Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
При обстреле газового комплекса в Абу-Даби погиб один человек
Газовому комплексу в Абу-Даби нанесен серьезный ущерб в результате обстрела, погиб один человек, четверо пострадали, сообщила пресс-служба правительства эмирата.
«В связи с ранее объявленным инцидентом на газовом объекте в Хабшане, вызванным падением обломков после успешного перехвата средствами ПВО, власти подтверждают, что на объекте вспыхнули два пожара», – заявили власти, передает РИА «Новости».
Аварийно-спасательные службы оперативно отреагировали и быстро ликвидировали возгорания, ситуацию удалось взять под контроль. Однако, по данным властей, во время эвакуации погиб гражданин Египта, еще четыре человека получили легкие травмы – двое граждан Пакистана и двое граждан Египта.
Напомним, власти Абу-Даби приостановили работу газового комплекса «Хабшан» после обстрела.
Накануне ОАЭ сбили иранскую ракету над Абу-Даби.