Хоккеисты Ковальчук и Каменский попали в базу данных «Миротворца»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Олимпийские чемпионы по хоккею Илья Ковальчук и Валерий Каменский были внесены в базу данных украинского ресурса «Миротворец», передает ТАСС.

На сайте ресурса указано, что спортсменам вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В том же списке оказался и бывший главный тренер клуба «Сибирь», олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.

Каменскому 59 лет, он выиграл олимпийское золото на Играх 1988 года, в 1998-м завоевал серебро. Трижды он становился чемпионом мира, выигрывал серебро и бронзу мировых первенств. Выступал за воскресенский «Химик», московский ЦСКА, а также клубы Национальной хоккейной лиги «Квебек Нордикс» (позднее – «Колорадо»), с которым стал обладателем Кубка Стэнли, «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас» и «Нью-Джерси».

Ковальчуку 42 года, он дважды становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, а также был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком мирового первенства. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Ковальчук стал лучшим снайпером турнира и трижды выигрывал Кубок Гагарина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» включил автогонщика Петрова и хоккеиста Прохорова в свою базу.

Генсек РФС Максим Митрофанов попал в аналогичный список.

Известный комментатор Виктор Гусев также оказывается в этой базе.