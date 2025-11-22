Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.32 комментария
Орешкин: Россия готова конструктивно работать в G20 под председательством США
Москва намерена взаимодействовать с США в период их председательства в G20, уделяя особое внимание вопросам развития и продовольственной безопасности, заявил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Россия готова сотрудничать с США в рамках их председательства в G20, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.
Замглавы администрации президента возглавляет российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге. По словам Орешкина, обсуждаемые вопросы, дискуссии и итоговые документы саммита учитывают интересы России. Особенно он выделил принятие совместной декларации и работу по таким направлениям, как продовольственная безопасность и развитие.
Орешкин подчеркнул, что формат G20 продолжает приносить значимые результаты, несмотря на внешние вызовы. Он также напомнил о сложностях в мировой финансовой системе: по прогнозу Международного валютного фонда, в 2025 году странам G7 потребуется 3 трлн долларов для покрытия бюджетных дефицитов, возникших, в том числе, из-за роста военных расходов.
«Эта сумма сопоставима с ВВП всей Африки. Если бы она направлялась на развитие, а не на вооружения, эффект был бы значительно выше», – заявил Орешкин.
США примут председательство в G20 от Южно-Африканской Республики 1 декабря, сроком на 12 месяцев. Следующий саммит, по заявлению президента США Дональда Трампа, пройдет во Флориде в 2026 году.
Ранее в субботу Орешкин заявил о риске финансового коллапса для стран G7 из-за их долгов.
Отмечалось что на предварительных переговорах «группы двадцати» западные делегации стали искать более тесные контакты с российской стороной из-за отсутствия США.
Между тем в декларации, принятой на саммите лидеров G20, конфликт на Украине отнесен к одним из крупнейших мировых конфликтов наряду с конфликтами в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.