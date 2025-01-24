Техас потребовал от Конгресса 11 млрд долларов за защиту южной границы

Эксперт: Планы Трампа обрушить цены на нефть – это непродуманная импровизация

Эксперт Юшков: Инициатива Трампа невыгодна никому из добытчиков нефти, даже самим США

Tекст: Андрей Резчиков

«Непонятно, зачем Саудовской Аравии и ОПЕК выполнять указания Трампа. Чтобы снизить цены, участники ОПЕК+ должны разорвать соглашение о сокращении добычи нефти и добывать по максимуму», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Сейчас резервные мощности ОПЕК+ оцениваются примерно в шесть млн баррелей в сутки. Если мир мгновенно получит дополнительно эти объемы, то это, естественно, обрушит цены до 30-40 долларов за баррель, потому что произойдет гигантское перепроизводство», – пояснил эксперт.

По мнению Юшкова, предложение Трампа будет невыгодно никому из добытчиков нефти, даже самим США, где очень высокая себестоимость добычи сланцевой нефти.

«Ради чего Саудовская Аравия, Ирак и все остальные производители будут увеличивать объемы добычи? Чтобы обрушить свои доходы? Всегда выгоднее добывать мало и получать много... У этих стран бюджеты верстаются исходя из высоких цен на нефть. В Саудовской Аравии неофициально в бюджете заложена цена в районе 85-87 долларов за баррель. Зачем ей обваливать цену до 40 долларов?» – задается вопросом эксперт.

«Я думаю, что это был экспромт со стороны Трампа, а не просчитанная позиция. Он сейчас хочет найти ответ на свое обещание закончить украинский конфликт за 100 дней, отсюда такая импровизация. Это непродуманная позиция президента США», – считает эксперт.

Если Трампу все-таки удастся каким-то образом добиться снижения мировых цен на нефть, то в ответ Россия тоже увеличит объемы добычи, чтобы не допускать девальвации рубля и роста налоговой нагрузки. «Россия, безусловно, пострадает от снижения цен на нефть», – полагает Юшков. Но, по его словам, если члены ОПЕК+ развалят сделку, то «Россия больше никогда не будет иметь отношения с этими странами». «Сама сделка ОПЕК+ тоже будет невозможной в будущем», – полагает эксперт.

При этом в условиях внезапного обрушения цен на нефть России нужно будет продержаться как можно дольше, «потому что у многих мировых производителей себестоимость добычи очень высокая». «Рано или поздно все равно произойдет восстановление цен по мере того, как объемы добычи начнут снижаться, в том числе и в США. У других стран «жирка» тоже не так много, поэтому сложно будет всем мировым производителям нефти», – пояснил спикер.

Выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении добиваться от Саудовской Аравии и других стран ОПЕК снижения цен на нефть. По его словам, это поможет усилить давление на Россию в контексте украинского кризиса. Президент США выразил надежду на то, что усилия Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине уже начались.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК.