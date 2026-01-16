Телескоп FAST подтвердил происхождение быстрых радиовсплесков из двойных систем

Китайский телескоп FAST подтвердил происхождение радиовсплесков из двойных систем

Tекст: Мария Иванова

Гигантский китайский радиотелескоп FAST позволил астрофизикам подтвердить гипотезу о происхождении быстрых радиовсплесков из двойных систем, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По словам ученых, речь идет о гравитационно связанных космических объектах, один из которых может быть источником загадочных коротких вспышек радиоизлучения.

Быстрые радиовсплески – это крайне яркие, но очень кратковременные радиоимпульсы, существующие лишь доли секунды, однако они выделяют энергию, сопоставимую с излучением Солнца за неделю. Первый такой сигнал обнаружили в 2007 году, и с тех пор вопрос их природы оставался одной из главных загадок астрофизики. В последние годы повторяющиеся всплески побудили ученых искать их источники среди двойных систем, однако до сих пор отсутствовали подтверждающие наблюдения.

В июне 2022 года китайские исследователи начали постоянные наблюдения объекта FRB 20220529, расположенного в 2,5 млрд световых лет от Земли. В течение полутора лет фиксировались лишь умеренные колебания. Однако в декабре 2023 года с помощью FAST впервые был получен сигнал, свидетельствующий о наличии звезды-компаньона, вращающейся рядом с источником радиовсплесков.

Радиотелескоп FAST расположен в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Его приемная зона сопоставима по площади с 30 футбольными полями, что позволяет вести уникальные наблюдения за самыми далекими объектами Вселенной.

