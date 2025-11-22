Орешкин заявил о риске финансового коллапса стран G7 из-за долгов

  • Новость часаСтраны G20 заявили о планах урегулировать кризис на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    Военкор рассказал о проблемах с логистикой у ВСУ после освобождения Звановки в ДНР
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    Украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    14 комментариев
    22 ноября 2025, 14:51 • Новости дня

    Орешкин заявил о риске финансового коллапса стран G7 из-за долгов

    Орешкин предупредил о возможном крахе экономики стран G7 из-за долгов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин на саммите «Группы двадцати» в ЮАР указал на опасность роста государственных долгов в странах G7, подчеркнув риски для их финансовой стабильности.

    Рост государственных долгов в странах «Большой семерки» ведет к угрозе финансового коллапса, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время выступления на саммите «Группы двадцати» в ЮАР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина главой российской делегации на саммите G20 в ЮАР.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась на заседании саммита в ЮАР спустя примерно час после начала мероприятия.

    Министры финансов стран G7 ранее обсудили возможные меры против сторонников России.

    21 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов

    Верховный суд признал вождение после катинонов основанием для наказания

    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд России подтвердил, что управление автомобилем после употребления синтетических катинонов считается административным правонарушением – водитель лишается прав и получает крупный штраф.

    Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортными средствами после употребления катинонов, передает ТАСС. Соответствующее положение содержится в постановлении по делу Муртазаева Мурата Юсуфовича, которое дошло до высшей судебной инстанции.

    Определение и постановление судов нижней инстанции в отношении Муртазаева оставить без изменения, жалобу Муртазаева  – без удовлетворения, говорится в решении Верховного суда.

    Ранее судом первой инстанции водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав управления автомобилем на год и девять месяцев за вождение в состоянии опьянения. Как уточняет агентство, экспертиза выявила в крови Муртазаева синтетические катиноны, признанные психотропными веществами.

    Верховный суд подчеркнул, что обнаружение катинонов в крови однозначно свидетельствует о состоянии опьянения. Таким образом, правоприменительная практика по управлению автомобилем после употребления этих веществ стала однозначной.

    Катиноны – это класс психоактивных веществ, химически близких к амфетаминам. Они действуют преимущественно как стимуляторы центральной нервной системы, вызывая повышенную активность, эйфорию, усиление энергии и, в ряде случаев, галлюцинации. Часто катиноны называют «солевыми» или «дизайнерскими наркотиками», поскольку они могут синтезироваться с изменением структуры для обхода законов о контролируемых веществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о возможности появления перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать отечественную систему учета и кодирования отравлений наркотическими и психоактивными веществами.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью членами экстремистской группы

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев вместе с сыном, сестрой и сожительницей был признан участником экстремистского объединения и получил запрет на деятельность в России.

    Решение по иску Генпрокуратуры в отношении Магомеда Гаджиева огласил суд Махачкалы, передает ТАСС. Согласно официальному сообщению пресс-службы судов Дагестана, вместе с Гаджиевым участниками экстремистского объединения признали его сына, сестру и сожительницу.

    В решении суда указывается: «Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации».

    Кроме того удовлетворено требование Генпрокуратуры об изъятии активов семьи на сумму более 2 млрд рублей, в том числе 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Советский райсуд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (иноагент) и ряда других лиц экстремистским сообществом с обращением их имущества в доход государства.

    Гаджиев, находясь за рубежом, получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений. 

    Комментарии (3)
    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    Губернатор Гусев: В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты неразорвавшихся ракет ATACMS были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа после недавнего ракетного обстрела.

    Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, опасные элементы найдены при обследовании местности после уничтожения ракет 18 ноября.

    Один из неразорвавшихся блоков лежит всего в 150 метрах от ближайших строений, другой был обнаружен непосредственно у дачного дома. Район находки оцеплен, саперы на протяжении нескольких дней занимались обследованием территории. Было принято решение о подрыве опасных предметов на месте, поскольку транспортировать их невозможно.

    Из-за постоянного проживания людей на территории СНТ, власти проводят временную эвакуацию жителей ряда домов и предупреждают, что ближайшие к эпицентру дачи, скорее всего, пострадают от взрыва, сообщил Гусев. Губернатор поручил подготовить все меры поддержки, компенсаций и, при необходимости, организовать временное размещение для собственников поврежденных строений.

    Взрывные работы планируются 22 ноября около 14.00. Гусев попросил жителей города сохранять спокойствие и напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить по телефону 112, не приближаясь к находке.

    Напомним, ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности.

    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских подразделений с успехами на линии фронта.

    Он обратился к военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1486-го гвардейского мотострелкового полка, 121-го мотострелкового полка, а также бойцам 169-й, 252-й и 254-й мотострелковых бригад и полков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для поздравления стали освобождение Купянска и Петропавловки в Харьковской области, а также Ямполя, Новоселовки и Ставок в Донецкой народной республике.

    «В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – заявил Белоусов. Он также отметил, что в результате действий российских подразделений противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

    Белоусов выразил уверенность, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, внося значительный вклад в достижение целей спецоперации.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (11)
    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    Комментарии (2)
    22 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    @ Thomas Mukoya/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    Организаторы саммита лидеров G20, проходящего в Йоханнесбурге, забыли отключить звук на закрытой сессии, что вызвало замешательство у президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает РИА «Новости».

    начале мероприятия было объявлено, что в прямой эфир пойдет только вступительная речь главы Южно-Африканской Республики, остальные выступления планировалось показывать без звука и без присутствия прессы.

    Во время речи Рамафоса обратился к необходимости принятия итоговой декларации встречи и процитировал римского писателя Плиния Старшего, когда помощники сообщили ему о технической накладке. Президент ЮАР заметил: «Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», и с улыбкой продолжил разговор.

    Лишь спустя минуту организаторы вернули порядок и отключили звук трансляции, восстановив приватность обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЮАР заявили, что готовы приветствовать делегацию США на церемонии закрытия саммита G20.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по урегулированию ситуации на Украине на встрече G20.

    МИД ЮАР сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 22:37 • Новости дня
    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии Попшой объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Молдавия готовится заменить посла в России Лилиана Дария в связи с истечением срока его полномочий, заявил глава МИД республики Михай Попшой в эфире телеканала TV8.

    Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире телеканала TV8 о планируемом отзыве посла Лилиана Дария из России, передает ТАСС.

    Дипломат будет заменен после завершения срока своих полномочий, процедура займет некоторое время. Министр уточнил, что существует риск задержек с аккредитацией нового посла, поскольку администрация президента Майи Санду уже более года откладывает вручение верительных грамот российскому дипломату в Кишиневе.

    Попшой добавил, что кандидатура будущего посла пока не определена, однако «будет обеспечена преемственность дипломатической миссии».

    Дарий служит на посту главы дипмиссии в Москве с января 2022 года после отзыва с должности посла в Бельгии.

    Ранее бывший молдавский посол в России Андрей Негуца назвал ошибочными заявления главы МИД Молдавии о якобы «неаккредитованном» российском после Олеге Озерове.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:07 • Новости дня
    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»

    Сценарист Усов скончался на 86-м году жизни

    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»
    @ t.me/UniKinoRF

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сценарист Анатолий Усов скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в пятницу.

    Информация о смерти Усова появилась в Telegram-канале организации. В сообщении говорится, что сценарист ушел из жизни накануне.

    Анатолий Усов был автором сценариев к таким известным фильмам, как «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» (1973), а также «Турындыка», «Додумался, поздравляю!», «У нас новенькая», «Примите телеграмму в долг», «Счастливая, Женька!», «Ночной экипаж», «Счастливчик», «Неизвестные страницы из жизни разведчика», «Наш человек в Сан-Ремо», «Ближний круг», «Все то, о чем мы так долго мечтали», «Тайна "Волчьей пасти"» и других.

    В Союзе кинематографистов России и Гильдии кинодраматургов выразили искренние соболезнования родным и близким сценариста. Прощание с Усовым состоится 22 ноября в 12.30 в прощальном зале при больнице имени Юдина в Москве. Похоронят знаменитого кинодраматурга в городе Жуков.

    В начале ноября в возрасте 77 лет ушла из жизни актриса, сценарист и кастинг-директор Инна Штеренгарц.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:33 • Новости дня
    Трамп пообещал ввести «очень мощные» санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит новые жесткие ограничительные меры против России.

    По словам Трампа, эти санкции начнут действовать в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».

    «Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», – заявил он в эфире радио Fox News.

    Ранее США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Агентство Reuters писало, что Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    Комментарии (3)
    21 ноября 2025, 16:30 • Новости дня
    В подмосковном ТРЦ «Мега Химки» объявили эвакуацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В торгово-развлекательном центре «Мега Химки» в Подмосковье объявлена эвакуация посетителей и сотрудников.

    Объявление об эвакуации прозвучало по внутренней системе оповещения, передает ТАСС. Всем, кто находился внутри, было предписано отойти на безопасное расстояние от стен торгового комплекса. Причины эвакуации официально не разъясняются.

    В октябре в торговом центре «Крылатский» в Москве нашли подозрительный предмет, в здании провели эвакуацию около 100 человек. Подозрительный предмет оказался похожей на гранату игрушкой.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 11:20 • Новости дня
    Морпехи захватили укрепления ВСУ под Красноармейском на БМП-3

    Комбат Молот: Штурмовые группы прорвались на позиции ВСУ на БМП-3

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ совершили прорыв позиций ВСУ на бронемашинах, воспользовавшись туманом и дождем в районе Красноармейска, сообщил комбат Молот.

    Штурмовые подразделения морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота успешно прорвали линию обороны ВСУ под Красноармейском, заявил командир батальона с позывным Молот, передает РИА «Новости». Операция прошла в составе объединенной группировки войск «Центр».

    По словам командира, морпехи использовали погодные условия – сильный туман и дождь – чтобы скрыть передвижение двух БМП-3. «Прорвались на позиции противника, спешились, выбили их, закрепились и, тем самым, обеспечили проход соединения в целом и группировки», – сообщил Молот.

    В результате операции морпехам удалось занять укрепленные позиции, оттеснить военнослужащих ВСУ и обеспечить продвижение подразделений своей бригады. Это позволило российским войскам продолжить наступление в данном районе.

    Комбат Молот рассказал, что бойцы ВСУ бросают позиции, узнав о приближении морпехов 155-й бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 155-я отдельная бригада морской пехоты ТОФ была отмечена Верховным главнокомандующим за мужество и героизм во время спецоперации на Украине.

    Офицерам этой бригады присвоили звание Героев Приморья посмертно.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    Литва приостановила транзит грузов «ЛУКОЙЛа» в Калининград

    Железные дороги Литвы остановили перевозки грузов «ЛУКОЙЛа» транзитом

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузовые перевозки российской компании в Калининградскую область приостановлены на фоне ужесточения ограничительных мер против «ЛУКОЙЛа».

    О приостановке транзита грузов российской компании в Калининградскую область сообщило государственное предприятие «Летувос гележинкеляй», передает ТАСС. В заявлении отмечается, что решение принято в связи с введением санкций США и Британии против «ЛУКОЙЛа» в октябре текущего года.

    Гендиректор компании Эгидиюс Лазаускас заявил: «Присоединение к рекомендуемым США и Великобританией санкциям является последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию». Приостановка затрагивает все грузы российской компании, следовавшие транзитом через Литву в российский анклав.

    В октябре власти США и Британии внесли «ЛУКОЙЛ» в санкционные списки, ограничив деятельность компании за рубежом. Введение ограничений осложнило логистические цепочки и снизило возможности выхода российского бизнеса на западные рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сеть Teboil, которая принадлежит «ЛУКОЙЛу» с 2005 года, начала закрывать около 400 автозаправок в Финляндии после завершения продаж топлива.

    Новые санкции США и западных стран не оказали влияния на российскую нефтедобычу. Крупнейшие нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 17:30 • Новости дня
    Мишустин назвал сумму собранных налогов с начала года

    Мишустин: Работа ФНС позволила собрать 16,5 трлн рублей налогов в этом году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За восемь месяцев этого года в федеральный бюджет поступило 16, 5 трлн рублей доходов, что стало возможным благодаря слаженной работе ФНС, отметил в видеообращении премьер Михаил Мишустин.

    Свыше 16,5 трлн рублей поступило в российский бюджет за восемь месяцев 2025 года благодаря работе Федеральной налоговой службы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем видеообращении, приуроченном ко Дню работника налоговых органов, передает ТАСС.

    Мишустин, ранее руководивший ФНС почти 10 лет, подчеркнул, что работа службы является фундаментом для развития медицины, науки, образования и культуры. Он добавил, что именно эффективность ФНС влияет на социальную защищенность граждан, инвестиционный климат и экономический суверенитет страны.

    Как сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, автоматизация российской налоговой системы позволила не только выявлять попытки ухода от налогов, но и дала людям возможность почувствовать себя партнерами государства.

    Федеральная налоговая служба в текущем году предоставила отсрочку от уплаты налогов на 1 трлн рублей, чтобы сохранить более 2 млн рабочих мест, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Также Егоров отметил, что налоговики сократили продолжительность проверок и число запрашиваемых документов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    The Guardian: Дрисколл сменит Келлога на посту спецпредставителя по Украине
    Психолог объяснила рост числа диагностированных случав аутизма у детей
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    Приставы начали взыскание с пародиста Пугачевой более 13,6 млн рублей

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами

    Тот самый зал №600 Нюрнбергского дворца правосудия, в котором проходил исторический трибунал над нацистами, теперь можно увидеть в центре Москвы. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывала на экспозиции «Без срока давности» и убедилась в том, насколько актуальны сегодня уроки суда, начавшегося 80 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации