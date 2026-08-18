Иосиф Пригожин раскрыл гонорар Канье Уэста за концерты в России

Пригожин: Канье Уэст получит за концерты в России не менее 20 млн долларов

Tекст: Ольга Иванова

Американский исполнитель Канье Уэст заработает на выступлениях в России внушительную сумму, передает РИА «Новости».

По словам музыкального продюсера Иосифа Пригожина, контракт артиста предусматривает гонорар не менее 20 млн долларов за два запланированных шоу.

«У него внушительный контракт – 20 млн долларов. Мои друзья предлагали ему разные финансовые условия, но он не соглашался. Я же все-таки в отрасли нахожусь. Гонорар приблизительно за каждый концерт от 10 млн долларов, но точно не меньше», – заявил Пригожин.

Он добавил, что приезд мировой знаменитости такого уровня положительно скажется на туристической привлекательности страны.

Ожидается, что концерты рэпера привлекут в Петербург более 50 тыс. иностранных туристов. Продюсер также подчеркнул, что решение Уэста выступить в России продиктовано не только финансовыми интересами, но и желанием продемонстрировать публичную смелость в условиях, когда многим зарубежным артистам запрещают выступать в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Канье Уэст решил выступить в Санкт-Петербурге в середине октября. Поклонники музыканта за два часа раскупили самые бюджетные билеты на эти концерты.

В 2024 году организаторы отменили выступление исполнителя в Москве из-за отсутствия разрешения властей.