Орешкин заявил о риске финансового коллапса стран G7 из-за долгов

Орешкин предупредил о возможном крахе экономики стран G7 из-за долгов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рост государственных долгов в странах «Большой семерки» ведет к угрозе финансового коллапса, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время выступления на саммите «Группы двадцати» в ЮАР, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина главой российской делегации на саммите G20 в ЮАР.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась на заседании саммита в ЮАР спустя примерно час после начала мероприятия.

Министры финансов стран G7 ранее обсудили возможные меры против сторонников России.