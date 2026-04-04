Тегеран попросил Россию заблокировать резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу
Иранский диписточник сообщил о просьбе Тегерана к Москве по резолюции в СБ ООН
Тегеран обратился к Москве с просьбой не допустить принятия проекта резолюции СБ ООН, предложенного Бахрейном по ситуации в Ормузском проливе, сообщил иранский дипломатический источник.
«Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию», – сообщил источник РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Китай и Франция заблокировали инициативу арабских стран по одобрению военной операции против Ирана в ООН. Лавров заявил, что предложенную резолюцию по Ормузскому проливу могут использовать для срыва переговоров или оправдания агрессии против Ирана.