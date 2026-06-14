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В базу сайта «Миротворец» внесли четырех российских хоккеистов
Четверо российских хоккеистов пополнили базу скандального украинского портала «Миротворец», поскольку приняли участие в тверском благотворительном матче в поддержку бойцов спецоперации.
Персональные данные четырех завершивших карьеру спортсменов появились на украинском ресурсе, передает РИА «Новости». В список попали Константин Корнеев, Тимофей Шишканов, Сергей Андронов и Виталий Прошкин. Поводом стал благотворительный матч в поддержку бойцов спецоперации, прошедший 21 февраля в Твери.
Портал регулярно публикует личные данные ополченцев и гражданских лиц. Весной 2016 года ресурс обнародовал списки аккредитованных в Донбассе журналистов, спровоцировав угрозы в их адрес.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович прокомментировала инцидент с прессой. Она заявила: «Это является тревожным шагом». Политик подчеркнула, что подобные действия ставят под угрозу безопасность людей, а сам сайт неоднократно публиковал даже данные несовершеннолетних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее создатели скандального ресурса внесли в свои списки ресторатора Николая Василенко за покупку автомобиля для бойцов спецоперации.
В конце прошлого года в базу украинского сайта попали бывшие российские футболисты Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов.
Перед этим авторы портала опубликовали личные данные олимпийских чемпионов по хоккею Ильи Ковальчука и Валерия Каменского.