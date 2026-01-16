  • Новость часаМИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию
    Раскрыта схема грабежа Украины Западом
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами
    Вассерман предложил не отменять школьные занятия из-за морозов
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году
    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» для противников
    Вице-премьер Украины заявил о повреждении всех электростанций страны
    Юрист рассказала, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    12 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    16 января 2026, 17:40

    МИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию

    МИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне увеличившихся случаев дискриминации при пересечении границы Молдавии, россиянам советуют временно отказаться от поездок в эту страну, сообщает МИД России.

    В сообщении, опубликованном на сайте МИД России, отмечается, что зафиксированы многочисленные случаи дискриминации и притеснения российских граждан при въезде в Молдавию. Представители российского дипведомства подчеркнули, что речь идет о случаях необоснованного притеснения и неподобающего обращения со стороны молдавских властей.

    «В Москве продолжают фиксировать многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами, въезжающими в Республику Молдова, со стороны представителей молдавских властей», – заявили в МИД.

    В связи с этим МИД России настоятельно рекомендует россиянам учитывать указанные риски и воздерживаться от поездок в Молдавию, если это возможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие кабельные операторы Молдавии объявили о сокращении числа российских телеканалов из-за изменений в медиазаконодательстве. Власти Молдавии уведомили Россию о денонсации соглашения, которое служило правовой базой для деятельности Русского дома.

    15 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    @ Philippe Magoni/Pool/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время обращения к военным французский президент Эммануэль Макрон появился с заметным покраснением глаза, вызвав волну обсуждений в соцсетях.

    Президент Франции Эммануэль Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом, что вызвало удивление у французов, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFM. Глава государства попытался сгладить ситуацию шуткой, заявив: «Это совершенно безобидно, воспринимайте как отсылку к «глазу тигра».

    Газета Le Parisien уточняет, что Елисейский дворец объяснил внешний вид Макрона разрывом небольшого кровеносного сосуда в глазу. Представители администрации подчеркнули отсутствие угрозы для здоровья президента.

    Тем временем пользователи социальных сетей обсуждают произошедшее и строят различные догадки о причинах изменения внешности президента. Одна из популярных версий – семейные проблемы, якобы связанные с его супругой Брижит Макрон. В Елисейском дворце подобные слухи комментировать не стали.

    Напомним, супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии. Позже Daily Mail объяснил отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры.

    Ранее в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

    Комментарии (34)
    15 января 2026, 19:22 • Новости дня
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы

    Эксперт Эйсмонт связал экстренное возвращение экипажа МКС с психологическими перегрузками

    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    @ nasa.gov

    Tекст: Татьяна Косолапова

    За всю историю пилотируемых космических полетов не было случаев экстренного возвращения экипажей на Землю из-за внезапной болезни. Но вопросы здоровья космонавтов не ограничиваются только медицинскими показателями – особую сложность представляют психологические нагрузки, которые далеко не всегда выносятся в публичное поле, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, комментируя первое в истории экстренное возвращение астронавтов с МКС.

    Впервые в истории Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) провело «медицинскую эвакуацию» экипажа с Международной космической станции (МКС). Так на Землю успешно вернулся американский корабль Crew Dragon, на борту которого в том числе находился российский космонавт Олег Платонов, досрочно завершивший миссию Crew-11. 

    «За всю историю космических полетов, начиная с Гагарина, не было случаев, когда космонавтов приходилось бы экстренно возвращать на Землю из-за внезапно проявившейся болезни. Таких ситуаций не только не зарегистрировано – их вообще не было. И это говорит прежде всего о том, что система медицинского отбора и контроля здоровья космонавтов работает чрезвычайно надежно», – говорит Эйсмонт.

    Он отмечает, что это особенно показательно, если учитывать, что продолжительность полета далеко не всегда поддается точному прогнозу. В ряде случаев экипажи задерживались на орбите более чем на полгода сверх запланированного срока, а общее время пребывания в космосе превышало полтора года. Поэтому человека необходимо обследовать заранее так тщательно, чтобы быть уверенным: даже в столь необычных условиях он сохранит здоровье на протяжении всего длительного полета. Это действительно сверхсложная задача, и тот факт, что ее до сих пор удавалось успешно решать, свидетельствует о высокой эффективности созданных систем отбора и контроля.

    «Строгий отбор космонавтов объясняется еще и тем, что они являются эталонами здоровья. Космонавты не только выполняют технические и научные исследования на орбите, на них также проводят медицинские эксперименты, результаты которых используются для разработки методик, применимых уже на Земле. В условиях космоса можно получать особенно «чистые» данные, поскольку испытуемые тщательно отобраны и находятся под постоянным контролем. Поэтому требования к их физическому состоянию постоянно ужесточаются», – делится эксперт.

    «Говоря о здоровье, нельзя ограничиваться только физическим состоянием. Существуют и психологические нагрузки, и с ними все значительно сложнее. Подобные проблемы редко предаются огласке, но они бывали, и их преодоление было не менее трудной задачей, чем медицинский отбор», – поясняет ученый.

    «В нынешнем случае официально было заявлено, что речь не идет о травме. Причиной стала болезнь, которую не удалось заранее предсказать, несмотря на длительное и тщательное медицинское обследование. Комиссия всегда оценивает состояние космонавта с расчетом на месяцы вперед, и до сих пор такие прогнозы оказывались точными», – заключил Эйсмонт.

    Ранее глава НАСА сообщил, что все члены экипажа Crew-11, включая астронавта с медицинскими проблемами, проходят плановое обследование после досрочного возвращения на Землю и чувствуют себя хорошо.

    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    15 января 2026, 20:23 • Новости дня
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организатор убийства военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины, говорится в решении Верховного суда России по жалобе на приговор исполнителю преступления против Прилепина Александру Пермякову (включен в перечень террористов и экстремистов в России).

    «В результате активного способствования Пермяковым расследованию дела был установлен организатор преступлений, в отношении него было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство», – сказано в документе, передает ТАСС.

    Благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием выяснилось, что денежные средства ему переводило то же лицо, что и Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в России), осужденной за убийство Татарского.

    Материалы дела Треповой ранее указывали, что организатор преступления является агентом СБУ.

    В апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге.

    В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского.

    В сентябре 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному заключению за покушение на Прилепина.

    Комментарии (18)
    16 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Имеющий интересы в Гренландии Рональд Лаудер – друг президента США Дональда Трампа, первым предложил расширение страны в Арктике, а теперь заключает сделки на острове.

    Как рассказал британской Guardian Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности в 2018 году, однажды во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вызвал его к себе, чтобы обсудить новую идею.

    «Трамп вызвал меня в Овальный кабинет и сказал, что известный бизнесмен только что предложил США купить Гренландию», – заявил Болтон.

    Это было экстраординарное предложение и исходило оно от давнего друга президента, который впоследствии приобрел деловые интересы на территории Дании. Болтон узнал, что этим бизнесменом был Рональд Лаудер. Наследник состояния в сфере косметики – мирового косметического бренда Estee Lauder – был знаком с Трампом, таким же богатым жителем Нью-Йорка, более 60 лет.

    Болтон сказал, что обсуждал с Лаудером предложение по Гренландии. После вмешательства миллиардера команда Белого дома начала изучать способы усиления влияния США на обширной арктической территории, контролируемой Данией.

    По словам Болтона, возобновление Трампом реализации идеи Лаудера во время его второго президентского срока является типичным для действий президента.

    «Обрывки информации, которые он слышит от друзей, он принимает за правду, и вы не можете поколебать его мнение», – отметил он.

    Это предложение, похоже, пробудило империалистические амбиции Трампа: восемь лет спустя он обдумывает не просто покупку Гренландии, но, возможно, захват острова силой. Как и у многих из окружения президента США, политические предложения Лаудера, похоже, пересекаются с деловыми интересами. Поскольку Трамп усилил свои угрозы захватить Гренландию, Лаудер приобрел там коммерческие активы.

    Guardian  отмечает, что Лаудер также является частью консорциума, чье желание получить доступ к украинским полезным ископаемым, возможно, побудило Трампа потребовать долю ресурсов этой страны.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой.

    Комментарии (6)
    15 января 2026, 19:47 • Новости дня
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    De Telegraaf: Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта

    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    @ tk2/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В одном из центральных районов Утрехта после мощного взрыва, выбившего стекла в соседних зданиях, вспыхнул пожар, пострадал как минимум один человек, сообщает газета De Telegraaf.

    В центре нидерландского города Утрехт прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает «Российская газета». Инцидент произошел в районе Висшерштеег в самом центре города. По данным издания, взрыв был настолько сильным, что выбило окна в соседних зданиях и даже затряслись стены.

    Сразу после взрыва начался крупный пожар, к месту происшествия оперативно прибыли спасатели и спецслужбы. Район был оцеплен, чтобы обеспечить безопасность жителей и дать возможность экстренным службам работать.

    В полиции сообщили: «В настоящее время мы проводим расследование». Причины случившегося пока не установлены, но известно, что пострадал как минимум один человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в административном здании МВД в Сыктывкаре. В здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре потушили пожар, на месте работали десятки спасателей и спецтехника.

    Комментарии (7)
    15 января 2026, 19:54 • Новости дня
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева

    Направлено в суд дело об убийстве депутата Госдумы Горячева в 1997 году

    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет предъявил обвинение бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева в 1997 году.

    Уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Марка Горячева и участника преступной группы Константина Яковлева, в совершении которых обвиняют Владимира Кулибабу, будет направлено в суд в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

    По словам Иванова, следствие установило, что в начале 1997 года Горячев взял крупную сумму денег у одной из преступных группировок под поручительство Константина Яковлева. Чтобы не возвращать долг и не допустить взыскания денег с поручителя, «бандитами было решено сделать из Горячева потеряшку».

    «В марте 1997 года одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева, избив его. Потерпевшего посадили в бронированный Mercedes Кулибабы и отвезли на дачу последнего в Выборгский район Ленинградской области, где убили его, от трупа отсекли голову и кисти рук, а тело в пакете утопили в акватории Финского залива, где он всплыл через несколько месяцев», – рассказал Иванов.

    В убийстве Горячева обвиняются Кулибаба и Дмитрий Скворцов, бывший сотрудник МВД, который сейчас находится в международном розыске. Сокрывшие тело депутата к ответственности привлечены не будут: один из них умер, у второго истек срок давности.

    В марте 2025 года Петербургский городской суд признал Кулибабу виновным в организации двойного убийства и покушения в августе 1993 года и приговорил его к 10 годам колонии. По обвинению в бандитизме суд прекратил преследование из-за истечения срока давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение Кулибабе в организации убийства Александра Боброва в 1995 году.

    Напомним, Кулибабу задержали в Петербурге еще в декабре 2021 года по делу об убийстве в 1993 году Игоря Савина, известного как Кувалда.

    Кулибаба входил в вооруженную банду, которую возглавлял убитый в 2003 году Константин Яковлев. После смерти Яковлева руководить группой стал Кулибаба.


    Комментарии (9)
    16 января 2026, 13:22 • Новости дня
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    Комментарии (10)
    16 января 2026, 05:15 • Новости дня
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    @ Srg36/Wikipedia

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвестиционный фонд в США Noble Capital RSD подал иск в окружной суд по округу Колумбия к России, Минфину, Центробанку и Фонду национального благосостояния на 225 млрд долларов за долги по облигациям времен Российской Империи, говорится в документе.

    «Российская Федерация, в нарушение доктрины правительства-преемника, отказалась и продолжает отказываться от погашения определенных суверенных долгов за деньги, взятые в долг её правительством-предшественником, правительством Российской Империи. Noble Capital является правопреемником и законным владельцем российских суверенных облигаций, выпущенных правительством Российской Империи для государственных инвесторов в Соединенных Штатах («Российские суверенные облигации»), – сказано в электронной архивной копии иска от июля 2025 года.

    Noble Capital требует выплаты долга в более чем 225,8 млрд долларов. Инвестфонд сообщает, что в декабре 1916 года правительство Российской Империи продало государственные облигации государственным инвесторам в Соединенных Штатах на основную сумму 25 млн долларов с процентами в размере 5,5% годовых и сроком погашения пять лет (т.е. «Российские суверенные облигации»).

    Задолженность, о которой свидетельствует инвестфонд, Россия может погасить за счет заблокированных в виду санкций после 2014 и 2022 годов суверенных активов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Евросоюз попытался реализовать схему по изъятию российских активов, но эта инициатива обернулась унижением для евробюрократии. Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Комментарии (35)
    15 января 2026, 20:07 • Новости дня
    Ельцин-центр убрал информацию о Ройзмане, Макаревиче и Муратове

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В экспозиции музея Ельцин-центра больше нет информации о экс-мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане (иноагент), экс-главреде «Новой газеты» Дмитрии Муратове (иноагент) и основателе рок-группы «Машина времени» Андрее Макаревиче (иноагент) из-за изменений законодательства.

    Сотрудники пресс-службы Ельцин-центра подтвердили исчезновение упоминаний о Евгении Ройзмане, Андрее Макаревиче и Дмитрии Муратове, передает Ura.ru.

    Представитель музея заявил: «Действительно, в прошлом году были перемонтированы некоторые медиапрограммы музея в связи с вступившим в силу законом, запрещающим любую просветительскую деятельность лицам, внесенным в реестр Минюста».

    Обновления в экспозиции связаны с изменениями законодательства, вступившими в силу с 1 сентября 2025 года. Закон ограничивает возможность просветительской работы для лиц, признанных иностранными агентами Минюстом России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил первому заместителю исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмиле Телень штраф 45 тыс. рублей за дискредитацию ВС России.

    Комментарии (24)
    15 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    Макрон: Европе необходим аналог «Орешника»
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

    «Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», – сказал он, выступая перед военнослужащими на авиабазе Истр, передает РИА «Новости». Его слова приводит телеканал BFMTV. Макрон подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости «Орешника».

    Напомним, Макрон появился на встрече с вооруженными силами с заметно покрасневшим глазом.

    На прошлой неделе в результате удара Вооруженных сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    Комментарии (24)
    16 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Белый дом прокомментировал переброску европейских войск в Гренландию
    Белый дом прокомментировал переброску европейских войск в Гренландию
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом заявил, что переброска европейских войск в Гренландию не повлияет на планы президента США Дональда Трампа по приобретению острова.

    Как пишет Politico, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула: «Я не думаю, что войска в Европе влияют на процесс принятия решений президентом или на его цель по приобретению Гренландии». По ее словам, размещение европейских военных на острове не изменяет позицию Вашингтона.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты


    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов предоставить Гренландии поддержку в политической, экономической и финансовой сферах, однако за вопросы безопасности отвечает НАТО.

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии нацелен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

    Между тем Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии. Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость». Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Комментарии (5)
    16 января 2026, 11:40 • Новости дня
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Экономист Любич: РФ не несет правовой ответственности за долги Российской империи

    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    При установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи. Поэтому Российская Федерация не несет правовой ответственности за эти задолженности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал иск американского инвестфонда к России по имперским долгам.

    «Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», – отметил экономист Антон Любич. Он также напомнил о событиях 7 ноября 1917 года. «В ходе последовавшей за Октябрьской революцией Гражданской войны победу одержали армии, сражавшиеся за органы власти, выражавшие идеи преемственности государственности. Данный правовой факт зафиксирован во всех конституционных документах Российской Федерации с 1918 по 1978 год», – добавил собеседник.

    «25 декабря 1991 года РСФСР законом, принятым Верховным Советом, была переименована в Российскую Федерацию», – указал Любич, подчеркнув, что это было именно «переименование государства, возникшего в 1917 году, а не учреждение нового или возрождение старого».

    «Конституция, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в редакции 2020 года фиксирует правопреемство Российской Федерации также по правам и обязательствам СССР – государственного союза, в который РСФСР входила на правах одной из союзных республик с 1922 по 1991 год», – отметил аналитик.

    Кроме того, он напомнил, что при установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году отказ коммунистического государства от долгов Российской империи был зафиксирован. «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», – акцентировал экономист.

    «Факт разовых выплат в адрес США в 1933 году и Франции в 1996 году для снятия требований к СССР/РФ по старым обращениям не является признанием долга, а только формой мирного урегулирования спора», – уточнил Любич.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    Комментарии (4)
    16 января 2026, 07:05 • Новости дня
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    Комментарии (19)
    16 января 2026, 08:18 • Новости дня
    Стало известно о попытках Польши сорвать создание антигитлеровской коалиции

    Глава Росархива Артизов: Польша мешала СССР предотвратить Вторую мировую войну

    Tекст: Вера Басилая

    Архивные данные из трофейных французских документов раскрыли, как Польша препятствовала созданию антигитлеровской коалиции перед Второй мировой войной, заявил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

    Артизов рассказал, что трофейные документы Франции помогли выявить противодействие Польши переговорам СССР, Франции и Британии против Германии. По его словам, эти архивы были захвачены немцами в Париже, а затем после войны попали в Советский Союз вместе с немецкими фондами, передает РИА «Новости».

    Артизов отметил, что среди документов оказались материалы французского посольства и военного атташе в Варшаве.

    «Там подробнейшим образом раскрыто противодействие поляков переговорам Франции, Британии и СССР о союзе против нацистов, против Гитлера», – заявил Артизов.

    Он подчеркнул, что в 1939 году у СССР была серьезная заинтересованность в создании союза против нацистской Германии, но польская сторона до самого конца мешала этим переговорам. Французские документы, по словам главы Росархива, наиболее полно это показывают, и впоследствии они были опубликованы.

    Артизов также пояснил, что эти архивы стали основой для статьи президента России Владимира Путина к 75-летию Победы. После распада СССР документы были возвращены Франции, однако их ценная часть была скопирована и осталась в российских архивах.

    В Польше начали подсчет ущерба от «нападения СССР на Польшу» и «советской оккупации Польши».

    Польша занимает второе место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (10)
    15 января 2026, 20:30 • Новости дня
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
    Viola лишилась в России товарного знака с девушкой
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изображение девушки на логотипе Viola больше не принадлежит производителю, что связано с решением Роспатента об отмене товарного знака.

    Финский производитель продуктов питания Viola лишился права на использование товарного знака, изображающего девушку, после изучения электронных документов Роспатента.

    Согласно материалам РИА «Новости», этот логотип был впервые зарегистрирован в 2006 году. В 2015 году компания смогла продлить действие товарного знака еще на десять лет. Под брендом Viola производитель реализовывал в России молочную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Valio продает свой российский бизнес, включая бренд Viola, группе «Велком». Также по решению Роспатента лишилась товарного знака «Рецитал» певица Алла Пугачева.

    А вот компания Disney сохранила исключительные права на 31 товарный знак в России, включая фирменный замок и названия мультфильмов, еще на десять лет.

    Комментарии (7)
    Главное
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км
    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
    Израиль сообщил о скором ударе США по Ирану
    Стало известно местонахождение организатора убийства посла Карлова
    Российских космонавтов наградили медалями NASA
    OpenAI профинансировала разработку интеграции мозга и компьютера без чипа
    Долина стала лауреатом «Золотого граммофона»

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации