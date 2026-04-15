Трамп сообщил о подтверждении Китаем отказа от поставок оружия Ирану

Трамп сообщил, что Си Цзиньпин подтвердил отсутствие поставок оружия Ирану

Tекст: Елизавета Шишкова

Трамп в интервью телеканалу Fox Business сообщил, что обратился к Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану и получил от китайского лидера ответное письмо с подтверждением отсутствия таких поставок, передает РИА «Новости».

«Я слышал, что Китай предоставляет оружие... Ирану. И я написал ему письмо с просьбой не делать этого, и он написал мне письмо, в котором говорилось, что, по сути, он этого не делает», – заявил Трамп.

В ходе того же интервью Трамп отметил, что отношения с Си Цзиньпином у него хорошие, несмотря на непростую историю деловых контактов между США и Китаем. «С ним у меня очень хорошие отношения... С ними никогда не было просто, но у нас хорошие отношения», – добавил американский президент.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что ситуация на нефтяном рынке, связанная с конфликтом между США и Ираном, не оказывает влияния на переговоры между Вашингтоном и Пекином. По его словам, Китай не относится к странам, остро нуждающимся в нефти, поэтому динамика взаимодействия между двумя державами остается стабильной.

По данным Financial Times, в конце 2024 года иранские военные приобрели у Китая спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке.

Американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.

Вашингтон пообещал ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если факты поставок военного снаряжения Тегерану подтвердятся.