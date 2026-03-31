Вице-президента Союза ММА России внесли в базу «Миротворец»

Вице-президента Союза ММА России Дончака внесли в базу «Миротворец»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-президент Союза ММА России и начальник сборных команд Владимир Дончак был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

На сайте опубликовали его личную информацию в ночь на вторник, обвинив Дончака в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Поводом для попадания в базу стали участие Дончака 23 марта 2026 года во встрече с директором Центра спортивной подготовки сборных команд России, а также визит в Крым в августе 2025 года, где он присутствовал на открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферополе.

Сайт «Миротворец» неоднократно публиковал данные граждан, которых называет «изменниками родины», включая журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР, а также несовершеннолетних. Весной 2016 года ресурс разместил списки журналистов с контактами, после чего некоторые получили угрозы. Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович тогда назвала это «тревожным шагом», способным усугубить риски для прессы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Скандальный сайт «Миротворец» включил в свою базу российских футболистов, в том числе бывших игроков Дмитрия Аленичева и Андрея Тихонова.

Ранее украинский ресурс «Миротворец» добавил в свои списки автогонщика Виталия Петрова и хоккеиста Виталия Прохорова.