Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
Главком Пакистана прибыл в Тегеран для организации переговоров Ирана и США
Спустя почти семь недель войны пакистанское военное руководство проведет консультации в Иране для подготовки второго раунда мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Associated Press.
Ожидается, что новые контакты пройдут в пакистанской столице, передает Associated Press.
На данный момент морская блокада иранских портов продолжается, отмечает агентство. Министр финансов США Скотт Бессент заявил: «Это финансовый эквивалент бомбардировок».
Пакистан стал ключевым посредником после проведения прямых переговоров сторон. Сейчас дипломаты пытаются достичь компромисса по трем главным проблемам: ядерной программе Ирана, Ормузскому проливу и компенсациям за ущерб.
Тем временем конфликт унес жизни 3 тыс. человек в Иране, 23 в Израиле и более 2100 в Ливане.
Израиль продолжает воздушную и наземную операции. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что цель заключается в разоружении ливанских группировок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Иран рассмотрели возможность проведения новых переговоров для продления перемирия.
Власти Пакистана активизировали дипломатические контакты для возвращения сторон за стол переговоров.
Представители Тегерана и Вашингтона ранее встретились на пакистанской территории для поиска путей выхода из кризиса.