Автобус въехал в столб в Екатеринбурге
В Екатеринбурге водитель автобуса маршрута «Мега – ЖБИ» не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел вечером в субботу на перекрестке улиц Заводская и Крауля. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции уточнили: «По предварительным данным, водитель автобуса «НефАЗ», двигаясь по маршруту, почувствовал недомогание и допустил наезд на опору», передает РИА «Новости».
На момент происшествия в автобусе находились девять пассажиров. Всех их, а также водителя, осматривают медики на предмет возможных травм.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте аварии и выясняют все обстоятельства случившегося.
