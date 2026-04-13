Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

Tекст: Валерия Городецкая

«Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.