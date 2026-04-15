140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.3 комментария
Судью из Ивановской области лишили должности из-за купленной по дешевке недвижимости
Полномочия судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной досрочно прекратили из-за владения недвижимостью, приобретенной по заниженной стоимости, сообщили в пресс-службе судов региона.
Накануне ее исключили из состава квалификационной коллегии.
Лишение полномочий означает потерю права на почетную отставку, гарантий неприкосновенности и статуса члена судейского сообщества.
Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить материалы в Генпрокуратуру для подачи антикоррупционного иска. Поводом стали активы семьи Саландиной, не соответствующие задекларированным доходам.
В правоохранительных органах уточнили, что речь идет о 21 объекте недвижимости, купленном по ценам значительно ниже рыночных, которые оцениваются в 40 млн рублей.
