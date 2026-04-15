140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.
Лавров счел отказ Мадьяра звонить Путину личным правом
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что решение победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра не звонить президенту Владимиру Путину воспринимается в Москве как его личное право.
Лавров подчеркнул, что Мадьяр имеет право распоряжаться своими желаниями, включая отказ от телефонного контакта с российским лидером, передает РИА «Новости».
Лавров заявил, что Москва никогда не уклоняется от диалога.
«Президент это неоднократно говорил и многократно доказывал конкретными делами», – заявил министр иностранных дел России.
Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
В то же время Мадьяр отметил, что ответит на телефонный звонок от Путина, но сам звонить не будет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.
Песков также отметил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход нового премьер-министра Венгрии, несмотря на отсутствие перспектив для дружественных отношений.