Пострадавшая при пожаре на пороховом заводе в Казани попала в реанимацию

«Единая Россия» поддержала освобождение от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца года

Tекст: Елизавета Шишкова

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, освобождающий до конца текущего года предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения от НДС. Первоначально документ предполагал передачу некоторых полномочий правительства России по налоговому законодательству Минфину и другим министерствам, передает РИА «Новости».

Во втором чтении парламентарии поддержали ряд поправок, которые сохраняют доступ малых и средних предпринимателей к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации к новым правилам налогообложения, вступающим в силу с 2026 года. Согласно этим поправкам, с 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освобождаются организации и предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, если они стали плательщиками НДС только с текущего года.

Речь идет о предпринимателях, которые утратили право на освобождение от НДС или патента, если их доход за 2025 год не превысил 60 млн рублей и доля доходов от общепита составила не менее 70%. При этом средний уровень зарплаты сотрудников за прошлый год учитываться не будет.

«Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще», – заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов (партия «Единая Россия»). Он добавил, что теперь предпринимателям до конца года не нужно соблюдать требование по уровню средней зарплаты.

По мнению Чижова, данный закон помогает бизнесу плавно адаптироваться к налогам, которые были повышены с января. Закон вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением положений с иными сроками.