FAST подтвердил происхождение радиовсплесков из двойных систем
Китайские астрофизики с помощью гигантского радиотелескопа FAST впервые зафиксировали сигнал, подтверждающий связь быстрых радиовсплесков с двойными звездными системами.
Гигантский китайский радиотелескоп FAST позволил астрофизикам подтвердить гипотезу о происхождении быстрых радиовсплесков из двойных систем, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
По словам ученых, речь идет о гравитационно связанных космических объектах, один из которых может быть источником загадочных коротких вспышек радиоизлучения.
Быстрые радиовсплески – это крайне яркие, но очень кратковременные радиоимпульсы, существующие лишь доли секунды, однако они выделяют энергию, сопоставимую с излучением Солнца за неделю. Первый такой сигнал обнаружили в 2007 году, и с тех пор вопрос их природы оставался одной из главных загадок астрофизики. В последние годы повторяющиеся всплески побудили ученых искать их источники среди двойных систем, однако до сих пор отсутствовали подтверждающие наблюдения.
В июне 2022 года китайские исследователи начали постоянные наблюдения объекта FRB 20220529, расположенного в 2,5 млрд световых лет от Земли. В течение полутора лет фиксировались лишь умеренные колебания. Однако в декабре 2023 года с помощью FAST впервые был получен сигнал, свидетельствующий о наличии звезды-компаньона, вращающейся рядом с источником радиовсплесков.
Радиотелескоп FAST расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его приемная зона сопоставима по площади с 30 футбольными полями, что позволяет вести уникальные наблюдения за самыми далекими объектами Вселенной.
Напомним, ранее крупнейший в мире китайский радиотелескоп FAST зафиксировал подозрительные сигналы, которые могли исходить от внеземных цивилизаций.
Между тем астрономы обнаружили черную дыру, которая поглощает по одному Солнцу в день.
Ученые также зарегистрировали в космосе «гравитационный шум» сверхмассивных черных дыр.