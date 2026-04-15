    Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией
    Мадьяр заявил о невозможности отказа Венгрии от российской нефти
    Лавров сообщил о планах Запада создать военный блок с Украиной
    Николь Кидман захотела стать доулой смерти
    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину
    США: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза
    CNN: Иран начал раскапывать входы в подземные ракетные базы
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    Американские санкции против российской нефти возобновлены
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    15 апреля 2026, 09:35 • Новости дня

    Лавров объяснил отказ поддержать резолюцию ООН по Ормузскому проливу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН об Ормузском проливе, поскольку в ней содержится лишь критика Ирана, она не отражает реальности, заявил глава МИДа Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу, так как в документе содержалась только критика Ирана и не были отражены реальные причины конфликта, передает РБК.

    «Есть сильное желание тех, кто начал конфликт, продвинуть концепцию двух войн – дескать, вот что Иран атакован США и Израилем, это ничего не значит с точки зрения ответа Ирана. Мы солидарны с арабскими странами, что они не должны страдать от этой войны», – сказал Лавров. Он также отметил, что нельзя игнорировать военное присутствие США на территории арабских государств, соседствующих с Ираном.

    Министр пояснил, что Россия и Китай не поддержали резолюцию, потому что в ней не упоминались обстоятельства, предшествовавшие эскалации. Лавров подчеркнул, что принятие такого документа могло бы привести к отказу Ирана от переговоров и продолжению конфликта, что дало бы повод инициаторам конфликта заявить о согласии Совбеза ООН с их действиями.

    По словам Лаврова, ни Россия, ни Китай не заинтересованы в подрыве авторитета Совбеза ООН. Министр настаивает на продолжении диалога и достижении договоренности об открытии Ормузского пролива, что, по его мнению, позволит избежать подобных конфликтов и в Баб-эль-Мандебском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу.

    Ранее Тегеран обратился к Москве с просьбой о недопущении принятия данного документа.

    Российская сторона приветствовала настрой Ирана на продолжение дипломатических усилий для стабилизации обстановки.

    14 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив способны использовать дипломатические переговоры как прикрытие перед началом военных действий против Ирана, сообщили в Совбезе.

    Соединенные Штаты и Израиль способны использовать переговорный процесс исключительно для создания видимости мирного урегулирования, передает ТАСС.

    В комментарии аппарата Совета безопасности России отмечается, что на фоне заявлений о переговорах Пентагон продолжает усиливать военное присутствие США в ближневосточном регионе. В Совбезе подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке к проведению наземной операции против Ирана.

    Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в тайном планировании наземной атаки под видом переговоров.

    Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям на иранской территории.

    Белый дом подтвердил продолжение военной кампании против Исламской республики.

    14 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    «В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью», – заявили в Совбезе, передает ТАСС.

    Там подчеркнули, что Тегеран сохраняет значительные запасы вооружения. Также в Совбезе обратили внимание, что ожидаемого ослабления позиций центральной власти в Иране не произошло. Там отмечают, что различные социально-политические группы страны сплотились вокруг руководства, а радикальная оппозиция ушла в подполье, вопреки ожиданиям США и Израиля.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 05:40 • Новости дня
    CNN заявил о раскопках Ираном оставшихся под землей ракетных установок

    Tекст: Катерина Туманова

    В Иране начали убирать завалы у входов в подземные ракетные города, чтобы в период перемирия восстановить военную инфраструктуру после атак по туннелям, сообщает CNN на основе изученных спутниковых снимков.

    Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы. Спутниковые снимки зафиксировали работу фронтальных погрузчиков, которые собирают обломки из туннелей и загружают их в самосвалы, стоящие рядом, передает CNN.

    В ходе предыдущего расследования телеканал выяснил, что США и Израиль наносили удары по входам на базы, чтобы заблокировать выезд ракетных установок и их возвращение на базу для перезарядки.

    По оценкам американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок осталась целой после месяца боевых действий, сообщили источники CNN.

    Многие из этих установок могли быть засыпаны землей в результате ударов по входам в туннели.

    По словам Сэма Лэйра, научного сотрудника Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина, усилия по восстановлению доступа к базам, обычно называемым ракетными городами, были вполне ожидаемы.

    «[Прекращение огня] требует от вас смириться с тем, что ваш противник восстановит часть своего военного потенциала, на уничтожение которого вы потратили много времени, усилий и денег», – сказал он.

    Лэр добавил, что это было частью плана Ирана по созданию действующих баз.

    «Это соответствует общей концепции операций в ракетном городе, которая заключалась в том, чтобы выдержать первую атаку, откопаться и затем снова начать атаку», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля заявила об ударе по ядерному центру Ирана. Израильские ВВС ударили по объектам ядерной программы Ирана. WP сообщила о невозможности уничтожить ракетную программу Ирана.

    14 апреля 2026, 11:23 • Новости дня
    Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин осудил действия США в Ормузском проливе, подчеркнув, что блокада может привести к усугублению ситуации и поставить под угрозу морскую безопасность.

    Блокада США Ормузского пролива является опасным и безответственным поступком, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге, передает РИА «Новости». Он отметил, что такие действия только усиливают напряженность в регионе.

    По словам Го Цзякуня, наращивание военного присутствия США и целенаправленная блокада в условиях достигнутого соглашения о временном прекращении огня лишь усиливают противоречия. Дипломат подчеркнул, что эти шаги могут подорвать хрупкое перемирие и создать серьезную угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    «Это опасный и безответственный поступок», – заявил представитель МИД КНР. Китай призывает все стороны к сдержанности и урегулированию противоречий путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе. Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    14 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Песков заявил о стремительном изменении ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о быстрой смене обстановки в Ормузском проливе и подчеркнул отсутствие результатов переговоров.

    По его словам, президент США фактически пообещал организовать блокаду иранского побережья, однако пока неясно, к чему это приведет, передают «Вести».

    Песков подчеркнул: «Ситуация меняется стремительно. Скажем так, развивается разнонаправленно». Он выразил надежду, что нынешний период перемирия продлится и в итоге приведет к установлению окончательного мира.

    Песков также отметил, что переговоры между Ираном и США завершились безрезультатно, и ситуация остается неопределенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация вокруг возможной блокировки Ормузского пролива может существенно повлиять на мировые рынки.

    Два минных тральщика класса Avenger ВМС США отправились из Сингапура на запад для подготовки операции по разминированию Ормузского пролива.

    Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    15 апреля 2026, 08:58 • Новости дня
    СЕНТКОМ: Ни одно судно за день не преодолело блокаду Ормуза
    Tекст: Дарья Григоренко

    За первые сутки действия морской блокады ни одно судно, следовавшее в Иран или из Ирана, не смогло её пересечь, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    В сообщении отмечается, что в установлении блокады участвовали американские военные, а также десять кораблей и самолетов. «За первые 24 часа ни одно судно не преодолело блокаду, при этом шесть торговых судов выполнили требования американских сил развернуться и вернуться в иранские порты в Оманском заливе», – говорится в заявлении СЕНТКОМ, передают «Вести».

    По информации американских военных, Соединенные Штаты продолжают поддерживать свободу судоходства для танкеров, которые не связаны с иранскими портами.

    Ранее сообщалось, что власти Ирана рассматривают возможность введения новых правил для Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% всех мировых поставок нефти и газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов 13 апреля.

    Корпус стражей исламской революции запретил иностранным военным кораблям приближаться к Ормузскому проливу.

    Заместитель главы МИД Ирана Вахид Джалялзаде анонсировал введение нового правового режима для судоходства.

    14 апреля 2026, 20:04 • Новости дня
    Трамп заявил о новых переговорах с Ираном в Пакистане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться уже в ближайшие два дня.

    По словам американского лидера, Пакистан рассматривается как возможная площадка для будущих консультаций, передает РИА «Новости».

    «Вам действительно стоит остаться там (в Пакистане), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда... Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?» – сказал он газете New York Post.

    Ранее Пакистан предложил провести второй раунд переговоров США и Ирану в Исламабаде.

    Напомним, иранская и американская делегации провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.

    14 апреля 2026, 11:43 • Новости дня
    США и Иран оценили шансы на продление перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления двухнедельного перемирия, несмотря на начало морской блокады американскими силами и угрозы эскалации со стороны Ирана, сообщает Bloomberg.

    США и Иран рассматривают возможность проведения новых переговоров для продления перемирия, передает Bloomberg. Текущий режим прекращения огня действует с 7 апреля, однако истекает уже на следующей неделе.

    Президент США сообщил, что обе стороны выразили готовность к новому этапу переговоров, в то время как американский флот начал блокаду Ормузского пролива с целью ограничить экспорт нефти из Ирана.

    Иран предупредил, что в случае угрозы его портам ответит ударами по объектам в Персидском заливе, назвав действия США «пиратством». По данным иранских вооруженных сил, безопасность региона должна быть обеспечена для всех, иначе ее не будет ни для кого. Саудовская Аравия призывает Вашингтон прекратить блокаду, опасаясь роста напряженности и сбоев в судоходстве.

    Экономические рынки отреагировали на ситуацию ростом акций и снижением цен на нефть. Индекс MSCI All Country World подскочил на 0,4%, а Brent подешевела почти на 3% до 96,50 долларов за баррель. Китай, являющийся крупнейшим покупателем иранской нефти, предупредил, что блокада угрожает мировой торговле, и призвал к немедленному прекращению огня.

    Переговоры между сторонами ранее прошли в Пакистане, но не привели к соглашению, в частности из-за разногласий по поводу ядерной программы Ирана. По информации The New York Times , США предложили приостановить ядерную деятельность Ирана на 20 лет, однако Тегеран согласился лишь на пятилетний срок.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил готовность продолжить переговоры в рамках международного права.

    Ранее президент США приказал начать морскую блокаду Ирана.

    Американский лидер рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по исламской республике.

    Президент США пригрозил уничтожением приближающихся к зоне ограничений иранских катеров.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон.

    15 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, сообщило агентство Fars.

    Иранский супертанкер успешно преодолел морскую блокаду США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    Судно, находящееся под санкциями США, пересекло открытое море и Ормузский пролив с включенной системой идентификации местоположения, не предпринимая попыток скрыться.

    Fars подчеркивает, что этот супертанкер способен перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов.

    Американская делегация покинула переговоры в Исламабаде без достижения мирного соглашения.

    Президент США пообещал перехватывать платящие дань Тегерану суда.

    15 апреля 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании войны в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент в ходе интервью с журналисткой канала Fox News Марией Бартиромо заявил, что война с Ираном «Is over», что в переводе означает «окончена».

    «Срочные новости: президент Дональд Трамп выступит с речью об иранском конфликте завтра в программе «Утро с Марией» в 6 утра по восточному времени. Присоединяйтесь», написала Бартиромо в соцсети Х.

    К посту она приложила видео, на котором рассказывает, как уточнила у президента США, почему в своей стране он постоянно говорит о конфликте с Ираном в прошедшем времени.

    «Он что, окончен»? – спросила она.

    «Окончен», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть очень выгодной для обеих сторон. Министр финансов США Бессент предположил, что война с Ираном способна обеспечить экономике страны десятилетия стабильности. США и Иран оценили шансы на продление перемирия.

    14 апреля 2026, 22:29 • Новости дня
    США пригрозили санкциями банкам Китая и ОАЭ из-за работы с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Банки из ОАЭ, Омана и Китая могут столкнуться с вторичными санкциями США из-за подозрений в проведении операций с иранскими денежными средствами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Fox Business.

    Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала Fox Business, американские власти заявляют, что располагают доказательствами проведения через эти банки иранских финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.

    В письмах, направленных в финансовые организации, указывается, что если банки проигнорируют требования США, им грозит полная изоляция от американской финансовой системы. Анонимный представитель администрации президента Дональда Трампа сообщил телеканалу, что это только первый этап давления, дальнейшие меры могут последовать в скором времени.

    С 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. Об этом сообщает Вашингтон, отмечая, что морские суда, не связанные с Ираном, смогут свободно проходить пролив при условии отсутствия оплаты транзита Тегерану. Хотя Иран официально не объявлял о введении платы за проход, власти страны ранее обсуждали такую возможность.

    Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады иранских портов.

    Президент США распорядился останавливать взаимодействующие с Ираном торговые суда.

    Ранее американская администрация ввела санкции против китайских и эмиратских компаний за торговлю нефтью.

    14 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Очевидец рассказал об ударах Израиля по жилому району Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе недавних бомбардировок израильские силы нанесли удар по густонаселенному району столицы Ирана, что привело к жертвам среди мирного населения, рассказал местный житель Реза Хоссейни.

    Израильская армия подвергла бомбардировке жилой район Тегерана, атаковав безоружных граждан, передает РИА «Новости».

    Местный житель Реза Хоссейни поделился подробностями трагедии, произошедшей на юго-востоке иранской столицы в районе Боруджерди.

    «У жителей не было ни оружия, ничего подобного. Многие жили обычной жизнью. В один из дней был мощный взрыв, который привел к этой катастрофе. Израильский режим показал свою жестокость. Как некоторые говорят, они захотели продемонстрировать свою силу за счет беззащитных, которых они принялись уничтожать», – рассказал очевидец.

    По словам горожанина, удары по этому полностью жилому кварталу были нанесены в начале марта. В результате атаки пострадали мирные люди.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали серию ударов по иранской территории, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские позиции и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и израильские силы нанесли ночные авиаудары по жилым кварталам Тегерана

    Иранское общество Красного Полумесяца зафиксировало атаки на шесть столичных районов.

    14 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Австралия заявила о планах поддержать судоходство через Ормузский пролив

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Австралии сообщил о готовности страны оказать содействие в возобновлении судоходства через Ормузский пролив, учитывая важность глобальных поставок топлива.

    Австралия готова внести свой вклад в восстановление судоходства через Ормузский пролив, передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийский канал ABC и министра обороны страны Ричарда Марлза.

    По словам Марлза, Австралия работает со всеми партнерами над тем, как наиболее эффективно поддержать усилия по обеспечению безопасности в проливе.

    Министр подчеркнул: «Мы работаем со всеми нашими партнерами над усилиями, которые предпринимаются в отношении Ормузского пролива, и над тем, как Австралия может внести наибольший вклад».

    Марлз отметил, что правительство Австралии глубоко заинтересовано в открытии пролива и возвращении к нормальному состоянию глобальных цепочек поставок топлива.

    Он также добавил, что сроки возобновления судоходства зависят от развития ситуации на месте, для этого важно наблюдать за ходом режима прекращения огня и обстановкой вокруг пролива.

    Австралия планирует принять участие в саммите, который организуют Британия и Франция для обсуждения мер по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Вопросы безопасности пролива обострились после того, как Центральное командование ВС США начало блокаду этого стратегического маршрута по поручению президента Дональда Трампа, а переговоры между США и Ираном не принесли результатов.

    Напомним, эскалация в регионе началась после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по объектам в Иране, на что последовал ответ Тегерана по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Несмотря на попытки договориться о двенедельном режиме прекращения огня, стороны не достигли соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Rich Starry компании Shanghai Xuanrun Shipping стало первым, кто прошел Ормузский пролив после введения американских ограничений.

    Евросоюз заявил, что не поддерживает действий, которые ограничивают свободу судоходства через Ормузский пролив. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил получение уведомления о блокаде Ормузского пролива.

    14 апреля 2026, 12:17 • Новости дня
    Лавров и глава МИД ОАЭ призвали остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид подчеркнули необходимость немедленного прекращения всех боевых действий на Ближнем Востоке.

    Сергей Лавров и Абдалла бен Заид обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону. В ходе разговора стороны выступили за немедленное прекращение и невозобновление всех боевых действий в регионе, говорится в сообщении на сайте МИД.

    Собеседники подчеркнули необходимость продолжения политико-дипломатических усилий для выхода из кризиса, который возник после неспровоцированного нападения США и Израиля на Иран, говорится в сообщении российского МИДа. Оба министра отметили важность дипломатического подхода для стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Стороны обсудили дипломатические усилия по стабилизации обстановки в регионе. Иранское внешнеполитическое ведомство сообщило о состоявшемся контакте между министрами.

    14 апреля 2026, 21:28 • Новости дня
    В Совбезе сообщили об устойчивой работе системы госуправления Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система государственного и военного управления в Иране продолжает работать стабильно, несмотря на ожидания США и Израиля, отмечает аппарат Совета безопасности России.

    В Совете безопасности России заявили: «В настоящее время иранские власти сохраняют контроль над ситуацией внутри страны. Система государственного и военного управления функционирует устойчиво». Также в комментарии отмечается, что прогнозы Вашингтона и Тель-Авива о возможных беспорядках не оправдались, передает ТАСС.

    Ранее Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.

    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    Столтенберг заявил о возможном исчезновении НАТО через десять лет
    Мелони: Для российского газа время не пришло
    Перспективный американский бомбардировщик B-21 Raider впервые сняли сверху
    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов
    В Петербурге задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих
    Россиян предупредили о штрафе до 50 тыс. рублей за брошенный из машины окурок

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией

    Германия и Украина перешли к стратегическому партнерству. Зеленский и Мерц договорились о совместном выпуске дронов и увеличении военных поставок. Однако эксперты видят в этом не только укрепление сотрудничества, но и попытку Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России – в момент, когда его власть внутри Германии становится все более шаткой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

