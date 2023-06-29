В космосе услышали «гравитационный шум» сверхмассивных черных дыр

Радиотелескопы уловили «гравитационный шум» сверхмассивных черных дыр

Радиотелескопы по всему миру уловили гул, разносящийся по всему космосу, предположительно от слияния сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.

Международный консорциум научных исследований представил доказательства существования низкочастотного гула гравитационных волн, разносящихся по Вселенной. Ученые из команды NANOGrav считают, что это коллективное эхо двух сверхмассивных черных дыр, по мере того, как они медленно сливаются и генерируют рябь в пространстве-времени.

По словам физика из Орегонского государственного университета Ксавье Сименса, каждая пара сверхмассивных черных дыр генерирует разные ноты, «и то, что мы получаем, является суммой всех этих сигналов одновременно», получается своеобразный оркестр, пишет The New York Times.

Предполагается, что космический гул может помочь исследователям понять, как Вселенная достигла своей нынешней структуры. Возможно, получится выявить экзотические типы материи, существовавшие после Большого взрыва 13,7 млрд лет назад, сообщает издание.

По словам ученых, гравитационные волны создаются любым вращающимся объектом, но они растягивают и сжимают саму ткань пространства, искажая расстояния между любыми небесными объектами, мимо которых они проходят, что звучит научно-фантастически.

Исследователи считают, что изучение фона гравитационных волн прольет свет на историю эволюции этих систем и окружающих их галактик. Но не исключено, что фон гравитационных волн может исходить и от чего-то другого, например, от гипотетических трещин в пространстве-времени, известных как космические струны. Или это мог быть реликт Большого Взрыва, сродни космическому микроволновому фону, который привел к фундаментальным открытиям о структуре Вселенной.

Чтобы обнаружить фон гравитационных волн, исследователи проанализировали маячную природу пульсаров. Эти объекты действуют как космические часы, испуская лучи радиоволн, которые можно периодически измерять на Земле.

В 2020 году, после более чем 12 лет сбора данных, команда NANOGrav опубликовала результаты мониторинга времени 45 пульсаров, пишет газета.

Команда NANOGrav уже работает над анализом всех данных коллабораций гравитационных волн по всему миру, что равняется примерно 25-летним измерениям 115 пульсаров. Эти результаты будут обнародованы примерно через год.

Исследователи уже используют полученные данные для составления карт Вселенной и поиска интенсивных близлежащих областей сигналов гравитационных волн, указывающих на наличие отдельной двойной сверхмассивной черной дыры.

Ранее исследователи из Университета штата Северная Каролина на основе современных математических построений создали теорию пространства-времени, которая, по их словам, объясняет устройство мира лучше, чем проверенная сотней лет экспериментов и возражений теория относительности.