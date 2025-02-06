В Госдуме рассказали о режиме высылки незаконных мигрантов

В Госдуме рассказали о вступающем в силу режиме высылки незаконных мигрантов

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он сообщил, что на территории России проживает около 670 тыс. нелегальных мигрантов.

Володин подчеркнул, что теперь в отношении этих граждан будет применяться режим высылки, и они будут внесены в специальный реестр контролируемых лиц.

Он уточнил, что нелегальные мигранты не смогут открывать банковские счета, распоряжаться средствами на них, приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, регистрировать сделки с ним, управлять транспортными средствами и получать водительские права, заключать брак, а также изменять место жительства или пребывания в стране без разрешения МВД.

Также Володин отметил, что в случае нарушения новых правил будет применяться депортация, причем процедура высылки уже упрощена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании расширенной коллегии СК председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что количество жалоб на мигрантов в России в 2024 году увеличилось в семь раз, достигнув 701 обращения, что свидетельствует о росте общественного беспокойства по этому вопросу.