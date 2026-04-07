Полиция ликвидировала узел связи телефонных мошенников в Москве
В северо-западной части столицы пресечена работа узла связи телефонных мошенников, двое операторов обслуживали сим-бокс с десятками активных номеров, сообщили в ГУ МВД по Москве.
Полиция и ФСБ изъяли оборудование, которое использовалось мошенниками для обзвона, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Там пояснили, что в квартире на Дубравной улице работал сим-бокс с десятками сим-карт.
По данным ведомства, задержаны мужчина 35 лет и женщина 43 лет. Они нашли «высокооплачиваемую работу» через мессенджер и обеспечивали бесперебойную работу оборудования для массовых звонков.
У подозреваемых изъяли более 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки и телефоны. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу, женщина отправлена под домашний арест.
До этого полицейские в столице пресекли работу технического узла связи телефонных мошенников. В Москве сотрудники полиции раскрыли подпольный узел связи телефонных аферистов и задержали двух 19-летних мужчин.