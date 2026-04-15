  • Новость часаЭксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Лидеры Канады и Финляндии создают новый альянс для защиты либерального порядка
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном
    Эксперт: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    США заявили об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 13:53 • Новости дня

    Трамп сообщил о подтверждении Китаем отказа от поставок оружия Ирану

    Трамп сообщил, что Си Цзиньпин подтвердил отсутствие поставок оружия Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай не поставляет вооружение Ирану, о чём глава КНР Си Цзиньпин лично заверил его в ответ на официальный запрос.

    Трамп в интервью телеканалу Fox Business сообщил, что обратился к Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану и получил от китайского лидера ответное письмо с подтверждением отсутствия таких поставок, передает РИА «Новости».

     «Я слышал, что Китай предоставляет оружие... Ирану. И я написал ему письмо с просьбой не делать этого, и он написал мне письмо, в котором говорилось, что, по сути, он этого не делает», – заявил Трамп.

    В ходе того же интервью Трамп отметил, что отношения с Си Цзиньпином у него хорошие, несмотря на непростую историю деловых контактов между США и Китаем. «С ним у меня очень хорошие отношения... С ними никогда не было просто, но у нас хорошие отношения», – добавил американский президент.

    Кроме того, Трамп подчеркнул, что ситуация на нефтяном рынке, связанная с конфликтом между США и Ираном, не оказывает влияния на переговоры между Вашингтоном и Пекином. По его словам, Китай не относится к странам, остро нуждающимся в нефти, поэтому динамика взаимодействия между двумя державами остается стабильной.

    По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

    Американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.

    Вашингтон пообещал ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если факты поставок военного снаряжения Тегерану подтвердятся.

    12 апреля 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».

    Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.

    Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.

    15 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены

    Tекст: Катерина Туманова

    Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.

    Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico.

    Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.

    При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкций все равно попадала на рынок.

    В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.

    Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    12 апреля 2026, 18:14 • Новости дня
    @ Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг переговоров США с Ираном подсказывает, что Белый дом не ограничится блокадой Ормузского пролива в своем давлении на Тегеран. Вероятно, американская сторона прорабатывает экономические, политические и военные меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств», – пояснил Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Однако Иран имеет куда больший запас прочности, чем, например, Куба или Венесуэла. Блокада американской стороной пролива если и скажется на Тегеране, то не завтра. Кроме того, ему могут оказать поддержку Россия, Китай и ряд других стран», – детализировал эксперт.

    «Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же и сам диалог зашел в тупик – стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии», – заметил аналитик.

    «Трамп же заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. Ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов – экономические, политические и военные. При этом блокада пролива является ударом по союзникам Вашингтона в Персидском заливе», – резюмировал политолог.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что США заблокируют Ормузский пролив после того, как переговоры в Пакистане по прекращению войны с Ираном зашли в тупик.

    «С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», – заявил Трамп. «Блокада начнется в ближайшее время. К ней будут привлечены и другие страны. Мы не позволим Ирану извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства», – добавил он.

    «Мы были близки к пониманию, что всем должен быть разрешен вход и выход из Ормузского пролива. Но Иран не допустил этого, просто заявив: «Где-то там может быть мина», о которой никто, кроме них, не знает. «Это мировой шантаж. Но лидеров стран, особенно США, никогда не удастся шантажировать», – подчеркнул Трамп.

    Он также пообещал, что ВМС США будут «разыскивать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану». «Платящий незаконные пошлины не сможет безопасно передвигаться по воде», – заявил президент.

    Кроме того, позднее стало известно, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану.

    Стоит отметить, что на прошедших накануне в Исламабаде переговорах Иран и США не договорились по Ормузскому проливу. Тегеран требует признания своего права взимать деньги за проход судов и вообще контролировать судоходство в проливе.

    США в свою очередь, как заявляют в Иране, хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения».

    13 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    @ Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Понтифик Лев XIV подчеркнул свое нежелание вступать в дискуссии с американским президентом, пообещав продолжить выступать против войны.

    Глава Католической церкви прокомментировал выпады президента США, касающиеся американо-израильского конфликта в Иране, передает AP.

    В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир понтифик отметил, что не боится американской администрации.

    «Ставить мое послание на один уровень с тем, что пытался сделать здесь президент, я думаю, значит не понимать, в чем заключается послание Евангелия», – заявил Лев XIV. Он добавил, что продолжит выполнять миссию Церкви, призывая к миру и осуждая «иллюзию всемогущества», разжигающую войны.

    Ранее глава Белого дома обрушился на первого в истории США папу американского происхождения с резкой критикой.

    В соцсетях президент США назвал понтифика «очень либеральным человеком», который слабо борется с преступностью и ужасен во внешней политике. Он также заявил, что не хочет видеть папу, одобряющего наличие ядерного оружия у Ирана, и посоветовал ему перестать потакать радикальным левым.

    Конфликт обострился после субботней молитвы в соборе Святого Петра, совпавшей с началом американо-иранских переговоров в Пакистане. Хотя Лев XIV не называл имен, его слова о недопустимости массовых ударов явно адресовались руководству США.

    Архиепископ Пол Кокли, возглавляющий Конференцию католических епископов США, выразил разочарование словами Трампа, напомнив, что папа не является политиком.

    Напомним, 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра, призвав прекратить поклоняться себе и деньгам, а также остановить войну. Глава Католической церкви возглавил молебен об установлении мира в базилике Святого Петра. В ходе утренней мессы Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана.

    Ранее в понедельник американский президент опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика в соцсети Truth Social.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    12 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50% за военную помощь Ирану
    @ Yuri Gripas / Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану, заявил президент США Дональд Трамп.

    Санкции последуют в случае обнаружения фактов поставок военного снаряжения Ирану, сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    «Если мы поймаем их за этим, они получат 50-процентную пошлину, это ошеломляющая сумма», – заявил Трамп.

    Ранее американские СМИ писали, что Пекин якобы планировал поставку новых систем ПВО Ирану. Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.

    14 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    Папа римский дал отпор Трампу благодаря учению святого Августина
    @ LUCA ZENNARO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время исторической поездки в Алжир первый понтифик-августинец решительно ответил на критику президента США, опираясь на наследие ранней христианской церкви, пишет The New York Times.

    Визит папы Льва XIV в Алжир стал возвращением к истокам: он первый понтифик из ордена святого Августина, посетивший места, где проповедовал этот выдающийся богослов ранней церкви, пишет The New York Times. Однако поездка приобрела политический окрас после того, как Дональд Трамп в социальной сети Truth Social обвинил папу в снисходительности к преступности и потакании радикальным левым.

    Богословы отмечают, что мировоззрение Льва XIV сформировалось под влиянием учения Августина. Это объясняет его смелую реакцию на слова американского лидера и критику конфликта на Ближнем Востоке.

    «Я не боюсь ни администрации Трампа, ни того, чтобы громко говорить о послании Евангелия. И это то, к чему, как я верю, я призван здесь», – заявил папа журналистам в самолете по пути в Африку.

    Комментируя высказывания американского президента, понтифик назвал ироничным само название платформы Truth Social.

    Профессор теологии Университета Вилланова Кевин Хьюз подчеркнул, что позиция папы опирается на труд Августина «О граде Божьем». В нем говорится, что церковь должна поддерживать мир с властями, но обязана возвышать голос, когда библейские ценности или права уязвимых находятся под угрозой.

    Программа визита Льва XIV включает посещение руин Гиппона, где Августин служил епископом с 395 года. Также запланированы встречи с монахами-августинцами и визит в католическую базилику в современном городе Аннаба. Решение стать монахом-августинцем в 26 лет глубоко повлияло на взгляды понтифика, посвятившего себя ценностям общины, бедности и пастырского служения.

    В своей проповеди в Вербное воскресенье папа заявил, что Бог отвергает молитвы тех, кто ведет войну. Эти слова были восприняты как скрытый ответ министру обороны США Питу Хегсету, призывавшему молиться за военную победу. Эксперты ожидают, что Лев XIV, имеющий опыт миссионерской работы в Перу, продолжит опираться на учение Августина в решении политических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил резкое недовольство действиями понтифика. В ответ папа римский заявил об отсутствии страха перед американской администрацией.

    15 апреля 2026, 02:20 • Новости дня
    Вэнс подтвердил прекращение поставок США оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на мероприятии Turning Point USA в Университете Джорджии, что по-прежнему считает необходимым для США шагом прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    «Я говорил, что мы должны прекратить финансирование войны на Украине. <...> И я все еще верю в это», – сказал Вэнс.

    Он назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить поставки оружия Украине и продавать оружие одним из главных достижений Конгресса.

    По его словам, США больше не покупают и не поставляют оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник в марте заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ. FT в апреле сообщила об угрозах США лишить Киев поставок оружия из-за Ирана. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президент США из-за войны с Ираном усилил давление на Украину.


    13 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Трамп обрушился с критикой на папу римского
    @ Marco Iacobucci/LiveMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выразил резкое недовольство действиями первого родившегося в США понтифика, упрекнув его в излишнем либерализме и провальной внешней политике.

    Дональд Трамп опубликовал гневное сообщение в социальной сети Truth Social, передает Axios. «Он слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике», – заявил политик, добавив обвинения в потакании левым силам.

    Конфликт обострился после выступления понтифика на молитвенном бдении, где уроженец Чикаго осудил иллюзию всемогущества на фоне вооруженных столкновений.

    Американский деятель также выразил недовольство позицией католической церкви в период пандемии коронавируса и реакцией Ватикана на американскую операцию в Венесуэле. Папа римский Лев XIV выступил за сохранение суверенитета Венесуэлы.

    При этом брат священнослужителя Луи вызывает у республиканца гораздо больше симпатий из-за поддержки консервативного политического курса.

    Позднее в интернете появилось сгенерированное нейросетью изображение, на котором деятель предстал в образе исцеляющего людей мессии на фоне летящего орла и военных самолетов.

    До этого американский лидер опубликовал в социальной сети свое изображение в образе понтифика.

    12 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп пообещал пересмотреть отношения США с НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пересмотрит отношения с Североатлантическим альянсом, поскольку военный блок не оказал помощи Вашингтону в его операции против Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сейчас мы должны пересмотреть (отношения с) НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия блока очень сильно разочаровали США.

    Глава американского государства добавил, что в будущем альянс также не станет помогать США, когда такая помощь понадобится.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками. Он же передал натовским странам требования Трампа.

    13 апреля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном

    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По электоральным позициям Виктора Орбана ударили сближение с главой Белого дома Дональдом Трампом на фоне критики из-за иранской кампании, а также визит в Будапешт вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах в Венгрии.

    «Ставка Орбана на демонстративное сближение с США во время активной фазы конфликта с Ираном была ошибочной. Доверие к администрации Трампа обвалилось. Агрессия против другого государства, смерти мирных жителей и детей вызвали отторжение европейцев. Венгерский премьер этого, судя по всему, не учел», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом контексте необходимо упомянуть также и визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт. На якорный электорат Орбана он никак не повлиял, но отвернул от «Фидес» так называемую серую зону избирателей – около 15-20%. Для них у вице-президента США не было никакого послания. Он приехал без повестки, хоть как-то учитывающей фактор Европы», – детализировал эксперт.

    Впрочем, напомнил аналитик, против «Фидес» сыграли также внутрипартийные скандалы и высокая инфляция в Венгрии в последние два года. «Кроме того, в стране есть запрос на смену поколений. С точки зрения молодежи, Орбан задержался у власти. Это также пошатнуло электоральные позиции премьера», – отметил собеседник.

    Напомним, в воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Явка составила 79,51% – рекордный показатель в истории страны. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,94% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство.

    Правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия получает 55 мандатов (38,43% голосов), а «Наша страна» – шесть (5,83%). Виктор Орбан, который занимал пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором изберут нового главу правительства.

    Орбан уже признал поражение. «Результат, хотя он еще не окончательный, уже понятен и болезнен. Ответственность управлять страной доверили не нам … Мы никогда, никогда, никогда, никогда не сдадимся. Эти дни, которые нас ждут, пока еще будут посвящены залечиванию ран, но потом работа начнется снова», – сказал политик во время выступления перед сторонниками в штабе «Фидеса».

    Он сообщил, что поздравил с победой лидера «Тисы» Петера Мадьяра. Последний на митинге после выборов заявил, что его партия смогла «сменить режим» Орбана. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной», и анонсировал, что восстановит полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО.

    Лидер «Тисы» также выступил за переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мадьяра, он не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе, но и не желает представлять интересы Киева в этом диалоге. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», – добавил политик.

    Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия). Он сообщил, что его первой поездкой в качестве премьер-министра страны станет визит в Польшу. В Варшаве, как и в ряде других европейских стран, результаты выборов восприняли с радостью. «Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе!» – написал польский премьер-министр Дональд Туск.

    С победой партию «Тиса» поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее», – заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Сын Джорджа Сороса Александр написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что народ Венгрии «вернул себе свою страну». «Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства», – прокомментировал он предварительные итоги выборов. «Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – ответил на его публикацию американский предприниматель Илон Маск.

    Отметим, администрация Дональда Трампа на выборах в венгерский парламент поддержала Орбана. «Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное и полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    За пять дней до выборов Будапешт посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. «Я хочу оказать премьер-министру максимально возможную помощь в преддверии выборов… Я хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе, которые сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту венгерского народа», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС.

    12 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Лукьянов: Поддержка Трампа не помогла Орбану

    @ Jonathan Ernst/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Результаты выборов в Венгрии демонстрируют, что попытка команды президента США Дональда Трампа поддержать премьер-министра Виктора Орбана не сработала, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «В очередной раз не сработала и попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана», – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.

    Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс специально приехал в страну за несколько дней до голосования, чтобы усилить поддержку, но «ничего не вышло». «Навязчивые советы со стороны никому не нравятся», – отметил Лукьянов.

    По его словам, в Центральной Европе складывается новая политическая ситуация. Словацкий лидер Роберт Фицо остается практически в одиночестве как принципиальный противник поддержки Украины. Чешский премьер Андрей Бабиш также демонстрирует схожую позицию, но, вероятно, не готов пойти на вето по украинскому вопросу, как и сам Фицо.

    Лукьянов указывает, что ключевые геополитические проблемы Венгрии не исчезнут с уходом Орбана. Новому правительству, возглавленному командой Петера Мадьяра, еще только предстоит узнать, с какими вызовами им придется столкнуться. Кроме того, сейчас эта команда мало кому известна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.

    Накануне парламентских выборов в Венгрии Трамп вновь выразил поддержку Орбану, указав, что отношения между США и Венгрией «достигли новых высот». Вэнс за несколько дней до выборов совершил визит в Будапешт, где публично поддержал Орбана. Это происходило на фоне конфликта между США и Ираном, в котором Вашингтон не смог одержать верх в результате месяца воздушных атаки и возобновил переговоры с Тегераном.

    13 апреля 2026, 09:49 • Новости дня
    @ Christian Ohde/imago-images/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Результаты выборов в Венгрии обострили разногласия между США и Евросоюзом, подчеркнув нарастающий разрыв в политических взглядах и стратегиях Запада, считает сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал итоги выборов в Венгрии. По его словам, поражение Виктора Орбана и партии «Фидес» стало результатом вмешательства Евросоюза, в то время как попытки президента США Дональда Трампа повлиять на ситуацию успехом не увенчались.

    «Пока Трамп неуспешно менял режим в Иране, ЕС успешно сменил режим в Венгрии», – написал Пушков, отметив, что приезд вице-президента Вэнса не помог Орбану и, возможно, даже усугубил положение из-за непопулярности Трампа в Европе.

    Пушков подчеркнул, что победа проевропейских сил в Венгрии усилила раскол между Европой и США. По его мнению, теперь Запад разделен на две части – США и Евросоюз, и политического единства уже не существует. Он отметил, что глубокие разногласия проявляются во взглядах на базовые ценности, поддержку Украины, взаимодействие с Россией, вопросах по Гренландии и отношении к правым партиям в Европе.

    Сенатор добавил, что все эти противоречия разрушили прежнее единство Запада, которое сохранялось почти 80 лет после окончания Второй мировой войны. По мнению Пушкова, сейчас наблюдается «конец истории Запада как единого геополитического феномена», несмотря на прежние прогнозы Фрэнсиса Фукуямы о завершении исторического развития.

    Ранее президент США заявил о готовности инвестировать в процветание Венгрии с Орбаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.

    12 апреля 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп пригрозил оставить Иран без электричества на 10 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран рискует потерять электроснабжение на десятилетие, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

    «Мы можем ударить по ним. Мы можем всех их уложить так, что вы не сможете получать электричество на протяжении 10 лет», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Политик пояснил, что в результате вероятной американской атаки иранской стороне придется полностью восстанавливать свои электростанции. Кроме того, США готовы при необходимости уничтожить и мосты на территории страны.

    Ранее Трамп уже грозился уничтожать электростанции Ирана.

    В воскресенье Трамп заявил, что США заблокируют движение через Ормузский пролив.

    14 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ущерб, нанесенный Ирану в результате бомбардировок США и Израиля, предварительно составляет более 250 млрд долларов, при этом оцениваются потери бюджета и промышленности, заявил официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

    «Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», – сказала Мохаджерани РИА «Новости».

    По ее словам, эти цифры являются предварительными и очень сырыми, а окончательная сумма будет определена экономическим блоком правительства по итогам многоэтапной проверки.

    Она уточнила, что первый этап оценки касается непосредственно разрушения зданий, а второй – учитывает потери доходов бюджета и вынужденную остановку промышленных объектов. Экономический блок правительства продолжает детальную работу по уточнению оценки ущерба.

    Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США рассматривается иранской переговорной группой. Этот вопрос уже поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

    «Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», – заявила Мохаджерани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Портал Axios сообщал, что США и Иран на переговорах спорили из-за размораживаемых активов, при этом СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы согласились разморозить заблокированные иранские активы.

    МИД Ирана обвинил США в срыве сделки, а Пакистан ускорил попытки вернуть Иран и США к диалогу.

    Главное
    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации