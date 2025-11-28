Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.4 комментария
Хоккеисты Ковальчук и Каменский попали в базу данных «Миротворца»
Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский включены в базу украинского ресурса «Миротворец», свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский были внесены в базу данных украинского ресурса «Миротворец», передает ТАСС.
На сайте ресурса указано, что спортсменам вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
В том же списке оказался и бывший главный тренер клуба «Сибирь», олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.
Каменскому 59 лет, он выиграл олимпийское золото на Играх 1988 года, в 1998-м завоевал серебро. Трижды он становился чемпионом мира, выигрывал серебро и бронзу мировых первенств. Выступал за воскресенский «Химик», московский ЦСКА, а также клубы Национальной хоккейной лиги «Квебек Нордикс» (позднее – «Колорадо»), с которым стал обладателем Кубка Стэнли, «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас» и «Нью-Джерси».
Ковальчуку 42 года, он дважды становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, а также был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком мирового первенства. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Ковальчук стал лучшим снайпером турнира и трижды выигрывал Кубок Гагарина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» включил автогонщика Петрова и хоккеиста Прохорова в свою базу.
Генсек РФС Максим Митрофанов попал в аналогичный список.
Известный комментатор Виктор Гусев также оказывается в этой базе.