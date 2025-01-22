Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».11 комментариев
WP: В США будут судить чиновников за отказ помогать депортации мигрантов
WP: Администрация Трампа потребовала от Минюста США судить власти за отказ депортировать мигрантов
Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям.
The Washington Post сообщила о новом распоряжении администрации Трампа, поручившим Министерству юстиции США преследовать судебным порядком представителей местных властей, если они не содействуют массовой депортации нелегальных мигрантов. Согласно документам, администрация призвала сотрудников федеральной прокуратуры по всей стране проводить расследования и при необходимости подвергать судебному преследованию власти штатов и местные власти, отказывающиеся выполнять планы президента, передает ТАСС.
В материалах, распространенных министерством юстиции, подчеркивается, что местные власти обязаны подчиняться инициативам исполнительной ветви власти по соблюдению иммиграционного законодательства. Ведомство предупредило, что попытки препятствовать реализации таких инициатив или отказ содействовать им являются противозаконными.
Минюст требует от своих сотрудников тщательного расследования инцидентов, связанных с нарушениями указанных инициатив, чтобы определить возможность судебного преследования. Среди потенциальных нарушений выделяются попытки незаконно укрывать мигрантов и скрывать информацию о них.
Напомним, 20 января Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы предотвратить проникновение нелегалов. Позже сообщалось, что мигранты на границе Мексики и США не успели въехать в страну из-за закрытия пропускных пунктов за несколько минут до инаугурации Трампа.