Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.13 комментариев
Орешкин заявил о риске финансового коллапса стран G7 из-за долгов
Орешкин предупредил о возможном крахе экономики стран G7 из-за долгов
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на саммите «Группы двадцати» в ЮАР указал на опасность роста государственных долгов в странах G7, подчеркнув риски для их финансовой стабильности.
Рост государственных долгов в странах «Большой семерки» ведет к угрозе финансового коллапса, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время выступления на саммите «Группы двадцати» в ЮАР, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина главой российской делегации на саммите G20 в ЮАР.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась на заседании саммита в ЮАР спустя примерно час после начала мероприятия.
Министры финансов стран G7 ранее обсудили возможные меры против сторонников России.