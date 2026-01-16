Миллиардер Эллисон срочно переименовал яхту Izanami из-за скандальных аналогий

Миллиардер Эллисон спешно переименовал яхту Izanami из-за скандального значения

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сооснователь корпорации Oracle, мультимиллиардер Ларри Эллисон оказался вынужден срочно сменить название своей яхты Izanami после открытия необычного факта, пишет РИА «Новости». Как отмечает The New York Post, если прочитать имя судна в обратном порядке, то на английском оно может звучать как фраза «я нацист» (I'm a nazi), что вызвало опасения по поводу возможных ассоциаций владельца с нацизмом.

По данным портала news.com.au, Эллисон, который имеет близкие семейные связи с Израилем, был неприятно удивлен, узнав об этом совпадении. В сообщении портала говорится: «Соучредитель Oracle Ларри Эллисон окрестил свою новую яхту немецкой постройки Izanami, совершенно не подозревая, что если перевернуть название, получится фраза «я нацист». В итоге, как отмечает СМИ, Эллисон сразу поспешил обратиться к растворителю для краски, чтобы переименовать судно.

Изначально имя яхты было выбрано в честь богини из японской мифологии, однако после инцидента бизнесмен переименовал судно в Ronin, что также является японским термином. Вскоре после переименования 58-метровое судно было продано венесуэльскому банкиру Виктору Варгасу, а затем перешло итальянскому предпринимателю Алессандро Дель Боно.

Сейчас яхта продолжает эксплуатироваться под названием Ronin и находится во владении Дель Боно. Эллисон остается одним из самых известных миллиардеров США; основанная им в 1977 году компания Oracle сегодня считается одним из мировых лидеров в сфере программного обеспечения.

Ранее агентство Bloomberg в сентябре сообщило, что Эллисон стал первым в списке богатейших людей планеты, обогнав Илона Маска. Однако в декабре Маск стал первым в истории человеком с состоянием выше 700 млрд долларов.

Но Эллисон был единственным, кто ранее приближался к подобным показателям.