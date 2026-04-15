    Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    15 апреля 2026, 08:39 • Новости дня

    Лавров прокомментировал отказ Мадьяра звонить Путину

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.

    Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.

    «Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

    Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.

    14 апреля 2026, 17:15 • Новости дня
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на брифинге заявил о готовности ответить на любые вопросы венгерской стороны по проекту АЭС «Пакш-2».

    Он подчеркнул, что это касается и вопросов стоимости строительства, которые были затронуты после парламентских выборов в Венгрии, передает «Интерфакс». Лихачев отметил, что Петер Мадьяр не раз упоминал проект «Пакш-2».

    «Глава победившей партии уже несколько раз произнес название нашего проекта, в том числе немного критически в части цены. Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта», – пояснил Лихачев.

    Ранее Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома.

    Напомним, Мадьяр заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    @ Felix Zahn/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    ам Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    14 апреля 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин утвердил новых членов Общественной палаты России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новых членов Общественной палаты Российской Федерации.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», – сказано в указе.

    Среди утвержденных в состав Общественной палаты – певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Василий Легойда, а также писатель Сергей Лукьяненко.

    В феврале Путин определил 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты.

    14 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Поражение Орбана стало ударом по внешней политике Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии, несмотря на активную поддержку Дональда Трампа, стало символом ограниченности влияния США на европейские политические процессы.

    Поражение Орбана на выборах стало крупной неудачей для внешнеполитических амбиций Дональда Трампа, передает The Washington Post.

    Орбан, управлявший страной 16 лет, был вдохновением для американских консерваторов, а Будапешт стал центром международного консервативного движения. Бывший президент США лично поддерживал Орбана, отправив в Венгрию вице-президента Джей Ди Вэнса для агитации и пообещав укрепить венгерскую экономику в случае переизбрания Орбана.

    Однако оппозиция получила конституционное большинство, что позволит ей переписать избирательные законы, ранее измененные Орбаном в пользу своей партии. Несмотря на обращения Орбана к американским консерваторам и его попытки укрепить связи с США, это не помогло ему удержать власть.

    «Мы думали, что правильно поддержать человека, который долго был с нами», – заявил Вэнс в интервью Fox News, отметив, что, несмотря на поражение, США будут работать с новым премьер-министром Венгрии.

    Поражение Орбана расценивается как сигнал ограниченности влияния Трампа за рубежом. Представители республиканцев в США признали, что кампания США в поддержку Орбана была ошибкой и подорвала позиции республиканцев. Некоторые аналитики отмечают, что причины поражения включали коррупционные скандалы и рост цен, что может быть актуально и для выборов в США.

    Американские консерваторы подчеркнули, что поражение Орбана не означает отказа от консервативных идей в Европе. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также придерживается консервативных взглядов, и сохраняется вероятность дальнейшего сотрудничества между консервативными движениями Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, команда президента США активно помогала Виктору Орбану перед выборами.

    Президент США пообещал инвестировать в будущее процветание Венгрии.

     Однако поддерживаемая Вашингтоном правящая партия потерпела поражение по итогам голосования.

    14 апреля 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    @ publication.pravo.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», – сказано в указе.

    Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Ранее Путин отметил героизм казаков в зоне СВО.

    14 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    На Украине удивились заявлению Мадьяра о Путине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывание победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра о президенте России Владимире Путине отражает усталость венгерских избирателей от инфляции, высоких цен на электричество и экономических трудностей, считают на Украине.

    Заявление лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра о президенте России Владимире Путине вызвало заметную реакцию среди венгерских избирателей, сообщает РИА «Новости».

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X отметила: «Это перекликается с давней мирной риторикой Орбана – позицией, которая нашла глубокий отклик у венгерских избирателей, уставших от инфляции, счетов за электроэнергию и отдаленных конфликтов».

    Мендель подчеркнула, что по данным соцопросов, позиция Владимира Зеленского в Венгрии крайне непопулярна. Она также отметила, что жители Венгрии воспринимают ситуацию вокруг конфликта на Украине преимущественно с точки зрения экономических и энергетических трудностей, а не как вопрос морального выбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Мадьяр отметил, что переговоры с президентом России неизбежны.


    14 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за позиции Мадьяра по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в Венгрии, намерен сохранить поставки нефти и газа из России, что вызвало обеспокоенность на Украине.

    Эта позиция станет серьезным препятствием для построения отношений между Киевом и Будапештом, пишет украинское издание «Страна», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что Евросоюз выступает за полный отказ от российских энергоносителей, и Киев не только поддерживает это, но и активно способствует такому курсу. «Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом – намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей», – говорится в материале.

    Отдельно подчеркивается, что украинское руководство вряд ли согласится на возобновление работы нефтепровода «Дружба» даже ради диалога с новым венгерским лидером. В статье также говорится, что между странами сохраняются и другие «горячие точки», которые продолжают осложнять сотрудничество.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем. Он сообщил, что Венгрия продолжит закупать российскую нефть.

    Мадьяр также  заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле сообщили, что контактов Путина с Мадьяром пока не запланировано.

    14 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на прагматичность нового лидера Венгрии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков выразил сомнения в возможности дружбы между Россией и Венгрией после прихода к власти главы партии «Тиса» Петера Мадьяра. Он отметил, что позиция нового руководителя страны может стать более прагматичной, что вызывает надежду у Москвы, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы слышали разные заявления. Он (Петер Мадьяр) говорил уже, что готов говорить с Путиным, но друзьями Россия и Венгрия не станут никогда».

    Представитель Кремля также подчеркнул, что политика меняется после вступления в должность: «В политике одно дело, когда ты еще не сидишь в кресле руководителя страны, и можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания. Ну, будем надеяться на это».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Владимиром Путиным и лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланированы.

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти.

    Петер Мадьяр отметил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    14 апреля 2026, 18:32 • Новости дня
    Путин назначил Львову-Белову главой «Фонда защиты детей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

    Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовых актов 14 апреля и вступает в силу с момента подписания.

    «Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М.А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», – сказано в документе.

    В июне прошлого года Путин провел встречу с Львовой-Беловой в Кремле. На переговорах обсуждалась работа по возвращению российских детей с Украины, а также воссоединение украинских детей с их семьями.

    14 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Еврокомиссия сохранила блокировку 17 млрд евро финансирования Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия продолжает блокировать примерно 17 млрд евро финансирования, предназначенного для Венгрии, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Уйвари подчеркнул: «Сейчас у нас в общей сложности заблокированы порядка 17 млрд евро финансирования для Венгрии». Он уточнил, что часть денег заблокирована в рамках политики сплоченности – это еврофонд развития депрессивных регионов ЕС, а другая часть средств отнесена к фонду восстановления после COVID-19, передает ТАСС.

    Ранее Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадьяра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    14 апреля 2026, 16:45 • Новости дня
    Лихачев назвал проект АЭС «Пакш-2» приоритетом Росатома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии станет особым приоритетом Росатома, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    Выступая перед журналистами, Лихачев отметил, что для реализации проекта потребуется дополнительная мобилизация ресурсов, передает РИА «Новости».

    «Дополнительная мобилизация для решения этого вопроса (АЭС «Пакш-2») в Венгрии тоже будет необходима. Мы можем обещать, что это будет наш особый приоритет, и как это было в самые сложные годы», – подчеркнул он.

    Лихачев напомнил, что проект уже прошел через серьезные испытания, такие как последствия пандемии, санкционное давление и прямые попытки оказать влияние на его реализацию. Несмотря на это, работа над АЭС «Пакш-2» продолжается.

    Ранее глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    14 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин назначил Кранса послом России в Новой Зеландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Станислава Кранса чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии.

    «Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Новой Зеландии», – сказано в документе, размещенном на официальном портале правовых актов.

    Согласно другому указу президента, Георгий Зуев освобожден от должности посла России в Новой Зеландии. Кроме того, он больше не будет представлять Россию в Независимом Государстве Самоа и Королевстве Тонга.

    Ранее Путин утвердил кандидатуру Алексея Суровцева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Непале.

    14 апреля 2026, 10:50 • Новости дня
    Польские националисты после поражения Орбана решили пересмотреть стратегию

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские националисты начали пересматривать стратегию после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, опасаясь повторения сценария.

    Поражение Виктора Орбана на недавних выборах в Венгрии заставило польскую националистическую партию «Право и справедливость» (PiS) переоценить свою стратегию накануне ключевых парламентских выборов в 2025 году, пишет Politico.

    PiS и венгерская партия Fidesz долгое время были союзниками, объединёнными скептицизмом к Евросоюзу и поддержкой идей «нелиберальной демократии», а также тесными контактами с Дональдом Трампом и его движением.

    При этом премьер-министр Польши Дональд Туск воспринял победу венгерского оппозиционера Петера Мадьяра как собственный успех, заявив в телефонном разговоре: «Я так счастлив. Думаю, я даже счастливее тебя».

    В то же время в лагере PiS звучат разочарованные и сдержанные комментарии, а в публичных высказываниях преобладает попытка сместить фокус на внутреннюю повестку, в частности – на критику здравоохранения.

    Поражение Орбана вынудило польскую правую переосмыслить прежние альянсы. В среде PiS всё чаще подчеркивают, что близкие отношения Орбана с Россией были проблемой для Варшавы. Глава Национального бюро безопасности Славомир Ценкевич отметил, что «Орбан был союзником Польши только в противостоянии космополитам и централистам в ЕС и по миграционной политике, но этого оказалось недостаточно».

    В то же время в PiS стараются не драматизировать ситуацию. Евродепутат Тобиаш Бохенский заявил, что заявления о крахе правых в Европе преувеличены, а научный аналитик Бен Стэнли подчеркнул: поддержка Трампа едва ли помогла Орбану и теперь польским стратегам придется задуматься о выгоде дальнейших симпатий к Трампу.

    Петер Мадьяр уже объявил, что его первый зарубежный визит состоится в Варшаву – правительство Туска рассчитывает на сближение с новым правительством Венгрии. Замминистра обороны Польши Чезары Томчик назвал Будапешт «стратегическим партнером».

    Теперь перед PiS стоит задача – определить, насколько целесообразно дистанцироваться от фигуры Трампа, учитывая сохраняющийся проамериканский настрой польского общества.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах.

    Победивший политик Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО.

    Глава партии «Тиса» публично призвал президента республики Тамаша Шуйока покинуть должность.

