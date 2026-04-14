СК возбудил дело после пожара на пороховом заводе в Казани
Следователи возбудили дело после пожара на пороховом заводе в Казани
В Казани после пожара на пороховом заводе возбуждено уголовное дело за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщили в СУ СКР по Республике Татарстан.
В Казани возбуждено уголовное дело по факту пожара на одном из предприятий. Следственное управление СК России по Республике Татарстан сообщает в Max, что дело расследуется по статье 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр территории.
В ведомстве подчеркнули, что «решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз». Специалисты выясняют причины случившегося и оценивают масштаб ущерба. Обстоятельства происшествия продолжают уточняться.
Ранее на Казанском пороховом заводе произошел пожар с частичным обрушением конструкции.
В результате данного происшествия пострадали два человека.
Одну получившую тяжелые ожоги женщину поместили в реанимацию Республиканской клинической больницы Татарстана.