Испания призвала Китай вмешаться в конфликт США и Ирана

Tекст: Мария Иванова

Испания призвала Китай вмешаться, чтобы помочь положить конец американо-израильской войне с Ираном, что подчеркивает ее напряженные отношения с администрацией Трампа, передает Bloomberg.

«Мне кажется очень трудным найти других собеседников, которые могут распутать эту ситуацию, возникшую в Иране и в Ормузском проливе, помимо Китая», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в Пекине после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Испанский премьер отметил, что любые усилия Китая по прекращению войны не только приветствуются, но и крайне необходимы. Испания стала одной из европейских стран, наиболее решительно выступающих против военных операций, которые Санчес открыто считает незаконными. Мадрид закрыл свое воздушное пространство для американских военных самолетов, участвующих в конфликте, и не позволяет Вашингтону использовать две базы на испанской территории для этих целей.

Си Цзиньпин высоко оценил позицию Санчеса, отметив, что в мире, охваченном хаосом и разрушением международных норм, Испания и Китай готовы стоять на правильной стороне истории. Санчес находится в Пекине с четвертым визитом за последние три года. В понедельник, выступая в Университете Цинхуа, он попросил Китай сделать больше для прекращения конфликтов, таких как на Украине или в Иране.

Пекин ранее потребовал немедленного прекращения американо-израильских ударов по территории Исламской Республики.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Мадрид к совместной защите справедливого международного устройства.