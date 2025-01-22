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    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 20:52 • Новости дня

    WP: В США будут судить чиновников за отказ помогать депортации мигрантов

    WP: Администрация Трампа потребовала от Минюста США судить власти за отказ депортировать мигрантов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям.

    The Washington Post сообщила о новом распоряжении администрации Трампа, поручившим Министерству юстиции США преследовать судебным порядком представителей местных властей, если они не содействуют массовой депортации нелегальных мигрантов. Согласно документам, администрация призвала сотрудников федеральной прокуратуры по всей стране проводить расследования и при необходимости подвергать судебному преследованию власти штатов и местные власти, отказывающиеся выполнять планы президента, передает ТАСС.

    В материалах, распространенных министерством юстиции, подчеркивается, что местные власти обязаны подчиняться инициативам исполнительной ветви власти по соблюдению иммиграционного законодательства. Ведомство предупредило, что попытки препятствовать реализации таких инициатив или отказ содействовать им являются противозаконными.

    Минюст требует от своих сотрудников тщательного расследования инцидентов, связанных с нарушениями указанных инициатив, чтобы определить возможность судебного преследования. Среди потенциальных нарушений выделяются попытки незаконно укрывать мигрантов и скрывать информацию о них.

    Напомним, 20 января Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы предотвратить проникновение нелегалов. Позже сообщалось, что мигранты на границе Мексики и США не успели въехать в страну из-за закрытия пропускных пунктов за несколько минут до инаугурации Трампа.

    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он заявляет, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    21 января 2025, 22:43 • Новости дня
    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США

    Сторонница инклюзивности адмирал Линда Ли Фаган уволена с поста главы Береговой охраны США

    Первая женщина-командующий уволена с поста главы Береговой охраны США
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Адмирал Линда Ли Фаган, первая женщина-командующий вооруженным подразделением США, была уволена по распоряжению администрации Дональда Трампа за «провалы в лидерстве» и акцент на политике разнообразия.

    Как сообщает Reuters, администрация Трампа уволила адмирала Линду Ли Фаган, первую женщину-командующего вооруженным подразделением США. Фаган была назначена руководителем Береговой охраны в 2021 году.

    Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Бенджамин Хаффман подтвердил ее увольнение. Он отметил, что причиной стали «провалы в лидерстве, операционные ошибки и неспособность продвинуть стратегические цели Береговой охраны США».

    Анонимный чиновник добавил, что Фаган уделяла «чрезмерное» внимание политикам разнообразия, равенства и инклюзии (DEI). В свою очередь Дональд Трамп ранее заявлял о намерении устранить такие программы в федеральных агентствах.

    Конгрессмен-демократ Рик Ларсен назвал это решение «ошибочным» и отметил, что оно «навредит готовности». Он подчеркнул, что «женщины и мужчины Береговой охраны заслуживают лучшего, чем безрассудные кадровые решения».

    Береговая охрана подвергается критике за случаи сексуального насилия, о которых стало известно из медиаотчетов. Более дюжины бывших курсантов подали иски в прошлом году, требуя компенсации в 130 млн долларов за насилие и бездействие руководства.

    Советник Трампа Илон Маск, ведущий усилия по сокращению затрат в федеральных агентствах, упомянул в соцсетях о DEI, но не подтвердил увольнение Фаган напрямую, заявив, что «подрыв вооруженных сил и безопасности границ в пользу расистских/сексистских DEI-программ больше не приемлем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают его выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Трамп отменил 78 указов и меморандумов, инициированных его предшественником Джо Байденом. Предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уходит в отставку, и это событие выходит далеко за рамки внутриканадских событий, так как явное влияние на это оказал вступающий в должность новый президент США Дональд Трамп.

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    22 января 2025, 15:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    22 января 2025, 13:42 • Новости дня
    Рябков: США при Трампе претендуют на «доктрину Донро»

    Рябков сообщил, что внешняя политика США при Трампе может претендовать на «доктрину Донро»

    Рябков: США при Трампе претендуют на «доктрину Донро»
    @ Ron Sachs/ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что при президенте Дональде Трампе США вступили в эпоху национал-популизма и экспансионизма, что можно назвать «доктриной Донро».

    По его словам, приход Трампа к власти в США ознаменовал начало новой эры в американской внешней политике, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что США вступили в реальность национал-популизма и классического экспансионизма, что можно назвать «доктриной Донро», пояснив, что это явление напоминает «доктрину Монро», сформулированную в 1823 году президентом Джеймсом Монро.

    Замминистра добавил, что «доктрина Донро» может включать в себя силовую геополитику без гуманитарной и гендерной составляющих. Он также выразил мнение, что для отношений между Россией и США при Трампе открывается небольшое окно возможностей.

    «По сравнению с безнадежностью прежней администрации, есть пусть и небольшое, но окно возможностей», – сказал он.

    Замглавы МИД отметил, что предстоящий период отношений между Россией и США будет сопряжен с высокой степенью непредсказуемости.

    «Я думаю, что мы столкнемся с возросшим темпом перемен и вызовами в международных отношениях», – заключил Рябков.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова сообщила, что с приходом президента США Дональда Трампа ценности, продвигаемые США ранее, были объявлены вне закона и стали рассматриваться как антиценности, включая отношение к сути человека.

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    22 января 2025, 06:33 • Новости дня
    Трамп отменил политику инклюзивности в правительстве США

    Трамп назвал политику DEI дискриминационной и отменил ее в правительстве США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

    Президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает РИА «Новости». По мнению Трампа, данная политика является дискриминационной и нарушает нормы гражданских прав.

    «Я приказываю всем департаментам и агентствам прекратить дискриминационные и незаконные преференции, мандаты, подходы, программы, активность руководства, нормы и требования», – говорится в его указе.

    В указе также содержится требование соблюдать давние законы о гражданских правах и противостоять незаконным программам DEI в частном секторе. Трамп подчеркнул, что в правительственных учреждениях, корпорациях, финансовых институтах, медицинской индустрии, на коммерческих авиалиниях, в правоохранительных органах и в вузах ранее внедрили «опасные, унизительные и безнравственные расовые и половые предпочтения под видом DEI».

    Трамп считает, что практика инклюзивности может нарушать гражданские права. Он также призывает своих подчиненных и частный сектор отказаться от политики DEI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса, где главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» считалось специфически понятое равенство.

    Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность планировал закрыть программы по инклюзивности в федеральном правительстве и намеревался установить законодательное определение биологического пола, сообщал Fox News.

    Легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    22 января 2025, 00:52 • Новости дня
    Власти 18 штатов обжаловали указ Трампа о гражданстве

    Штаты и округ Колумбия подали иск против указа Трампа об ограничении гражданства

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти 18 штатов и округа Колумбия оспорили в суде указ Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, что может затронуть сотни тысяч детей.

    Власти восемнадцати американских штатов и столичного округа Колумбия подали иск в суде Массачусетса, обжалующий указ президента США Дональда Трампа об ограничении гражданства по праву рождения, сообщает ТАСС. Согласно заявлению генерального прокурора Нью-Джерси Мэттью Платкина, указ противоречит Конституции США и может негативно повлиять на сотни тысяч американских детей.

    Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подчеркнул, что Конституция четко определяет гражданство детей, рожденных на территории США, независимо от статуса их родителей. Иск подали генеральные прокуроры восемнадцати штатов, возглавляемых представителями Демократической партии, включая Калифорнию, Массачусетс, Колорадо и другие. Истцы требуют признать указ недействительным и запретить его исполнение.

    Дональд Трамп подписал указ после вступления в должность президента США. Как сообщает Reuters, под ограничения попадают дети нелегальных мигрантов, рожденные в США. Телеканал CNN ранее сообщал о планах команды Трампа отменить гражданство по праву рождения и ужесточить выдачу туристических виз для борьбы с «родильным туризмом». В интервью NBC News Трамп заявил о намерении прекратить автоматическое предоставление гражданства, предусмотренное 14-й поправкой к Конституции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп вновь добавил Кубу в список стран, обвиняемых в поддержке терроризма, отменив указ Джо Байдена. Американские правозащитники подали иск против администрации Трампа из-за указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Команда Трампа готовит объявление чрезвычайного положения для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности границ.

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    22 января 2025, 13:54 • Новости дня
    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией

    Сенатор Пушков заявил, что Трамп снял идеологический разлом между США и Россией

    Пушков заявил об уничтожении Трампом идеологического разлома между США и Россией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп уменьшил идеологическое напряжение между Штатами и Россией, уничтожив разлом, касающийся ценностей, таких как инклюзивность и трансгендерные вопросы, заявил сенатор Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о влиянии Трампа на идеологический климат отношений между США и Россией.

    По его словам, концепция «золотого века», провозглашенная Трампом, не учитывает интересы сторонников «разнообразия, равенства и инклюзивности», а также сторонников смены пола у детей. В этом контексте Пушков отметил, что «трансгендерная волна уходит вместе с (бывшим президентом США Джо) Байденом».

    Сенатор подчеркнул, что Трамп будет стремиться вернуть Америку к своим основам и традициям. Эта тенденция, как считает Пушков, на обозримую перспективу устраняет, по крайней мере, один из идеологических и ценностных разломов между Вашингтоном и Москвой.

    Ранее Трамп объявил, что официальная политика страны теперь признает только два гендера – мужской и женский.

    Пушков заявлял, что страны ЕС испытывают тревогу и нехорошее предчувствие из-за президентства Трампа, который наносит удары по европейским либеральным ценностям.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что теперь легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину многообразия и инклюзивности.

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    22 января 2025, 14:31 • Новости дня
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    Рябков: Россия ведет внутреннюю подготовку к контакту Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контакт президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на данный момент не согласован, но российская сторона продолжает внутреннюю подготовку к возможной встрече, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Контакт пока не согласован», – сказал Рябков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия продолжает внутреннюю подготовку к возможному контакту между лидерами двух стран. Рябков уточнил, что российская сторона ожидает более конкретной информации из Вашингтона, прежде чем приступит к согласованию графиков и организационных моментов встречи.

    «Подготовка внутренняя продолжается, – сказал замминистра. – Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», – пояснил он.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

    Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

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    22 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    Политолог Рар: ЕС проиграет в экономической войне с США
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз испытывает большие социальные и экономические проблемы. К тому же Европа энергетически зависит от США. Поэтому у ЕС нет инструментов для экономической войны со Штатами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ЕС пообещали ответить Вашингтону в случае повышения торговых пошлин.

    «Я думаю, в противостоянии с США Европа проиграет. У ЕС сейчас большие проблемы – бюрократия, «зеленый» фундаментализм, ориентация на мнимые ценности, нерешенная проблема миграции, слишком раздутые социальные бюджеты. А в США всего этого нет. К тому же ЕС расколот. А восточноевропейские страны ближе к США, нежели к Брюсселю», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «О каких контрмерах со стороны ЕС в отношении США тогда может пойти речь? Думаю, ни о каких. Европа полностью зависит от энергопоставок из Америки. Трамп с удовольствием использует газ и нефть в качестве оружия для дисциплинирования строптивых европейцев», – добавил он.

    Европа пропорционально отреагирует на любые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, заявил каналу CNBC комиссар Евросоюза по экономике Валдис Домбровскис. «Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы отреагируем соразмерно», – предупредил он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

    Домбровскис заявил, что США и Европа являются стратегическими союзниками, для них важно работать вместе как в геополитическом, так и в экономическом плане. По его словам, европейские чиновники ведут переговоры со своими американскими коллегами, чтобы найти «прагматичное» решение по теме тарифов.

    Чиновник отметил, что глобальная экономика может пострадать, если сотрудничество ЕС и США будет нарушено. «Важно поддерживать торговые и инвестиционные отношения, поскольку может возникнуть глобальная экономическая фрагментация. По оценке МВФ, это будет означать сокращение мирового ВВП на 7%», – посетовал Домбровскис.

    Европа должна «быть готова» к возможным пошлинам США, пояснила в свою очередь Кристина Лагард, президент Европейского центрального банка. Она напомнила, что Трамп не ввел пошлины в первый день своего президентства. «Это было очень разумным подходом, потому что всеобъемлющие пошлины не обязательно дают ожидаемые результаты», – отметила экономист.

    Лагард ожидает, что тарифы Трампа будут «более избирательными и целенаправленными». По ее словам, Брюсселю нужно предвидеть возможные шаги Вашингтона в этой сфере, чтобы своевременно на них отреагировать. Лагард в этой связи упомянула о необходимости устранения препятствий для торговли внутри Европы.

    После инаугурации в понедельник Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, ввозимые в США, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. «ЕС очень, очень плохо с нами обращается. Поэтому они будут облагаться пошлинами. Это единственный способ... добиться справедливости», – сказал он.

    В 2023 году у ЕС был профицит в торговле товарами с США, но дефицит в сфере услуг за тот же период. По данным Еврокомиссии, в 2023 году ЕС экспортировал в США товаров на сумму более 522 млрд долларов, а импортировал – примерно на 353 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями.

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    22 января 2025, 11:31 • Новости дня
    СМИ: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях

    Washington Free Beacon: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях

    СМИ: Трамп запретил флаги ЛГБТ и БЛМ на правительственных зданиях
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп ввел ограничение на использование флагов, разрешив вывешивать на правительственных зданиях, посольствах и военных базах только флаг США и военную символику, пишет Washington Free Beacon.

    По данным газеты, Трамп запретил вывешивать флаги ЛГБТ и Black Lives Matter (БЛМ) на правительственных зданиях, в том числе на посольствах и военных базах по всему миру, передает ТАСС.

    Данное решение стало известным после получения копии соответствующего указа Госдепартамента. В документе указано, что в американских учреждениях, как внутри страны, так и за рубежом, теперь разрешено поднимать и демонстрировать только флаг Соединенных Штатов Америки.

    При этом в документе не упоминаются непосредственно флаги ЛГБТ и БЛМ. Указ предписывает, что на государственных зданиях могут вывешиваться только флаг США и некоторые виды военной символики.

    Также в документе указано, что в качестве меры наказания может рассматриваться как разрыв контракта, так и прекращение рабочих отношений с нарушителем.

    При администрации Джо Байдена на государственных объектах часто вывешивались иные флаги, такие как ЛГБТ и БЛМ, что и стало причиной трактовки нового указа как запрета этих символов.

    Ранее Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства заключается в том, что существует только два пола – мужской и женский.

    После этого Трамп посетил церковную службу в Вашингтоне, которую проводила священнослужительница Епископальной церкви, известная своими взглядами на права ЛГБТ. Во время службы она обратилась к Трампу с призывом проявить милосердие к представителям сексуальных меньшинств. Трамп потребовал извинений от епископа за критику политики против ЛГБТ.

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    22 января 2025, 10:50 • Новости дня
    Экс-разведчик увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы

    Экс-разведчик Риттер увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП

    Экс-разведчик увидел знак в требовании Трампа от НАТО увеличить оборонные расходы
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп потребовал от членов НАТО поднять расходы на оборону до 5% ВВП, сообщил отставной разведчик Скотт Риттер журналисту Дэнни Хайфону, назвав это ультиматумом.

    Бывший агент разведки США заявил, что ультиматум президента США об увеличении оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП являет собой сигнальное предупреждение о возможном разрыве отношений Вашингтона с альянсом, передает РИА «Новости».

    Трамп, по словам Риттера, фактически выдвинул ультиматум Европе: «Пять процентов или умри».

    Эксперт считает, что НАТО не сможет достичь такой планки, и президент США об этом прекрасно осведомлен. «Это конец», – сказал Риттер, подчеркивая, что 75 лет сотрудничества между Америкой и НАТО подходят к завершению.

    Кроме того, Риттер отметил, что приход нового президента США на пост дал старт новому мировому порядку, что также ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. Также Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток.

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    22 января 2025, 08:59 • Новости дня
    Философ Дугин допустил возможность покушения на Трампа

    Философ Дугин не исключил попытки покушения на Трампа и социальные волнения в США

    Философ Дугин допустил возможность покушения на Трампа
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сопротивление президенту США Дональду Трампу может вылиться в социальные волнения и возможное покушение из-за его обещаний раскрыть информацию об убийстве Джона Кеннеди и других преступлениях «глубинного государства» в США, заявил российский философ и политолог Александр Дугин.

    Дугин подчеркнул, что секретная информация о Кеннеди и «глубинном государстве внутри США», которую пообещал сделать доступной Трамп, затрагивает интересы спецслужб и влиятельных кругов внутри США, что может спровоцировать серьезное противодействие, передает РИА «Новости».

    По его словам, нельзя исключать ни покушение на Трампа, ни проявления социальной нестабильности или террористические акты в США. Пока эти угрозы не актуализировались, но они вполне могут стать реальностью, добавил философ.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Дональду Трампу может угрожать опасность.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга, а второе покушение было совершено у гольф-клуба во Флориде.

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    22 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Трамп потребовал извинений от епископа за критику политики против ЛГБТ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп потребовал от Епископальной церкви и служительницы извинений за увещевания о мигрантах и ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) на церковной службе в Вашингтоне, которую он назвал политизированной и скучной.

    Во вторник президент США Дональд Трамп посетил церковную службу в Вашингтоне. Службу проводила священнослужительница Епископальной церкви, известная своими взглядами на социальную справедливость, расовое неравенство и права ЛГБТ. Во время службы она обратилась к Трампу с призывом проявить милосердие к мигрантам и представителям сексуальных меньшинств, передает РИА «Новости».

    Трамп остался недоволен данной проповедью и выразил свое возмущение в соцсети Truth Social.

    «Так называемая епископ, которая держала речь на национальной церковной службе, была радикальной левой, оголтелой ненавистницей Трампа. Она втянула свою церковь в мир политики очень неблагородным способом», – написал Трамп.

    Он также отметил, что не была затронута проблема нелегальных мигрантов, совершающих преступления, и назвал службу скучной и не вдохновляющей.

    Президент США потребовал публичных извинений от епископа и Епископальной церкви, указывая на то, что они должны извиниться перед обществом за свои слова. Трамп отметил, что священнослужительница плохо справляется со своей работой, и назвал ее выступление политизированным.

    Ранее Трамп заявил, что теперь официальная политика правительства заключается в том, что существует только два пола – мужской и женский.

    Также Трамп пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.

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    22 января 2025, 02:26 • Новости дня
    Трамп выразил готовность встретиться с Путиным в любое время

    Трамп готов провести встречу с Путиным в любое удобное для России время

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным.

    Президент США Дональд Трамп во вторник выразил готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет ТАСС, Трамп заявил, что готов провести встречу в любое удобное для российского лидера время.

    «В любое время, когда они захотят», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о возможной встрече с Путиным. Заявление американского президента подчеркивает открытость США к диалогу с Россией на высшем уровне.

    Вопросы о вероятной встрече лидеров США и России поднимались ранее, но точные даты и место до сих пор остаются неопределенными. Отношения между двумя странами в последние годы обострились, и проведение переговоров на высшем уровне может стать важным шагом к стабилизации международной обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине; председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом; подготовка разговора с президентом США Дональдом Трампом еще не начата, его команда не выходила на контакт с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    22 января 2025, 03:08 • Новости дня
    Трамп заявил о досрочном пересмотре USMCA

    Трамп решил досрочно пересмотреть USMCA для изменения условий в автоотрасли

    Tекст: Денис Тельманов

    Трамп намерен досрочно пересмотреть торговое соглашение USMCA с Канадой и Мексикой, чтобы изменить условия для автомобильной отрасли и вернуть заводы в США, используя угрозу пошлин.

    Дональд Трамп планирует досрочный пересмотр торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), сообщает The Wall Street Journal. Президент США намерен ввести пошлины на товары из этих стран, чтобы убедить их пересмотреть условия соглашения.

    Согласно источникам, целью Трампа является изменение ряда положений, касающихся автомобильной отрасли. Он намерен вернуть автомобильные заводы из Канады и Мексики обратно в США. Этим вопросом займутся кандидат в министры торговли Говард Латник и номинированный на должность представителя США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

    Ранее Трамп заявил, что планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Однако позднее он уточнил, что введение тарифов начнется с 1 февраля.

    The Wall Street Journal подчеркивает, что около 80% экспорта Мексики и Канады направляется в США, что делает эти страны уязвимыми перед американскими торговыми мерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп спровоцировал в Америке спор о справедливом территориальном устройстве страны, предусматривающем либо присоединение Канады, либо возврат земель Мексике.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, угрожающие экономическим отношениям.

    Трамп решил не вводить сразу новые пошлины против Китая, Канады и Мексики, чтобы дать шанс на переговоры и возможные уступки. Новой внешнеполитической целью администрации Трампа станет очередная попытка свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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