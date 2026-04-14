Названо число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе

Минздрав: При пожаре на Казанском пороховом заводе пострадали два человека
По предварительным данным, два человека пострадали в результате пожара на Казанском пороховом заводе, сообщил Минздрав Татарстана.
На месте происшествия работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф, передает РИА «Новости».
«Предварительно, двое пострадавших, различной степени тяжести, госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу № 7 Казани», – заявили в министерстве.
Напомним, во вторник пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани.