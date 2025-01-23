Вооруженные силы США направят военную авиацию для депортации свыше 5 тыс мигрантов

Tекст: Денис Тельманов

Согласно информации, предоставленной ТАСС, исполняющий обязанности министра обороны США Роберт Салессес объявил о планах Пентагона предоставить военную авиацию для депортации более пяти тысяч нелегальных мигрантов. Эти лица были задержаны Службой таможенного и пограничного контроля в секторах Сан-Диего и Эль-Пасо.



В документе также упоминается, что Министерство обороны США окажет поддержку в строительстве временных и постоянных физических барьеров. Эти меры направлены на обеспечение дополнительной безопасности, а также сокращение числа незаконных пересечений границы и случаев контрабанды.

Салессес отметил: «Это только начало. Скоро министерство подготовит и отправит дополнительные миссии... для того, чтобы ответить на полный спектр озвученных президентом угроз на границах страны». Эта инициатива соответствует указу президента Дональда Трампа, который поручил рассмотреть возможность применения законодательного акта для задействования вооруженных сил в правоохранительных функциях внутри страны.

По данным телеканала CNN, в ближайшие два дня на южную границу США будут дополнительно направлены тысячи американских военнослужащих для усиления пограничной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы польского МИД Владислав Бартошевский заявил, что вероятная депортация нелегалов из США может затронуть несколько тыс. польских граждан, в связи с чем диппредставительства подготовили дополнительные меры.

Администрация Трампа потребовала от Минюста США инициировать расследования против властей, препятствующих депортации мигрантов, что может привести к судебным преследованиям.

Избранный президент Дональд Трамп пообещал остановить вторжение мигрантов через границы США и начать операцию по депортации к вечеру 20 января, выступая на митинге в Вашингтоне.

