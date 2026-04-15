140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.3 комментария
Полиция ликвидировала базу телефонных мошенников в московской квартире
Столичные оперативники пресекли работу подпольной станции, обеспечивавшей звонки злоумышленников гражданам с помощью специального оборудования и множества телефонных номеров, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.
Сотрудники правоохранительных органов выявили незаконную точку маршрутизации звонков в квартире на Кременчугской улице, указал Васенин, передает ТАСС.
Задержан 19-летний приезжий из Саратовской области, который выполнял функции технического специалиста.
Молодой человек арендовал жилье и обслуживал сим-бокс за денежное вознаграждение. В его обязанности входила бесперебойная работа оборудования и своевременная замена носителей связи.
При обыске силовики изъяли более 200 сим-карт различных операторов, специальный шлюз, ноутбук и десять мобильных телефонов. В отношении арестованного юноши уже возбуждено уголовное дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля столичные полицейские пресекли работу узла связи телефонных мошенников на Дубравной улице. В конце марта силовики ликвидировали незаконную схему передачи голосового трафика с участием 19-летнего россиянина.