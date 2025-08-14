США пообещали 6 млн долларов за помощь в поимке руководства криптобиржи Garantex

Tекст: Антон Антонов

Госдепартамент пояснил, что 5 млн долларов предложены за сведения о гражданине России Александре Мире Серде, а еще 1 млн – за информацию о других топ-менеджерах компании, передает ТАСС.

По версии США, площадка Garantex использовалась для отмывания «сотен миллионов долларов» незаконных доходов, полученных в результате киберпреступлений и торговли наркотиками. В документе подчеркивается, что только с апреля 2019 по март 2025 года через биржу прошло операций с криптовалютой на сумму порядка 96 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, биржа Garantex находится под санкциями США с апреля 2022 года. Евросоюз также ввел санкции в отношении базирующейся в России криптовалютной биржи. Весной 2025 года Garantex приостановила все операции из-за блокировки Tether кошельков на сумму более 2,5 млрд рублей. Американские власти конфисковали серверы и заблокировали 26 млн долларов Garantex. В марте 2025 года власти Индии задержали по запросу США администратора биржи – гражданина Литвы Алексея Бесчокова.