Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.0 комментариев
Израильские ВВС уничтожили восстановленный Россией мост в Ливане
Израильская боевая авиация разбомбила мост через реку Литани на юге страны в районе Касимия, рассказал ливанский военно-полевой источник.
Ливанский военно-полевой источник сообщил, что объект был полностью уничтожен в результате ночной атаки. В непосредственной близости от моста установлена памятная стела с надписью: «Народу России – от благодарного ливанского народа».
Мост, который подвергся уничтожению, был построен военнослужащими 100-го отдельного мостового батальона вооруженных сил России. Российские военные восстановили его в 2006 году после завершения ливано-израильского конфликта. Завершение работ и переброска подразделения в Ливан состоялись осенью того же года, когда в страну морским и воздушным путем были доставлены свыше 300 военнослужащих, более 80 единиц техники и более 130 тонн необходимых грузов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Израиля приказал немедленно уничтожить все мосты через реку Литани.
Израильская авиация нанесла серию мощных ударов по нескольким районам южного Ливана.
Самолеты израильских ВВС разрушили мост через реку в районе Зрария.