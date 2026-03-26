Tекст: Катерина Туманова

«Зеленский не может выстраивать такую антивенгерскую кампанию без согласия, науськивания и прямого указания со стороны европейцев. Она всячески поддерживается его спонсорами, гласно и негласно», – приводит слова дипломата ТАСС после брифинга в постпредстве России при международных организациях в Женеве.

Мирошник отметил, что Зеленский выступает в роли «интерфейса настроений ряда лидеров Европы», недовольных позицией нынешних властей Венгрии, которые защищают собственные национальные интересы.

«Они хотели бы, чтобы там были более ручные, более управляемые власти, которые бы как-то иначе реагировали на распространяемые Европой нарративы», – отметил он.

Посол подчеркнул, что Зеленский используется как прокси для давления на Венгрию, чтобы европейские страны могли воздействовать на Будапешт, не рискуя собственной репутацией.

«Ни один нормальный руководитель соседней страны не будет угрожать своему соседу, если он не находится в состоянии войны», – резюмировал Мирошник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза невольно подыгрывают ему на национальных выборах. Орбан предложил гражданам Венгрии сделать выбор между ним и Зеленским. Politico писала, что Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине.