Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Техас потребовал от Конгресса 11 млрд долларов за защиту южной границы
Губернатор Техаса потребовал от Конгресса США возмещения 11 млрд, потраченных на безопасность
Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письмо лидерам Конгресса США с требованием возместить затраты на защиту границы, которые штат понес из-за бездействия администрации Байдена.
Как сообщает ТАСС, губернатор Техаса Грег Эбботт обратился к лидерам американского Конгресса с требованием компенсировать штату более 11 млрд долларов, потраченных на защиту границы. В своем письме Эбботт обвинил администрацию Джо Байдена в бездействии, которое оставило Техас и остальную Америку уязвимыми перед угрозами. Он подчеркнул, что из-за этого штат был вынужден тратить средства налогоплательщиков на борьбу с нелегальной миграцией.
Эбботт напомнил, что в 2021 году был запущен проект Lone Star, направленный на сокращение числа нелегальных мигрантов, и заявил, что благодаря этой операции их количество сократилось на 87%. Губернатор отметил, что за время действия операции техасскими правоохранителями было задержано более полумиллиона нелегалов и пресечено более 140 тыс. попыток незаконного пересечения границы. Также было изъято более полумиллиарда доз фентанила и установлено более 240 миль пограничных заграждений.
До этого в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что из-за политики Байдена в страну проникли десятки тысяч преступников, включая террористов и убийц. По его словам, эти действия привели к тому, что число мигрантов в США достигло 21 млн. В первые дни своего президентства Трамп подписал указ о запрете въезда нелегальных мигрантов через южную границу и ввел режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой.